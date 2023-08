CommerceHub vend les lignes de produits Shoppable Media et Brand Analytics de ChannelAdvisor à MikMak, une acquisition renforçant la présence internationale de MikMak et sa progression dans le domaine de la Commerce Intelligence

PARIS--(BUSINESS WIRE)--MikMak, la plateforme globale d’accélération d’e-commerce pour les marques multicanales, et CommerceHub, un des plus grands réseaux de commerce international utilisé par plus de 40 000 des plus grandes marques mondiales, annoncent l’acquisition des lignes de produits Shoppable Media et Brand Analytics de ChannelAdvisor par MikMak auprès de CommerceHub.

L’accord renforce l’étendue et la qualité des données commerciales dont dispose MikMak, et améliore ses services en y ajoutant des ressources supplémentaires pour accompagner au mieux ses clients. Il marque également le début d’un partenariat stratégique entre MikMak et CommerceHub. CommerceHub opère sur le plus grand réseau de commerce international, renforcé par l’acquisition de ChannelAdvisor fin 2022. Cette transaction permet à CommerceHub de se concentrer sur ses solutions de pointe pour les marketplaces, le drop shipping, le retail media et le marketing digital tout en s’associant à un autre leader du secteur pour continuer à proposer leur service à des clients mutuels.

Cette acquisition fait de MikMak une des plus grandes solutions mondiales de "where to buy", augmentant sa portée, son influence et la valeur marchande brute (GMV - Gross Merchandise Value) de manière significative ainsi que des impressions média traitées par sa plateforme. L'acquisition ajoute des centaines de marques à la plateforme, élargissant son réseau de retailers déjà très étendu en Amérique du Nord, EMEA, LATAM et APAC.

"Pour prospérer sur le marché actuel, les marques ont besoin d'une meilleure connaissance du commerce à l’échelle mondiale et d'outils plus avancés pour mesurer et contrôler leur performance", explique Rachel Tipograph, fondatrice et CEO de MikMak. "Notre feuille de route agressive garantit notre position de leader mondial de l’accélération et l’analyse du e-commerce. Au cours des six derniers mois, nous avons acquis un des leaders français des solutions where-to-buy omnicanales, Swaven, dévoilé notre offre la plus complète à ce jour, et mis sur le marché un moyen fiable et solide de mesurer la performance du retail media cross-retailers. L'ajout de la clientèle, de la technologie et de l'équipe Shoppable Media et Brand Analytics de ChannelAdvisor élargit encore notre capacité à accompagner nos marques partenaires pour un succès à long terme dans un paysage dynamique et en constante évolution".

Pour les marques déjà utilisatrices de MikMak, cette évolution donne accès à des données plus riches et à un réseau de retailers plus vaste sur la plateforme, ainsi qu'à une équipe d'assistance et de services plus importante. En outre, les marques partenaires ont désormais accès à des opportunités d’activité, une expertise et des intégrations de partenaires dans les catégories électronique grand public, produits de bricolage et accessoires automobiles, en plus de la présence déjà forte de MikMak sur les marchés FMCG, alimentaire, alcool, beauté, hygiène, petcare, produits ménagers et jouets.

A l’issue de cette transaction et de l’intégration initiale, CommerceHub et MikMak prévoient de former un partenariat stratégique pour permettre aux deux entreprises de vendre conjointement diverses offres complémentaires afin d’apporter plus de valeur aux retailers et marques avec lesquels elles collaborent.

"Nous avons connu un énorme succès en fournissant à nos clients des données commerce de premier plan grâce à nos produits Shoppable Media et Brand Analytics. Je suis convaincu que l'ajout de ces produits aux solutions de MikMak est une excellente chose pour eux et pour nos clients", a déclaré Bryan Dove, CEO de CommerceHub. "Cette transaction ouvre de nouvelles opportunités pour nos clients et nos marques avec un reach, des insights et de l’analytics inégalés, tout en permettant à CommerceHub d'améliorer encore ses produits de pointe pour les retailers et les marques avec des solutions de marketplace, de drop shipping, de retail media et de marketing digital. Nous considérons MikMak comme un partenaire à long terme pour de futures collaborations qui continueront à bénéficier à nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs".

Les clients existants de CommerceHub qui utilisent les produits Shoppable Media et Brand Analytics de ChannelAdvisor bénéficieront d'un accès à MikMak 3.0, la plateforme d'analyse et d’enablement du e-commerce la plus avancée au monde. Cette plateforme en pleine croissance offre des opportunités de ventes et de conversion à travers chaque point de contact avec le consommateur. Elle propose également des analyses avancées sur les catégories de produits, les retailers et les consommateurs dans le monde entier, afin de guider la prise de décision dans l'ensemble de l'organisation d'une marque et d'obtenir des résultats commerciaux effectifs. Les directeurs de compte travailleront directement avec les clients existants de produits Shoppable Media et Brand Analytics de ChannelAdvisor pour les intégrer à la plateforme MikMak 3.0.

Si cette acquisition est le dernier point de croissance pour MikMak en date, les ambitions de l’entreprise ne s'arrêtent pas là. Au cours des prochains mois, l'entreprise devrait étendre son portefeuille de produits à d'autres domaines au sein des piles technologiques de commerce et de marketing des marques, y compris l'intégration de fonctionnalités d'IA prédictive et de capacités d'attribution améliorées pour fournir davantage de données sur les ventes. En outre, l'entreprise lancera des offres pour aider à lutter contre les Walled Gardens et s’adapter aux réglementations en matière de protection de la vie privée afin d’optimiser les prises de décision commerciales.

