CAS et Molecule.one ont conclu une collaboration stratégique visant à accélérer la découverte de médicaments

COLUMBUS, Ohio et VARSOVIE, Pologne--(BUSINESS WIRE)--CAS, division de l’American Chemical Society spécialisée dans les solutions d’information scientifique, et Molecule.one, leader tech-bio dans les solutions basées sur l’IA pour la chimie pharmaceutique, ont établi une collaboration stratégique axée sur le développement conjoint de technologies de conception de synthèse assistée par ordinateur afin d’accélérer les percées scientifiques dans la découverte de médicaments à un stade précoce et d’aider les chimistes dans la découverte de nouvelles petites molécules.

Les deux organisations exploiteront leurs technologies et expertises existantes, notamment les modèles génératifs d’apprentissage profond et la plateforme de planification de la synthèse de Molecule.one avec une interface utilisateur privilégiant le chimiste, ainsi que la collection de contenu de réactions chimiques de classe mondiale et les connaissances approfondies de l’industrie de CAS, afin d’améliorer et de développer des solutions pour une planification de la synthèse chimique efficace et innovante. Outre leurs capacités complémentaires, la collaboration des organisations est alimentée par leur objectif commun d’autonomiser les scientifiques et d’accélérer les percées.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de commercialiser les premiers modèles génératifs pour la chimie formés sur le contenu de CAS, en tant que partenaire stratégique de CAS pour l’accessibilité synthétique et l’amélioration de l’apprentissage profond par rétrosynthèse », déclare Piotr Byrski, cofondateur et PDG de Molecule.one. « L’IA générative a fait preuve de prouesses étonnantes dans de nombreux domaines lorsqu’elle est entraînée sur de grands ensembles de données et je pense qu’il y a un besoin évident de l’appliquer à la découverte de médicaments. C’est pourquoi je suis très fier des deux équipes de CAS & Molecule.one, qui ont travaillé avec diligence au cours de l’année écoulée pour identifier comment nous pouvons réunir la technologie et l’expertise uniques de Molecule.one en matière d’IA et l’ensemble exhaustif de données chimiques de CAS. Je me réjouis à l’idée que dans les mois et les années à venir, nous serons témoins des résultats de cette collaboration et de l’impact significatif qu’elle aura sur l’industrie pharmaceutique ».

La première offre conjointe, M1 RetroScore powered by CAS, sera intégrée à la suite de produits Molecule.one et remplacera leur outil actuel de notation de l’accessibilité synthétique, RetroSAS. Grâce aux récentes avancées de l’équipe de Molecule.one en matière de développement de modèles génératifs, la solution utilise des modèles d’apprentissage automatique formés sur le contenu des réactions chimiques les plus performantes de CAS pour prédire la probabilité de synthèse de nouvelles molécules. M1 RetroScore powered by CAS fournit à tous les consommateurs des scores d’accessibilité synthétique ainsi que les meilleures voies de synthèse potentielles correspondantes pour des cibles données. Pour les consommateurs de CAS SciFindern, l’outil se connectera aux réactions de référence au sein de la plateforme CAS SciFindern. M1 RetroScore powered by CAS est le premier outil commercial de notation de l’accessibilité synthétique formé sur le contenu de CAS.

Molecule.one et CAS coopèrent également pour améliorer les capacités de rétrosynthèse de classe mondiale déjà disponibles dans CAS SciFindern. Conformément à leur volonté constante d’améliorer leurs solutions, CAS intégrera les modèles d’apprentissage profond de Molecule.one pour améliorer ses prédictions de synthèse et aider les scientifiques à explorer les voies de synthèse potentielles pour les petites molécules, accélérant ainsi les percées scientifiques.

« Les réactions chimiques et les capacités de rétrosynthèse de CAS sont inégalées », déclare Tim Wahlberg, Directeur des produits de CAS. « En collaborant avec Molecule.one, nous apporterons au marché une combinaison unique de capacités pour résoudre les défis de la planification de la synthèse — à la fois le dépistage précoce de la synthétisabilité ainsi que la conception de la synthèse en laboratoire et à l’échelle. Ces solutions continueront à réduire le temps passé par les scientifiques dans le processus de découverte, en leur permettant de gagner en efficacité tout au long de leur parcours d’innovation »

M1 RetroScore powered by CAS sera officiellement lancé le 14 août et sera présenté au stand #364 de Molecule.one à l’ACS Fall 2023 du 14 au 16 août à San Francisco. Pour en savoir plus, consultez le site www.molecule.one/retroscore.

À propos de CAS

CAS est un leader dans les solutions d’information scientifique, en partenariat avec des innovateurs du monde entier pour accélérer les percées scientifiques. CAS dispose de plus de 1 400 experts qui rassemblent, connectent et analysent les connaissances scientifiques afin de révéler des liens inédits. Depuis plus de 100 ans, les scientifiques, les professionnels des brevets et les chefs d’entreprise s’appuient sur les solutions et l’expertise de CAS pour bénéficier du recul, de la perspicacité et de la prévoyance dont ils ont besoin afin de tirer parti des enseignements du passé pour découvrir un avenir meilleur. CAS est une division de l’American Chemical Society. Retrouvez-nous sur cas.org.

À propos de Molecule.one

Molecule.one (M1) fait partie des entreprises tech-bio en phase d’amorçage qui développent des solutions de planification de synthèse chimique de pointe basées sur l’IA pour soutenir les pipelines de découverte de médicaments à un stade précoce. Les membres de l’équipe interdisciplinaire de M1, composée d’experts en apprentissage automatique, d’ingénieurs logiciels et de chimistes, développent en collaboration des solutions pour l’analyse de l’accessibilité synthétique, la prédiction des réactions chimiques et les recommandations sur les conditions de réaction, en s’appuyant sur les progrès de l’IA et les données propriétaires du propre laboratoire à haut débit de Molecule.one. Leurs produits sont conçus pour les chimistes, par des chimistes. Molecule.one a mis sur le marché la première solution de planification de rétrosynthèse par apprentissage profond en 2019 et a levé plus de 5 millions USD à ce jour.

Pour en savoir plus, consultez le site www.molecule.one.

