CAS和Molecule.one建立戰略合作關係，加速推動藥物研發

俄亥俄州，哥倫布&波蘭，華沙--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專門從事科學資訊解決方案的「化學摘要服務社」（Chemical Abstracts Service，以下簡稱CAS）係美國化學學會 (ACS) 的分支機構。它和藥物化學人工智慧解決方案的生技先驅Molecule.one近日建立了戰略合作關係，將聯合開發電腦輔助合成設計技術，加速突破藥物開發在前期遇到的科學瓶頸，並幫助化學家發現新型小分子。

這兩個機構將利用現有技術和專業知識——包括Molecule.one專屬的生成式深度學習模型和使用者介面以化學家為優先考量的合成設計平台，以及CAS世界領先的化學反應內容集和深入的產業相關知識，共同增強並開發高效的創新化學合成解決方案。這份合作關係除了相輔相成之外，還可傾注動能，實現提升科學家能力並加速突破瓶頸的共同目標。

「能將第一個利用CAS內容訓練的生成式化學模型引入市場，成為CAS在合成可行性和增強逆合成深度學習方面的戰略合作夥伴，我們深感榮幸。」Molecule.one共同創辦人暨執行長Piotr Byrski說，「在這之前，已有許多利用大型資料集訓練生成式人工智慧的學科獲得驚人成果；所以，我相信將生成式人工智慧應用於藥物開發的必要性。我為CAS和Molecule.one兩團隊感到驕傲。他們在過去一年間奮力不懈，設法為CAS完整的化學資料集與Molecule.one獨到的人工智慧技術和專業見解進行整合。在接下來的幾個月至幾年間，將可見到這次合作的成果和它對製藥產業的顯著影響，我熱切拭目以待。」

由CAS輔助的M1 RetroScore是兩機構的第一份聯合開發成果，它將成為Molecule.one產品組合的一部分，並取代該公司目前的合成可行性評量工具RetroSAS。這套解決方案運用Molecule.one團隊最近在開發生成式模型方面的進展，以CAS領先同儕的化學反應內容訓練機器學習模型，預測合成新型分子的可能性。由CAS輔助的M1 RetroScore為所有使用者評量合成可行性以及達成預設目標的相應的潛在最佳合成途徑。CAS SciFindern的使用者則可用這個工具找出CAS SciFindern平台中的參考反應。由CAS輔助的M1 RetroScore是第一個利用CAS內容訓練的商用合成可行性評量工具。

Molecule.one和CAS還將協力加強CAS SciFindern既有的世界級逆合成設計功能。CAS將整合Molecule.one的深度學習模型來提升其合成預測功能，以期持續改進其解決方案，並幫助科學家探索小分子的潛在合成途徑，進而加速科學突破。

「CAS擁有無與倫比的化學反應內容集與逆合成設計功能。」CAS產品長Tim Wahlberg說，「與Molecule.one合作，可讓我們為市場提供絕無僅有的功能組合，解決合成設計面臨的挑戰，包括在前期篩選可合成性、實驗室和進階合成設計。這些解決方案將不斷減少科學家進行研發所需的時間，提高整個創新之旅的效率。」

由CAS輔助的M1 RetroScore將於8月14日正式面世。Molecule.one並將在8月14日至16日間在舊金山舉行的2023年美國化學學會秋季會議上，於該公司的#364號展位展示這款解決方案。如需進一步資訊，請造訪：www.molecule.one/retroscore。

關於化學摘要服務社 (CAS)

科學資訊解決方案的領航者CAS致力與世界各地的創新人士合作，加速突破科學瓶頸。CAS旗下網羅1,400多位專家，共同整理、互通並分析科學知識，找出尚未發現的關聯性。100多年來，CAS的解決方案和專業知識助力科學家、專利發明人、和企業領袖，獲得他們必需的前車之鑒、見解、和前瞻，從過往經驗中找出更美好的未來。CAS是美國化學學會 (ACS) 的分支機構。歡迎透過cas.org與我們聯絡。

關於Molecule.one

Molecule.one (M1) 是一家尚處於種子期的生物科技公司，開發先進人工智慧化學合成設計解決方案，支援藥物前期開發。M1羅致機器學習專家、軟體工程師和化學家組成跨學科團隊，利用人工智慧的進步和Molecule.one高速實驗室的專屬資料，協作開發適用於分析合成可行性、化學反應預測和建議反應條件的解決方案，由化學家為化學家設計產品。 Molecule.one開發的第一套商用深度學習逆合成設計解決方案在2019年上市，迄今為止已籌得500多萬美元。

欲了解進一步資訊，請造訪：www.molecule.one。

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