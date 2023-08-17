HiTHIUM與TÜV Rheinland建立戰略合作夥伴關係，推動綠色和低碳能源轉型

廈門--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 8月8日，Xiamen HiTHIUM Energy Storage Technology Co., Ltd. (以下簡稱「HiTHIUM」)與TÜV Rheinland(中國大陸) (以下簡稱「TÜV Rheinland」)在廈門簽署戰略合作協定。這兩家公司將在儲能產品領域(包括儲能技術創新、全鏈條技術創新、專業化開發、全球市場應用等方面)開展全面、完整的合作。雙方將致力於推動儲能產業的安全發展和全球能源的綠色低碳轉型。

根據協定，兩家公司將主要在大容量鋰儲能產品的認證和測試服務方面開展合作。作為一家專注於BESS領域的公司，HiTHIUM擁有關鍵的儲能電池技術和研發製造能力。借助TÜV Rheinland在儲能產品認證和測試方面的優勢，HiTHIUM的儲能產品將更好地滿足全球標準，為全球客戶提供更高的安全性和可靠性。透過資源分享、優勢互補，雙方將繼續瞄準全球儲能市場，推進產品技術、人才培養、品牌建設等方面的合作，在綜合儲能時代實現共贏發展。

HiTHIUM副總裁Monee Pang表示：「TÜV Rheinland以其嚴格、高品質的測試和認證服務而聞名。自2021年以來，HiTHIUM與TÜV Rheinland密切合作，開展了多個相關認證專案。此次戰略合作進一步深化了雙方的合作關係。HiTHIUM將繼續專注於儲能安全和成本，加快儲能電池關鍵技術的創新，開發和推出更多符合全球標準的高品質儲能產品解決方案，助力加速實現全球的綠色低碳能源轉型。」

TÜV Rheinland全球電力電子產品服務部副總裁、中國大陸太陽能及商用產品服務部總經理Li Weichun表示：「此次簽約標誌著兩家公司合作的重要里程碑。TÜV Rheinland作為鋰電池和儲能認證領域的技術領導者，將繼續利用自身的技術專長，為與HiTHIUM在產品品質檢測和認證、國外市場准入等方面的戰略合作奠定堅實的基礎。」

關於HiTHIUM

HiTHIUM成立於2019年，是一家為公用事業規模以及商業和工業應用提供優質固定式儲能產品的領先製造商。HiTHIUM擁有四個不同的研發中心和多個“智慧”生產設施，其創新包括突破性的鋰離子電池安全改進，以及效率和生命週期的提高。HiTHIUM的創始人和高級管理人員在該領域積累了數十年的經驗，利用其在BESS領域的專業知識，為合作夥伴和客戶提供獨一無二的先進儲能服務。該公司總部位於中國廈門，並在深圳、重慶、慕尼克和加利福尼亞設有生產、研發或銷售基地。HiTHIUM的電池產能已達到10 GWh，僅2022年就將達到5 GWh，並將在2023年底之前將產能從現在的45 GWh擴大到70 GWh。

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