La ville de Calgary améliore la vie urbaine grâce à la technologie intelligente d’Axis Communications

The City of Calgary integrates Axis cameras, security radars, horn speakers, strobes, and analytics to tackle urban problems. The metadata helps with flood mitigation, roadway planning, festival operations, skating rink maintenance, and more. (Photo: Business Wire)

The City of Calgary integrates Axis cameras, security radars, horn speakers, strobes, and analytics to tackle urban problems. The metadata helps with flood mitigation, roadway planning, festival operations, skating rink maintenance, and more. (Photo: Business Wire)

CHELMSFORD, Mass.--(BUSINESS WIRE)--La ville de Calgary en Alberta, au Canada, et Axis Communications ont dévoilé aujourd’hui la façon dont Axis aide la ville à améliorer la sécurité et les opérations grâce à des mises à niveau de technologie de sécurité intelligente.

En 2018, la Ville de Calgary a décidé de moderniser et d’échanger son ancien système de sécurité analogique par une solution en réseau normalisée et durable. La ville a reconstruit l’ensemble de son infrastructure informatique, intégrant des caméras Axis, des radars de sécurité, des haut-parleurs, des stroboscopes et des solutions d’analyse pour résoudre les problèmes urbains typiques, ainsi que pour aider les opérations de la ville au-delà de la sécurité. La solution couvre 900 sites dans toute la ville et est surveillée 24/7 via un mur vidéo dans le centre de sécurité intégré situé dans le hall municipal, permettant aux opérateurs de vérifier visuellement les incidents et les agents de répartition au besoin.

« La mise en œuvre d’une technologie de sécurité intelligente a fini par transformer Calgary pour le meilleur », a déclaré Alex Lee, chef de la section des systèmes de sécurité et de la technologie au ministère des Services techniques de la Ville de Calgary. « Nos caméras Axis et autres solutions fournissent une mine de métadonnées opérationnelles que d’autres services peuvent utiliser pour prendre des décisions précises et éclairées au lieu de simplement deviner ce dont la ville pourrait avoir besoin. Non seulement nos caméras multitâches Axis nous apportent un meilleur retour sur notre investissement technologique, mais elles nous aident également à démontrer que nous dépensons l’argent de nos contribuables judicieusement – et à leur avantage. »

Alors que l’objectif initial de l’initiative de ville intelligente était d’améliorer la sécurité publique dans la communauté, l’équipe des services technologiques de la ville a rapidement réalisé que les métadonnées collectées par les caméras Axis pourraient également être utilisées pour moderniser d’autres domaines de la gestion de la ville, y compris :

Atténuation des inondations : Comme le centre-ville de Calgary se trouve au confluent de deux grandes rivières, le risque d’inondation est toujours préoccupant. Pour fournir aux ingénieurs fluviaux une collecte de données plus précise, les services techniques ont reprogrammé les caméras PTZ Axis déjà déployées dans les postes d’appel d’urgence le long de la rivière pour envoyer des alertes automatiques aux ingénieurs de la rivière si l’analyse des caméras montre que l’eau monte trop rapidement.

Comme le centre-ville de Calgary se trouve au confluent de deux grandes rivières, le risque d’inondation est toujours préoccupant. Pour fournir aux ingénieurs fluviaux une collecte de données plus précise, les services techniques ont reprogrammé les caméras PTZ Axis déjà déployées dans les postes d’appel d’urgence le long de la rivière pour envoyer des alertes automatiques aux ingénieurs de la rivière si l’analyse des caméras montre que l’eau monte trop rapidement. Surveillance des foules de festivals : Calgary accueille des dizaines de festivals tout au long de l’année qui attirent des millions de visiteurs dans la ville. L’un de ses plus grands événements est le Stampede de Calgary, qui dure 10 jours, une célébration du patrimoine de l’Ouest qui comprend le plus grand rodéo en plein air au monde, des courses de chariots et plus encore. Les remorques mobiles équipées de caméras Axis sont envoyées à de grands événements non seulement pour assurer la sécurité, mais aussi pour aider les organisateurs à optimiser les facteurs opérationnels clés comme le stationnement, le personnel, les interventions d’urgence et même le nombre de poubelles et de toilettes portables.

Calgary accueille des dizaines de festivals tout au long de l’année qui attirent des millions de visiteurs dans la ville. L’un de ses plus grands événements est le Stampede de Calgary, qui dure 10 jours, une célébration du patrimoine de l’Ouest qui comprend le plus grand rodéo en plein air au monde, des courses de chariots et plus encore. Les remorques mobiles équipées de caméras Axis sont envoyées à de grands événements non seulement pour assurer la sécurité, mais aussi pour aider les organisateurs à optimiser les facteurs opérationnels clés comme le stationnement, le personnel, les interventions d’urgence et même le nombre de poubelles et de toilettes portables. Protection du stationnement et des installations d’entreposage de la Ville : Lorsque la plus grande aire de stationnement de la ville, le complexe Highfield, a commencé à faire face à une attaque de vols de convertisseurs catalytiques, les services techniques ont été forcés de repenser le système de sécurité du site. L’équipe a décidé d’installer des caméras thermiques Axis pour surveiller toute la ligne de clôture du complexe et de les équiper de AXIS Perimeter Defender afin que lorsque les caméras thermiques détectent une signature thermique en dehors de la ligne de clôture après les heures, ils envoient automatiquement une alerte à la sécurité pour faire face à la situation.

« L’objectif principal d’Axis en tant qu’organisation est de créer un monde plus intelligent et plus sûr – ce qui signifie aller au-delà de la sécurité pour permettre à nos clients d’améliorer leurs opérations », a déclaré Sophie Laplante, directrice du développement des affaires, Villes, Canada chez Axis Communications. « Des projets comme celui de Calgary sont un excellent exemple des nombreuses façons dont la technologie de sécurité peut être exploitée au maximum de son potentiel. La sécurité sera toujours l’une de nos principales priorités, tout comme les renseignements d’affaires. »

Grâce à ses mises à niveau technologiques et à son initiative de ville intelligente, Calgary a reçu de nombreuses distinctions au cours des dernières années, y compris un prix international Smart 50, qui récompense des projets véritablement novateurs et transformateurs. La ville a également été classée par The Economist comme la troisième ville la plus habitable du monde en 2022, en partie en raison de son utilisation novatrice de la technologie de sécurité intelligente. L’équipe des services techniques de Calgary prévoit poursuivre sa trajectoire d’innovation en développant de nouvelles façons d’appliquer les caméras Axis et d’autres technologies de sécurité pour l’amélioration globale de la communauté.

Apprenez-en davantage sur la façon dont Axis aide la Ville de Calgary à améliorer la vie urbaine grâce à la technologie intelligente : Au-delà de la résolution des crimes | Axis Communications

À propos d’Axis Communications

Axis permet un monde plus intelligent et plus sûr en créant des solutions pour améliorer la sécurité et les performances commerciales. En tant que société de technologie de réseau et leader de l’industrie, Axis propose des solutions de vidéosurveillance, de contrôle d’accès, d’interphone et de systèmes audio. Ils sont améliorés par des applications d’analyse intelligentes et soutenus par une formation de haute qualité. Axis compte environ 4000 employés dévoués dans plus de 50 pays et collabore avec des partenaires technologiques et d’intégration de systèmes dans le monde entier pour fournir des solutions client. Axis a été fondé en 1984 et son siège social est situé à Lund, en Suède. Pour en savoir plus sur Axis, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.axis.com.