Deep Sky en Svante, leiders op gebied van koolstofverwijdering, sluiten een partnerschap om de haalbaarheid van koolstofopslag in Zuid-Quebec in Canada te bestuderen

VANCOUVER, Brits-Columbia & MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Canada’s toonaangevende projectontwikkelaar voor verwijdering van koolstof, Deep Sky, heeft haar krachten gebundeld met die van de leverancier van oplossingen voor het afvangen en verwijderen van koolstof Svante Technologies Inc. (Svante) om de haalbaarheid te evalueren om CO 2 in Zuid-Quebec op te slaan. De bedrijven zullen samen onderzoek financieren om de mogelijkheid te bestuderen om CO 2 af te vangen, te vervoeren en op te slaan. Het duo heeft het consultingbedrijf voor koolstofbeheer Sproule ingezet om het geologische onderzoek van de ondergrond te voltooien.

Deep Sky legt zich toe op het uitbouwen van grootschalige infrastructuur voor verwijdering en opslag van koolstof in Canada. Als projectontwikkelaar bundelt het bedrijf de meest veelbelovende technologieën voor het verwijderen van koolstof om oplossingen op schaal te commercialiseren. Dit nieuws markeert Deep Sky’s eerste partnerschap om de haalbaarheid te evalueren van permanente CO 2 opslag in de vallei van de rivier Sint-Laurens in Quebec om een snelle en wijdverspreide ontplooiing van deze fundamentele oplossing voor het klimaat tot stand te brengen.

Svante was een pionier op het vlak van nieuwe technologie voor het afvangen en verwijderen van koolstof, die gebruik maakt van wat zij gestructureerde adsorberende bedden noemen, die bekend staan als ‘’filters’’. De filters zijn gecoat met vaste adsorberende materialen met nanotechniek, en kunnen gebruikt worden om CO 2 af te vangen uit moeilijk in te perken industriële emissies afkomstig uit de productie van pulp en papier, cement, waterstof en dergelijke meer. De technologie kan ook worden aangewend voor DAC (Direct Air Capture), waarbij CO 2, die al in lage concentratie in de atmosfeer aanwezig is, wordt afgevangen en uit de lucht van de omgeving wordt verwijderd.

“Canada is goed op weg om wereldleider op gebied van koolstofverwijdering te worden. We zijn van mening dat samenwerking onder de spelers van klimaatoplossingen nodig is om snel een zinvolle verandering tot stand te brengen,” zegt Fred Lalonde, medeoprichter van Deep Sky. “Door de projectontwikkelingsexpertise van Deep Sky te combineren met de gebruiksklare technologie van Svante en het geologische onderzoek van Sproule, kunnen we de uitstoot van broeikasgassen terugschroeven en aan de markt aan een hypersnelheid koolstofkredieten leveren.”

‘’Het afvangen en verwijderen van koolstof is een van de basispijlers van de energieovergang 2.0. Voor het welslagen van DAC is het van fundamenteel belang om geografische locaties te vinden die een substantieel en veilig opslagpotentieel hebben, en die in staat zijn om overvloedig veel en betaalbare hernieuwbare energie te leveren. Deze sites moeten ook aan de specifieke klimaatvereisten voldoen van verschillende technologische oplossingen. We denken dat Quebec aan deze criteria voldoet en voorbestemd is om leider te worden in een nieuwe, snel groeiende sector om oplossingen voor koolstofbeheer te ontwikkelen. We kunnen de omvangrijke hernieuwbare bronnen en de hydro-elektrische energie van de regio uitbreiden, nodig om CO 2 veilig af te vangen en in diepe ondergrondse zoute waterlagen op te slaan,’’ zegt Claude Letourneau, voorzitter & CEO van Svante.

Technologieën voor de verwijdering van koolstofdioxide zijn van cruciaal belang om voor de “netto” in netto-nul te zorgen. Deze CDR-technologieën zullen voor een evenwicht zorgen van antropogene emissies die moeilijk te verminderen zijn en de opbouw terugdraaien van historische emissies die al in de atmosfeer aanwezig zijn.

Quebec is een regio die rijk is aan natuurlijke grondstoffen, met heel wat hydro-elektrisch vermogen, immens windkrachtpotentieel en een ruim grondgebied met de ideale geologische samenstelling, nodig voor verwijdering van koolstofdioxide.

Over Deep Sky:

Deep Sky is gevestigd in Montreal en bouwt momenteel het eerste bedrijf ter wereld voor afvang van koolstof op gigaton-schaal, bedoeld om miljarden ton koolstof uit de atmosfeer te verwijderen en die permanent ondergronds op te slaan. Deep Sky brengt de meest veelbelovende bedrijven voor rechtstreekse afvang van koolstof uit de lucht en uit de oceanen onder één dak samen, om de grootste levering van hoogwaardige koolstofkredieten op de markt te voorzien en om nooit eerder geziene oplossingen voor verwijdering en opslag van koolstof te commercialiseren. Voor meer info surft u naar: www.deepskyclimate.com.

Over Svante:

Svante is gevestigd in Vancouver en produceert in Canada filters op basis van vaste sorptiemiddelen en draaiende contactormachines die grootschalige CO 2 -emissies afvangen via een bestaande infrastructuur, hetzij voor veilige opslag, hetzij om die verder industrieel in een gesloten kringloop aan te wenden. Dankzij de mogelijkheid om CO 2 op milieuvriendelijke, duurzame wijze af te vangen uit industriële bronnen maar ook rechtstreeks uit de atmosfeer, maakt Svante het afvangen en verwijderen van koolstof op industriële schaal een realiteit. De voorbije maanden trok Svante de aandacht in de wereld van Koolstofbeheer wegens het afronden van haar recordbrekende Serie E-fondsenwervingsronde, waarin maar liefst US$318 miljoen bijeen werd gebracht, aangevoerd door Chevron New Energies en gevolgd door andere grote entiteiten waaronder Temasek, M&G Catalyst, GE Vernova, 3M Ventures (de venturetak van 3M), United Airlines Ventures, en vele anderen. Tot de Raad van Bestuur van Svante behoort Steven Chu, Nobel-laureaat en voormalige Secretaris voor Energie. Voor meer info surft u naar www.svanteinc.com en volg ons via LinkedIn of r Twitter @svantesolutions.

