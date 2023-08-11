CAS和Molecule.one宣布达成战略合作以加速药物研发

俄亥俄州哥伦布和波兰华沙--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CAS是美国化学学会（American Chemical Society）科学信息解决方案专业部门，Molecule.one是药物化学人工智能解决方案领域的生物技术领导企业。这两家机构达成战略合作，重点是联合开发计算机辅助合成设计技术，以加速早期药物探索中的科学突破，并帮助化学家发现新型小分子。

利用其现有技术和专业知识，包括Molecule.one的专有生成式深度学习模型和采用化学优先UI的合成规划平台，以及CAS世界一流的化学反应内容收集技术以及深入的行业知识，这两家机构将共同努力，加强和开发高效创新的化学合成规划解决方案。除了能力互补外，为科学家提供支持并加速突破创新的共同目标也推动了这两家机构的合作。

Molecule.one联合创始人兼首席执行官Piotr Byrski表示：“作为CAS在合成可及性和逆向合成深度学习增强技术方面的战略合作伙伴，我们很高兴能将第一批接受CAS内容训练的化学生成式模型推向市场。如果采用大型数据集进行训练，生成式人工智能在多个领域都有惊人的成绩，我认为将其应用于药物研发是显而易见的需要。我为CAS和Molecule.one团队感到骄傲，他们在过去一年中辛勤工作，确定了我们如何将Molecule.one在人工智能领域的独特技术和专业知识以及CAS综合的化学数据集融汇贯通。我很高兴在接下来的几个月和几年里，我们将会见证这一合作的成果，及其对制药行业产生的重大影响。”

双方联合推出的第一个产品是由CAS提供支持的M1 RetroScore，该产品将会成为Molecule.one产品套件的一部分，并会取代他们目前的合成可访问性评分工具RetroSAS。利用Molecule.one团队在生成式模型开发方面的最新进展，该解决方案使用根据CAS提供的一流化学反应内容训练的机器学习模型来预测合成新型分子的可能性。由CAS提供支持的M1 RetroScore可为所有用户提供合成的可及性得分，以及给定目标的相应潜在顶级合成途径。对于CAS SciFindern的用户，该工具将会与CAS SciFindernn平台内的参考反应相连接。由CAS提供支持的M1 RetroScore是第一个针对CAS内容进行培训的商业合成可及性评分工具。

Molecule.one和CAS也在通过合作，来增强CAS SciFindern现有的世界级逆转录合成能力。作为其持续致力于改进解决方案的一部分，CAS将会引入Molecule.one的深度学习模型，以改进其合成预测，并帮助科学家探索小分子的潜在合成路线，从而加速科学突破。

CAS首席产品官Tim Wahlberg表示：“CAS具备无与伦比的化学反应和反合成能力。通过与Molecule.one的合作，我们将会为市场带来独特的能力组合，以解决合成规划中的挑战，其中既包括对合成能力的早期筛选，也包括实验室和放大合成设计。这些解决方案将会继续减少科学家在研发过程中花费的时间，使他们在整个创新过程历程中提高效率。”

由CAS提供动力的M1 RetroScore将于8月14日正式发布，并将于8月14-16日在旧金山举办的ACS Fall 2023，在Molecule.one的364号展位展出。请访问www.molecule.one/retroscore，了解更多信息。

关于CAS

CAS是科学信息解决方案的领导者，该机构与世界各地的创新者合作，加速科学突破。CAS旗下拥有1400多名专家，他们负责策划、联系和分析科学知识，以揭示未知的关联。100多年来，科学家、专利专业人士和商业领袖一直依靠CAS的解决方案和专业知识来提供所需的后见之明、洞察力和先见之明，帮助他们立足前人经验，探索更美好的未来。CAS是美国化学学会的分支机构。请访问cas.org与我们联系。

关于Molecule.one

Molecule.one（M1）是一家初创期科技生物公司。该公司开发尖端的人工智能支持型化学合成规划解决方案，以支持早期药物研发管道。M1的跨学科机器学习专家、软件工程师和化学家团队，利用人工智能的进步和Molecule.one自己的高通量实验室的专有数据，合作开发合成可及性分析、化学反应预测和反应条件建议等解决方案。他们提供由化学家为化学家而设计的产品。Molecule.one于2019年将首个商业化的深度学习逆向合成规划解决方案推向市场，迄今为止已筹集了500多万美元。

请访问www.molecule.one了解详情。

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