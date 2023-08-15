美国马萨诸塞州纽伯里波特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 罗彻斯特电子携手天海存储（SkyHigh Memory），为低容量、优质的NAND存储解决方案提供持续支持。

罗彻斯特电子是半导体全周期解决方案提供商，产品不仅包括停产元器件，还包括仍在量产的型号，而SkyHigh Memory专注于SLC和e.MMC NAND存储解决方案。基于此，罗彻斯特电子与SkyHigh Memory建立了深厚稳固的合作。双方的合作旨在为全球客户提供存储器的供货支持。

现有设计中经常遇到微处理器停产，随之搭配使用的小容量存储器也有同样问题。罗彻斯特电子为停产微处理器提供复产解决方案，包括通过授权许可、晶圆存储和晶圆复产来实现持续供应，与SkyHigh Memory的SLC NAND产品（从1Gb到 8Gb以及4GB eMMC）正好实现完美契合，帮助客人解决问题。。

“ 我们与SkyHigh Memory的合作，持续为客户供应低容量、优质的NAND存储解决方案，不仅拓展了我们的客户群，还拓宽了我们的产品线。存储器的寿命是与传统微处理器技术一起相辅相成的。”

——Paul Mason，罗彻斯特电子全球存储技术总监

“ 罗彻斯特电子在管理和支持传统产品和停产元器件方面的优势，特别是在微处理器领域，与SkyHigh Memory 优质的SLC和eMMC NAND存储解决方案十分契合。通过共同合作，我们能够为客户提供持续可靠的供货支持，以满足客户对于NAND需求。”

——Alexander Stempfle，罗彻斯特电子欧洲、中东和非洲地区供应商开发总监

“ 我们期待与罗彻斯特电子建立深厚稳固的合作伙伴关系，进而为全球客户提供更优质的服务。”

——Yildirim Vural，SkyHigh Memory欧洲中部和东部销售总监

关于罗彻斯特电子

罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，已获得70多家元器件制造商的官方授权。

作为元器件制造商的现货代理商，罗彻斯特电子储存超过150亿片现货库存，覆盖20多万种产品型号，拥有海量停产元器件产品，同时覆盖众多未停产器件。

作为可针对停产元器件进行复产的许可制造商，至今罗彻斯特电子已复产20,000多种停产元器件，拥有超过120亿颗晶圆/裸片库存，并可提供70,000多种复产解决方案。

罗彻斯特电子可提供全面的生产服务，包括设计、晶圆加工、封装、测试、可靠性验证和IP存档服务，通过交钥匙的方式提供一站式解决方案，从而加快产品上市时间。

罗彻斯特电子是半导体全周期解决方案提供商，在产品种类，服务类型及复产解决方案等多个维度，享有业界美誉。

罗彻斯特电子的销售团队和授权分销商遍布全球。无论何时何地，我们竭诚为您服务，满足您的业务需求。欢迎随时与我们联系。

更多资讯，请访问www.rocelec.cn

关于天海存储（SkyHigh Memory）

SkyHigh Memory成立于2019年，是先进嵌入式系统解决方案的领导者，为全球最具创新性的汽车、工业、家庭自动化和电器、消费电子产品和医疗产品提供解决方案。SkyHigh Memory可靠的高性能存储器能够帮助工程师设计差异化的产品并将其率先推向市场。SkyHigh Memory致力于为客户提供优质的产品和技术支持，使创新者和不拘一格的思想家能够在短时间内制造出颠覆性的新产品。

更多资讯，请访问www.SkyHighMemory.com