Mastercard与Riskified通过新的合作整合欺诈洞察力，推动全球商户电子商务收入的增长和盈利能力的提升

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子商务欺诈和风险情报领域的领先企业Riskified (NYSE:RSKD)今天宣布加强与全球支付行业领导者Mastercard的合作关系，以期改善全球企业提高在线收入和利润的能力，同时降低欺诈和退单风险。

Riskified的机器学习平台为商家防欺诈团队提供了高度准确、自动化的电子商务交易风险决策。此次合作将源自Mastercard全球领先的网络安全产品和解决方案的洞见与Riskified广泛的交易和身份网络相结合，为电子商务欺诈领域开辟了新天地。该合作伙伴关系还提供了对Mastercard工具套件的访问权限。这些工具可对退单事件发出实时警报，并促成自动化争议解决。

Riskified全球渠道合作副总裁Kevin Sprake表示：“与Mastercard的这项全球合作凸显了Riskified对商户收入和盈利能力的显著助益。我们很高兴能与Mastercard合作，使商户能够继续投资于电子商务，推动全球增长，特别是在商户面临较高欺诈和滥用风险的新兴市场。”

如需了解有关Riskified Partners的更多信息，请访问riskified.com/partners。

关于Riskified

Riskified (NYSE:RSKD)通过降低风险帮助企业增加电子商务收入和利润。包括Wayfair、Booking.com和Prada在内的顶级商户品牌网络都选择与Riskified合作，确保防范退单纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Riskified人工智能驱动的欺诈和风险智能平台由庞大的电子商务风险分析师、数据科学家和研究人员团队开发和管理。该平台分析每次互动背后的个体，以提供实时决策和基于身份的强大洞察力。如需了解更多信息，请访问Riskified.com。

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