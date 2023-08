HiTHIUM und der TÜV Rheinland gründen Partnerschaft zwecks Förderung von grüner, kohlenstoffarmer Energieerzeugung

Hithium and TÜV Rheinland Enter into Strategic Partnership (Photo: Business Wire)

Hithium and TÜV Rheinland Enter into Strategic Partnership (Photo: Business Wire)

XIAMEN--(BUSINESS WIRE)--Am 8. August haben Xiamen HiTHIUM Energy Storage Technology Co., Ltd. (bezeichnet als HiTHIUM) und der TÜV Rheinland China (bezeichnet als TÜV Rheinland) in Xiamen eine Vereinbarung über eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet. Die beiden Unternehmen werden eng in den Bereichen Produkte für Energiespeicherung, einschließlich der Innovation der dazugehörigen Technologie in der gesamten Lieferkette, professionelle Entwicklung und globale Marktentwicklung zusammenarbeiten. Sie möchten die Sicherheit in der Energiespeicherung verbessern und global den Übergang zu einer umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern.

Gemäß der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen hauptsächlich bei der Zertifizierung und dem Testen von Dienstleistungen für Lithium-Energiespeicherprodukte mit hoher Kapazität kooperieren. HiTHIUM ist in BESS spezialisiert und verfügt über wichtige Technologien zur Energiespeicherung in Batterien sowie entsprechende Forschungseinrichtungen und Produktionskapazitäten. Dank der Fachkenntnisse des TÜV Rheinland in den Bereichen Zertifizierung und Testen werden die Energiespeicherprodukte von HiTHIUM besser globalen Standards angepasst und bieten Kunden auf der gesamten Welt mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Durch das Teilen von Ressourcen und damit einhergehende Vorteile wird HiTHIUM seine Position auf dem Weltmarkt ausbauen, die Technologie der Produkte weiterentwickeln, das Personal fördern, die Marke bekannt machen und sich auch in weiteren Aspekten in die Zusammenarbeit einbringen. So entsteht eine Win-Win-Situation in der Ära umfassender Energiespeicherung.

Monee Pang, Vizepräsident von HiTHIUM, sagte: „Der TÜV Rheinland ist bekannt für seine strengen, qualitätsvollen Prüfungen und seine Zertifizierungsdienstleistungen. Seit 2021 arbeitet HiTHIUM eng mit dem TÜV Rheinland zusammen und es wurden mehrere wichtige Zertifizierungsprojekte durchgeführt. Mit dieser strategischen Zusammenarbeit wird die Partnerschaft weiter vertieft. HiTHIUM wird sich weiterhin auf die Sicherheit der Energiespeicherung und die Kosten konzentrieren, die Innovation in wichtigen Bereichen der Technologie für Energiespeicherzellen vorantreiben und mehr qualitativ hochwertige Lösungen für die Energiespeicherung entwickeln und anbieten, die globalen Standards gerecht werden. So tragen wir zur Beschleunigung einer umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Wirtschaft bei.”

Li Weichun, Vizepräsident des TÜV Rheinland Global Power Electronics Product Services und General Manager der Solar and Commercial Product Services in China, kommentierte: „Diese Unterzeichnung ist ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Der TÜV Rheinland, technisch führend in der Zertifizierung von Lithium-Batterien und Energiespeicherung, wird weiterhin sein technologisches Fachwissen nutzen, um die strategische Partnerschaft mit HiTHIUM in den Bereichen Qualitätsprüfung und Zertifizierung voranzutreiben sowie den Zugang zu ausländischen Märkten zu erleichtern.”

Über HiTHIUM

HiTHIUM wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller von hochwertigen stationären Energiespeicherprodukten für Versorger sowie den kommerziellen und industriellen Gebrauch. Das Unternehmen betreibt vier Forschungszentren und zahlreiche „intelligente” Produktionsstätten. Zu den Innovationen von HiTHIUM zählen bahnbrechende Verbesserungen der Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien sowie eine Steigerung von deren Effizienz und Lebensdauer. Die Führungsmannschaft verfügt über Jahrzehnte an Erfahrung in diesem Bereich. Von dieser Spezialisierung in BESS profitieren Partner und Kunden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Xiamen, China. Weitere Niederlassungen für Produktion, Forschung und Vertrieb sind in Shenzhen, Chongqing, München und Kalifornien ansässig. HiTHIUM hat 10 GWh an Batteriekapazität geliefert, allein 2022 waren es 5 GWh. Bis Ende 2023 soll die derzeitige Produktionskapazität von 45 GWh auf 70 GWh ausgeweitet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.