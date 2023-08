4Refuel annonce sa nouvelle image de marque pour refléter ses solutions neutres de distribution en carburant et énergies alternatives

MILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--4Refuel a récemment fait l’objet d’un rebranding pour représenter son engagement envers des solutions de gestion durable des carburants et une approche agnostique de la livraison d’énergie et des services mobiles de ravitaillement sur site. En tant que partenaire de confiance en matière de distribution et de logistique de l’énergie en Amérique du Nord, 4Refuel lance des offres de base au-delà des produits de combustibles fossiles, et continue de faire évoluer ses solutions à mesure que des plateformes technologiques de pointe pour moteurs à carburant sont adoptées dans des industries commerciales clés.

Alors que la transition énergétique progresse, 4Refuel a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que ses produits et offres de services soient des solutions clés en main pour les entreprises qui cherchent à réduire leur empreinte carbone. La société offre désormais aux clients l’accès à une suite de biocarburants liquides prêts à l’emploi et d’alternatives gazeuses en plus des produits combustibles traditionnels, ce qui permet aux entreprises de choisir le meilleur bouquet énergétique pour répondre à leurs besoins spécifiques. La gamme complète de 4Refuel comprend le diesel, le biodiesel, le HDRD (diesel renouvelable produit par hydrogénation), le GNC (gaz naturel comprimé), le GNR (gaz naturel renouvelable) et l’hydrogène.

« En tant qu’entreprise, nous avons investi dans l’innovation, là où elle renforce nos partenariats avec nos clients et fait progresser les industries que nous servons », déclare Larry Rodo, président et chef de la direction de 4Refuel. « Nous avons constaté que nos clients diversifient leurs choix de carburant afin d'avoir un impact positif sur la performance environnementale, sociale et de gouvernance. Pour cela, ils doivent compter sur la souplesse de leurs partenaires logistiques et d'approvisionnement énergétique. Cette nouvelle image de marque représente notre engagement en faveur de solutions de gestion durable des carburants pour aider les entreprises à décarboner leurs activités. »

Les dernières mises à niveau de la capacité de service de 4Refuel, à l'instar de GaaS (gaz en tant que service), proposent le service mobile de ravitaillement sur place qui a fait la renommée de 4Refuel, avec de nouvelles intégrations technologiques de distribution propriétaires SWIFT™ pour les applications alimentées par GNC, GNR et hydrogène. 4Refuel a en outre étoffé ses services de conception et de construction pour répondre aux demandes des marchés émergents en termes de développement d’infrastructures énergétiques alternatives. En faisant de ComTech Energy by 4Refuel sa division des infrastructures d’énergie renouvelable, 4Refuel se positionne favorablement pour répondre à l’adoption croissante des carburants alternatifs.

La décision de 4Refuel de refondre son image de marque témoigne de sa volonté renouvelée d'aider les entreprises à économiser sur les coûts de gestion du carburant tout en réduisant leurs émissions de GES.

À propos de 4Refuel

4Refuel est la plus grande entreprise de ravitaillement mobile sur place et de technologies de gestion du carburant en Amérique du Nord. En opération depuis plus de 25 ans, 4Refuel est un partenaire de confiance pour les opérations de gestion durable des carburants avec des solutions fiables, pratiques et sûres, tout au long de l'année, sans interruption. Nous sommes les pionniers de la transition énergétique en proposant la distribution d’une gamme complète de combustibles alternatifs liquides et gazeux à faible teneur en carbone. 4Refuel dessert divers marchés, y compris la construction, le transport commercial, l’exploitation minière, l’agriculture et la marine. 4Refuel est une filiale détenue en exclusivité par Finning International.

4refuel.com

À propos de ComTech Energy

ComTech Energy est l’un des principaux développeurs d’infrastructures de ravitaillement en gaz à haute pression. Créé en 2009, ComTech Energy se concentre sur les tendances d’adoption du gaz naturel renouvelable dans les industries nord-américaines, y compris la compression et la fourniture, la décompression, les pipelines virtuels, les autobus de transport en commun, les systèmes électriques, les camions à ordures et les véhicules de catégorie 6-8. SWIFT™ Easy Flo, le système de remplissage rapide portable de gaz naturel de ComTech, aide à décarboner le secteur des transports et les opérations de transition des flottes vers des carburants à faible intensité de carbone.

comtechenergy.com

