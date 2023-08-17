HiTHIUM与TÜV Rheinland建立战略合作伙伴关系，推动绿色和低碳能源转型

厦门--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 8月8日，Xiamen HiTHIUM Energy Storage Technology Co., Ltd.（以下简称“HiTHIUM”）与TÜV Rheinland（中国大陆）（以下简称“TÜV Rheinland”）在厦门签署战略合作协议。这两家公司将在储能产品领域（包括储能技术创新、全链条技术创新、专业化开发、全球市场应用等方面）开展全面、完整的合作。双方将致力于推动储能产业的安全发展和全球能源的绿色低碳转型。

根据协议，两家公司将主要在大容量锂储能产品的认证和测试服务方面开展合作。作为一家专注于BESS领域的公司，HiTHIUM拥有关键的储能电池技术和研发制造能力。借助TÜV Rheinland在储能产品认证和测试方面的优势，HiTHIUM的储能产品将更好地满足全球标准，为全球客户提供更高的安全性和可靠性。通过资源共享、优势互补，双方将继续瞄准全球储能市场，推进产品技术、人才培养、品牌建设等方面的合作，在综合储能时代实现共赢发展。

HiTHIUM副总裁Monee Pang表示：“TÜV Rheinland以其严格、高质量的测试和认证服务而闻名。自2021年以来，HiTHIUM与TÜV Rheinland密切合作，开展了多个相关认证项目。此次战略合作进一步深化了双方的合作关系。HiTHIUM将继续专注于储能安全和成本，加快储能电池关键技术的创新，开发和推出更多符合全球标准的高品质储能产品解决方案，助力加速实现全球的绿色低碳能源转型。”

TÜV Rheinland全球电力电子产品服务部副总裁、中国大陆太阳能及商用产品服务部总经理Li Weichun表示：“此次签约标志着两家公司合作的重要里程碑。TÜV Rheinland作为锂电池和储能认证领域的技术领导者，将继续利用自身的技术专长，为与HiTHIUM在产品质量检测和认证、国外市场准入等方面的战略合作奠定坚实的基础。”

关于HiTHIUM

HiTHIUM成立于2019年，是一家为公用事业规模以及商业和工业应用提供优质固定式储能产品的领先制造商。HiTHIUM拥有四个不同的研发中心和多个“智能”生产设施，其创新包括突破性的锂离子电池安全改进，以及效率和生命周期的提高。HiTHIUM的创始人和高级管理人员在该领域积累了数十年的经验，利用其在BESS领域的专业知识，为合作伙伴和客户提供独一无二的先进储能服务。该公司总部位于中国厦门，并在深圳、重庆、慕尼黑和加利福尼亚设有生产、研发或销售基地。HiTHIUM的电池产能已达到10 GWh，仅2022年就将达到5 GWh，并将在2023年底之前将产能从现在的45 GWh扩大到70 GWh。

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