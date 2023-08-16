FPT Software與Sitecore深化策略合作夥伴關係，加速數位商務和體驗

越南河內--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球IT公司FPT Software宣布擴大與數位體驗平台全球領導者Sitecore的策略合作夥伴關係。此次合作標誌著釋放數位轉型機會和提供卓越客戶體驗的重要里程碑。

FPT Software和Sitecore已准備好擴大其全球影響力和市場滲透率，瞄準以亞太地區為重點的大型企業交易，並為各行各業提供變革性解決方案，此為其成長策略的一部分。

雙方之間強化的合作夥伴關係建立在共同目標、互補專長以及為用戶提供無與倫比價值的承諾基礎之上。此外，它還將充分利用Sitecore數位體驗平台的可組合功能和FPT Software的技術實力。雙方都致力於促進公司高管和主要組織利益相關者之間更深入的交流和知識共享，以推動創建更具影響力的解決方案。

FPT Software資深執行副總裁兼營運長Nguyen Khai Hoan在簽約儀式上致辭時強調了此次合作的重要性：「近年來，我們見證了數位商務和體驗領域的快速發展。這為我們提供了更多的機會，但也需要新的思維和工作方式。透過將Sitecore的技術和行業知識與FPT Software的能力和高素質員工隊伍相結合，相信我們能夠將雙方的解決方案帶給亞太地區以外的更多用戶。」

他補充道：「此次合作開啟了更多機會之門，為雙方塑造數位商務和體驗的未來奠定了基礎。自即日起，FPT Software和Sitecore將攜手投資，共同制定產品上市策略，並共創更多價值。」

Sitecore亞太區和日本總裁Joey Lim表示：「我們很高興能夠在亞太地區擴大與FPT Software的合作夥伴關係。這證明了我們致力於持續合作，透過現代、可組合的解決方案提供變革性的客戶體驗。Sitecore團隊期待與FPT Software的同事一起加速我們的區域成長，並鞏固我們的發展動能。」

FPT Software和Sitecore的合作夥伴關係始於2015年。在整個合作過程中，FPT Software為各行各業的用戶提供了量身打造的Sitecore解決方案。最近，FPT Software獲得了Sitecore頒發的Rising Star獎，彰顯出其利用合作夥伴的創新解決方案識別和滿足客戶數位需求的卓越能力。

關於FPT Software

FPT Corporation的子公司FPT Software是一家全球性科技和IT服務提供商，總部位於越南，2022年收入為8.03億美元，在28個國家/地區擁有超過2.7萬名員工。

該公司憑藉其在先進分析、AI、數位平台、雲端、超自動化、物聯網、低代碼等領域的一流服務，應對複雜的商業機會和挑戰。它已與全球1000多家客戶合作，其中89家為《財星》全球500強公司，涉及航空、汽車、銀行、金融服務和保險、醫療保健、物流、製造、公用事業等領域。如欲了解更多資訊，請造訪https://fptsoftware.com/

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