FPT Software 和Sitecore深化战略合作伙伴关系，助力数字商务和体验加速发展

越南河内--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性IT公司FPT Software宣布扩大与数字体验平台领域的全球领先企业Sitecore之间的战略合作伙伴关系。此次合作标志着双方开启数字化转型机会和提供卓越客户体验的一个重要里程碑。

作为其增长战略的一部分，FPT Software和Sitecore已准备好扩大其全球覆盖范围和市场渗透率，瞄准专注于亚太地区的大型企业交易，并为各个行业提供变革性解决方案。

双方之所以加强合作伙伴关系，是建立在其共同目标、共有专业知识以及为用户提供无与伦比价值的承诺基础之上。此外，这一合作伙伴关系还利用了Sitecore数字体验平台的可组合功能以及FPT Software的技术实力。双方都致力于促进公司高管和主要组织利益相关者之间更深入的交流和知识共享，以推动实现更具影响力的解决方案。

FPT Software的高级执行副总裁兼首席运营官Nguyen Khai Hoan在签字仪式上发言时强调了这项合作伙伴关系的重要性：“近年来，我们见证了数字商务和体验领域的快速发展。这为我们提供了更多的机会，但也需要新的思维和工作方式。通过结合Sitecore的技术和行业知识以及FPT Software的能力和高素质的员工队伍，相信我们能够将双方的解决方案带给亚太地区以外的更多用户。”

他补充道：“此次合作为双方打开了更多机会大门，为塑造数字商务和体验的未来铺平了道路。从今天起，FPT Software和Sitecore将共同投资、共同制定走向市场的战略，携手创造更多价值。”

Sitecore亚太地区和日本总裁Joey Lim表示：“我们很高兴能在亚太地区扩大与FPT Software的合作关系。这证明了我们共同的关注点仍然是通过利用可组合的现代解决方案提供变革性的客户体验。Sitecore团队期待着加快我们的区域增长，并与FPT Software的同事携手延续我们的发展势头。”

FPT Software和Sitecore的合作关系可以追溯到2015年。在整个合作过程中，FPT Software为各行各业的用户提供了量身定制的Sitecore解决方案。最近，FPT Software获得了Sitecore的“新星奖”（Rising Star Award），彰显出其使用合作伙伴的创新解决方案识别和满足客户数字需求的卓越能力。

关于FPT Software

作为FPT Corporation的子公司，FPT Software是一家全球性技术和IT服务提供商，总部位于越南，2022财年收入8.03亿美元，在28个国家/地区拥有超过2.7万名员工。

该公司凭借其在高级分析、人工智能、数字平台、云技术、超自动化、物联网、低代码等领域世界一流的服务，在复杂的商业机遇和挑战中引领整个行业奋力向前。该公司已与全球1000多家客户合作，其中89家是《财富》世界500强公司，涵盖航空、汽车、银行、金融服务和保险、医疗保健、物流、制造、公用事业等领域。若要了解更多信息，请访问https://fptsoftware.com/

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