Informe de Segmento de Mercado de Best: AM Best Revisa a Estable la Perspectiva del Mercado de Seguros De Perú

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado su perspectiva del mercado de seguros de Perú a estable de negativa, citando un cambio positivo en la rentabilidad y la generación de negocios en segmentos emproblemados como vida y salud, además de la resiliencia de la economía del país y su industria de seguros a pesar de la agitación política presente.

En un nuevo Informe de Segmento de Mercado de Best, "Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros de Perú", AM Best señala que el mercado de seguros de Perú ha demostrado tener la capacidad de ajustar parcialmente los precios en negocios de alta exposición, como vida y salud. Sin embargo, persisten los desafíos nacionales y globales, incluidas las interrupciones en las cadenas de suministro globales y el aumento de los precios del petróleo, el gas y los granos, que han llevado la inflación de Perú a niveles muy por encima de la meta del banco central.

“La inestabilidad política interna sigue siendo un desafío no solo para la industria de seguros, sino también para muchas industrias relacionadas con los seguros, como la venta de automóviles, los hospitales y los sectores relacionados con el gasto público”, dijo Elí Sánchez, director en AM Best.

La destitución del expresidente Pedro Castillo de su cargo a fines de 2022 ha creado un conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno peruano y ha obstaculizado su capacidad para implementar el gasto público en apoyo del crecimiento económico. Sin embargo, con la salida de Castillo, la confianza empresarial mostró mejoras, reflejándose en menores primas de riesgo en Perú, en medio de un escenario económico complejo en América Latina. El Fondo Monetario Internacional espera que el producto interno bruto de Perú crezca aproximadamente un 2.4 % en 2023, frente al 2.7 % de 2022.

El informe de AM Best señala que el mercado asegurador de Perú generó 4,900 millones de dólares en primas (el quinto mercado más grande de América Latina), con una tasa de penetración del 2.05% del PIB. El segmento de no vida representó el 48.1% y el segmento de vida el 51.9%. En lo que va de 2023, el mercado consta de 17 compañías, frente a 16 en 2022, dado que un grupo consolidó su negocio de vida y no vida; el país aún se enfrenta a obstáculos derivados de una política monetaria restrictiva, un gasto público limitado y una desaceleración de la demanda mundial. El mercado asegurador creció a una tasa de 5.9% en términos nominales, pero se contrajo 1.7% en términos reales, debido a que las primas van por detrás de la inflación.

El principal impulsor del crecimiento (en términos nominales) ha sido el segmento de vida, ya que vida crédito ha sido la cobertura inmediata en reflejar los ajustes de precios tras su desempeño adverso durante la pandemia por COVID, según el informe. En el segmento de daños, los ramos de incendio y líneas aliadas reflejan diferentes presiones de riesgo, así como una mayor conciencia del riesgo por parte de las reaseguradoras y mayor apreciación (inflación). El tercer componente clave del crecimiento ha sido el segmento de accidentes y salud, ya que la asistencia médica también refleja la inflación de su sector.

“La disponibilidad y el costo del reaseguro siguen siendo primordiales, dada la exposición catastrófica de Perú y en vista de la percepción de mayor riesgo de las reaseguradoras globales en la región, así como la disminución del capital disponible para los vehículos de transferencia de riesgo”, dijo Sánchez.

