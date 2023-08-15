美國馬薩諸塞州紐伯裏波特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 羅徹斯特電子攜手天海存儲（SkyHigh Memory），為低容量、優質的NAND存儲解決方案提供持續支持。

羅徹斯特電子是半導體全周期解決方案提供商，產品不僅包括停產元器件，還包括仍在量產的型號，而SkyHigh Memory專註於SLC和e.MMC NAND存儲解決方案。基於此，羅徹斯特電子與SkyHigh Memory建立了深厚穩固的合作。雙方的合作旨在為全球客戶提供存儲器的供貨支持。

現有設計中經常遇到微處理器停產，隨之搭配使用的小容量存儲器也有同樣問題。羅徹斯特電子為停產微處理器提供復產解決方案，包括通過授權許可、晶圓存儲和晶圓復產來實現持續供應，與SkyHigh Memory的SLC NAND產品（從1Gb到 8Gb以及4GB eMMC）正好實現完美契合，幫助客人解決問題。。

“ 我們與SkyHigh Memory的合作，持續為客戶供應低容量、優質的NAND存儲解決方案，不僅拓展了我們的客戶群，還拓寬了我們的產品線。存儲器的壽命是與傳統微處理器技術壹起相輔相成的。”

——Paul Mason，羅徹斯特電子全球存儲技術總監

“ 羅徹斯特電子在管理和支持傳統產品和停產元器件方面的優勢，特別是在微處理器領域，與SkyHigh Memory 優質的SLC和eMMC NAND存儲解決方案十分契合。通過共同合作，我們能夠為客戶提供持續可靠的供貨支持，以滿足客戶對於NAND需求。”

——Alexander Stempfle，羅徹斯特電子歐洲、中東和非洲地區供應商開發總監

“ 我們期待與羅徹斯特電子建立深厚穩固的合作夥伴關系，進而為全球客戶提供更優質的服務。”

——Yildirim Vural，SkyHigh Memory歐洲中部和東部銷售總監

關於羅徹斯特電子

羅徹斯特電子是可持續供應海量元器件現貨的渠道，已獲得70多家元器件制造商的官方授權。

作為元器件制造商的現貨代理商，羅徹斯特電子儲存超過150億片現貨庫存，覆蓋20多萬種產品型號，擁有海量停產元器件產品，同時覆蓋眾多未停產器件。

作為可針對停產元器件進行復產的許可制造商，至今羅徹斯特電子已復產20,000多種停產元器件，擁有超過120億顆晶圓/裸片庫存，並可提供70,000多種復產解決方案。

羅徹斯特電子可提供全面的生產服務，包括設計、晶圓加工、封裝、測試、可靠性驗證和IP存檔服務，通過交鑰匙的方式提供壹站式解決方案，從而加快產品上市時間。

羅徹斯特電子是半導體全周期解決方案提供商，在產品種類，服務類型及復產解決方案等多個維度，享有業界美譽。

羅徹斯特電子的銷售團隊和授權分銷商遍布全球。無論何時何地，我們竭誠為您服務，滿足您的業務需求。歡迎隨時與我們聯系。

更多資訊，請訪問www.rocelec.cn

關於天海存儲（SkyHigh Memory）

SkyHigh Memory成立於2019年，是先進嵌入式系統解決方案的領導者，為全球最具創新性的汽車、工業、家庭自動化和電器、消費電子產品和醫療產品提供解決方案。SkyHigh Memory可靠的高性能存儲器能夠幫助工程師設計差異化的產品並將其率先推向市場。SkyHigh Memory致力於為客戶提供優質的產品和技術支持，使創新者和不拘壹格的思想家能夠在短時間內制造出顛覆性的新產品。

更多資訊，請訪問www.SkyHighMemory.com