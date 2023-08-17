萬事達卡與Riskified透過新的合作整合詐欺洞察力，推動全球商戶電子商務收入的成長和盈利能力的提升

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電子商務詐欺和風險情報領域的領先企業Riskified (NYSE:RSKD) 今天宣布強化與全球支付產業領導者萬事達卡的合作關係，以期改善全球企業提高線上收入和利潤的能力，同時降低詐欺和爭議帳款 (chargeback) 風險。

Riskified的機器學習平臺為商家防詐欺團隊提供高度準確的自動化電子商務交易風險決策。此次合作將得自萬事達卡全球領先的網路安全產品和解決方案的洞見與Riskified廣大的交易和身分網路相結合，為電子商務詐欺領域開創新局。該合作夥伴關係還提供存取萬事達卡工具套裝的權限。這些工具可即時發出爭議帳款事件警報，並促成爭議解決自動化。

Riskified全球通路合作副總裁Kevin Sprake表示：「與萬事達卡的這項全球合作彰顯出Riskified對商戶收入和盈利能力的顯著助益。我們很高興能與萬事達卡合作，使商戶能夠繼續投資電子商務，推動全球成長，特別是在商戶必須面對較高詐欺和濫用風險的新興市場。」

如欲瞭解有關Riskified合作夥伴的更多資訊，請造訪：riskified.com/partners。

關於Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) 透過降低風險幫助企業增加電子商務收入和利潤。包括Wayfair、Booking.com和Prada在內的多家一流商戶品牌都選擇與Riskified合作，確保防範爭議帳款糾紛、大規模打擊詐欺和政策濫用，並提高客戶保留率。Riskified的詐欺和風險智慧平臺以人工智慧驅動，並由龐大的電子商務風險分析師、資料科學家和研究人員團隊開發和管理。該平臺對每一次互動背後的個人進行分析，以提供即時決策和以身分為基礎的強大洞察力。如欲瞭解更多資訊，請造訪：Riskified.com。

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