HiTHIUM et TÜV Rheinland concluent un partenariat stratégique pour promouvoir la transition vers des énergies vertes et à faible teneur en carbone

Hithium and TÜV Rheinland Enter into Strategic Partnership (Photo: Business Wire)

XIAMEN--(BUSINESS WIRE)--Le 8 août, Xiamen HiTHIUM Energy Storage Technology Co, Ltd. (ci-après HiTHIUM) et TÜV Rheinland de Chine continentale (ci-après TÜV Rheinland) ont signé un accord de coopération stratégique à Xiamen. Les deux entreprises s'engageront dans une coopération complète et globale dans le domaine des produits de stockage de l'énergie, y compris l'innovation technologique en matière de stockage de l'énergie, l'innovation technologique de la chaîne complète, le développement professionnel et l'application sur le marché mondial. Ils s'engageront à promouvoir la sécurité de l'industrie du stockage de l'énergie et la transition vers une énergie verte et à faible teneur en carbone à l'échelle mondiale.

Conformément à cet accord, les deux entreprises coopéreront principalement dans le domaine des services de certification et d'essai pour les produits de stockage d'énergie au lithium de grande capacité. En tant qu'entreprise spécialisée dans les BESS (système de batteries de stockage d'énergie), HiTHIUM possède des technologies clés en matière de batteries de stockage d'énergie et des capacités de recherche et de développement en matière de fabrication. En s'appuyant sur les avantages du TÜV Rheinland en matière de certification et d'essai des produits de stockage d'énergie, les produits de stockage d'énergie de HiTHIUM répondront mieux aux normes internationales, offrant ainsi une sécurité et une fiabilité accrues aux clients du monde entier. Grâce au partage des ressources et à la complémentarité des avantages, elles continueront à cibler le marché mondial du stockage de l'énergie, à faire progresser la technologie des produits, la formation des talents, la création d'une marque et d'autres aspects de la coopération, afin de parvenir à un développement avantageux pour tous à l'ère du stockage complet de l'énergie.

Monee Pang, vice-président de HiTHIUM, a déclaré : « TÜV Rheinland est réputé pour la rigueur et la qualité de ses services d'essai et de certification. Depuis 2021, HiTHIUM collabore étroitement avec TÜV Rheinland, menant à bien de nombreux projets de certification pertinents. Cette coopération stratégique permet d'approfondir le partenariat. HiTHIUM continuera à se concentrer sur la sécurité et le coût du stockage de l'énergie, à accélérer l'innovation dans les technologies clés des cellules de stockage de l'énergie, et à développer et introduire davantage de solutions de produits de stockage de l'énergie de haute qualité conformes aux normes mondiales, facilitant ainsi l'accélération mondiale de la transformation de l'énergie verte et à faible teneur en carbone ».

Li Weichun, vice-président de TÜV Rheinland Global Power Electronics Product Services et directeur général de Solar and Commercial Product Services en Chine continentale, a déclaré : « La signature de cet accord représente une étape importante dans la collaboration entre les deux entreprises. TÜV Rheinland, en tant que leader technologique dans le domaine de la certification des batteries au lithium et du stockage de l'énergie, continuera à mettre à profit son expertise technologique pour jeter les bases d'une coopération stratégique avec HiTHIUM dans des domaines tels que les essais et la certification de la qualité des produits, ainsi que l'accès aux marchés étrangers ».

À propos de HiTHIUM

Fondée en 2019, HiTHIUM est un fabricant de premier plan de produits de stockage d'énergie stationnaire de haute qualité pour des applications à grande échelle ainsi que pour des applications commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs installations « intelligentes » de production, les innovations de HiTHIUM comprennent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion, ainsi que des augmentations de l'efficacité et du cycle de vie. Avec des décennies d'expérience cumulée dans le domaine parmi ses fondateurs et ses cadres supérieurs, HiTHIUM tire parti de sa spécialisation dans les BESS pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise est basée à Xiamen, en Chine, et dispose d'autres sites de production, de recherche ou de vente à Shenzhen, Chongqing, Munich et en Californie. HiTHIUM a livré 10 GW/h de capacité de batterie, dont 5 GW/h pour la seule année 2022, et étend sa capacité de production actuelle de 45 GW/h à 70 GW/h d'ici à la fin de 2023.

