Rochester Electronics s’associe à SkyHigh Memory Ltd.

NEWBURYPORT, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Rochester Electronics, LLC a uni ses forces à celles de SkyHigh Memory Ltd. dans le but de fournir une source continue d’approvisionnement en solutions de stockage NAND matures et à faible densité.

Cette collaboration entre Rochester Electronics et SkyHigh Memory porte ses fruits. Rochester Electronics se concentre sur les technologies de semi-conducteurs anciennes et en fin de vie autorisées à 100 %, alors que la société SkyHigh Memory est spécialisée dans les solutions de stockage NAND en SLC et eMMC. Grâce à ces talents combinés, les deux sociétés visent à répondre aux besoins des clients en matière de stockage dans le monde entier.

Les microprocesseurs en fin de vie dans les conceptions existantes peuvent continuer à nécessiter des solutions de stockage à faible densité, qui complètent parfaitement les produits NAND SLC de SkyHigh Memory allant de 1 Go à 8 Go et 4 Go pour les produits eMMC. Ces densités matures peuvent être prises en charge par les cycles de vie des principaux composants des microprocesseurs de Rochester. Rochester Electronics stocke un vaste portefeuille de processeurs, en assurant notamment la production continue de nombreux processeurs anciens et en fin de vie par le biais de licences, de banques de dies et de réplications de produits à base de dies.

« Notre collaboration avec SkyHigh Memory renforce le portefeuille de clients et les offres de Rochester Electronics tout en assurant la continuité de l’approvisionnement en solutions de stockage NAND matures à faible densité. La longévité de la mémoire est garantie par la technologie des microprocesseurs traditionnels. » – Paul Mason, Responsable international de la technologie des mémoires chez Rochester Electronics.

« Les points forts de Rochester Electronics en matière de gestion et d’approvisionnement en composants anciens et en fin de vie, notamment dans le domaine des microprocesseurs, s’alignent sur les solutions de stockage NAND SLC et eMMC matures de SkyHigh Memory. En collaborant, nous proposons à nos clients une continuité sans faille pour leurs besoins en matière de stockage NAND. » – Alexander Stempfle, Directeur, Développement des fournisseurs – EMEA chez Rochester Electronics

« Nous avons hâte d’instaurer un partenariat solide avec Rochester Electronics afin de développer le service fourni à nos clients dans le monde entier. » – Yildirim Vural, Responsable des ventes – Europe centrale et de l’Est

À propos de Rochester Electronics

Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs au monde, autorisée à 100 % par plus de 70 grands fabricants de semi-conducteurs.

En tant que distributeur des fabricants d’origine, Rochester possède plus de 15 milliards de composants en stock, dont plus de 200 000 références, et propose la gamme de semi-conducteurs en fin de vie et la gamme de semi-conducteurs actifs les plus étendues au monde.

En tant que fabricant de semi-conducteurs sous licence, Rochester a fabriqué plus de 20 000 types de composants. Avec plus de 12 milliards de dies en stock, Rochester a la capacité de fabriquer plus de 70 000 types de composants. Rochester propose une gamme complète de services de fabrication comprenant la conception, le traitement des wafers, l’assemblage, le test, la fiabilité et l’archivage IP, fournissant des solutions uniques jusqu’à la fabrication complète clé en main et permettant une mise sur le marché plus rapide.

Rochester est la solution pour le cycle de vie des semi-conducteurs. Aucune autre entreprise n’est comparable quant à l’étendue de la sélection de produits, des services à valeur ajoutée et des solutions de fabrication de Rochester.

Avec un personnel de vente directe et d’assistance sur tous les principaux marchés, ainsi qu’un réseau de partenaires régionaux et mondiaux agréés, nous avons pour objectif de répondre à vos besoins par téléphone ou via nos plateformes de commerce électronique, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.rocelec.fr

À propos de SkyHigh Memory

Fondée en 2019, la société SkyHigh Memory est le leader des solutions avancées de systèmes intégrés pour les produits automobiles, industriels, domotiques et électroménagers, électroniques grand public et médicaux les plus innovants au monde. Les mémoires SkyHigh Memory sont fiables et très performantes et aident les ingénieurs à concevoir des produits différenciés et à les commercialiser en premier. SkyHigh Memory s’engage à fournir à ses clients les meilleures ressources en matière de prise en charge et d’ingénierie, permettant ainsi aux innovateurs et à ceux qui sortent des sentiers battus de perturber les marchés et de créer de nouvelles catégories de produits en un temps record.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SkyHighMemory.com