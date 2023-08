NMG publie une mise à jour opérationnelle trimestrielle : la Société jette les bases d’une croissance solide en intensifiant ses discussions commerciales

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) présente l’état d’avancement de sa chaîne de valeur entièrement intégrée, du minerai aux matériaux de batterie, qui est en voie de devenir l’une des plus grandes sources de graphite naturel en Amérique du Nord. La Société travaille actuellement à conclure des ententes de vente à long terme pour son matériel d’anode actif ainsi qu’à établir des conditions financières et opérationnelles propices à la mise en œuvre de ses plans commerciaux, qui couvrent la mine Matawinie et l’usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a déclaré : « Les récents événements météorologiques extrêmes qui sont survenus au Québec et ailleurs dans le monde illustrent l’urgence de la décarbonisation et la nécessité de l’excellence environnementale. Propulser la transition énergétique est justement au cœur du modèle d’affaires de NMG. À cet effet, l’équipe réalise des progrès importants pour intensifier ses opérations afin de commercialiser le matériel d’anode actif carboneutre de NMG sur les marchés des batteries et des véhicules électriques (“VÉ”). Nous posons les fondements commerciaux, financiers et opérationnels pour constituer des assises solides pour la réussite pérenne de la Société. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté : « Le temps de mise sur le marché est crucial à la réalisation de nos plans de croissance. Beaucoup d’énergie est présentement consacrée aux spécifications des produits et au perfectionnement des paramètres de fabrication. Les efforts déployés nous apportent de vastes connaissances techniques qui réduisent considérablement les risques liés au développement de notre phase 2 tout en nous rapprochant de la conclusion d’une ou de plusieurs ententes “offtake” contraignantes à long terme. De plus, le travail d’optimisation effectué dans nos installations de la phase 1 offre de meilleures garanties à nos clients potentiels quant à la qualité et à la performance de nos matériaux de graphite. Il permet par ailleurs d’établir les prix et d’orienter les discussions commerciales afin de bien refléter la valeur de notre production. »

Jeter des bases commerciales solides pour le développement de la phase 2 de la Société

Alors que la Société s’apprête à franchir les dernières étapes de sa préparation pour la réalisation du développement de sa phase 2, elle concentre ses efforts et ses ressources, à l’échelle opérationnelle et globale, sur l’établissement des meilleures ententes de vente pluriannuelles afin d’assurer sa bancabilité envers les prêteurs, les paramètres techniques définitifs de l’ingénierie détaillée de l’usine de matériaux de batterie de Bécancour, la visibilité commerciale pour son plan d’exécution, ainsi qu’une valeur à long terme pour ses actionnaires.

NMG se consacre à établir des conditions financières et opérationnelles propices à sa réussite via des ententes à long terme et sur un mécanisme de fixation des prix modulaire qui reflète sa valeur ajoutée (garantie de carboneutralité, emplacement, solide profil ESG, logistique simplifiée, etc.) et le potentiel d’augmentation de ses revenus selon l’évolution du marché.

La production d’échantillons se poursuit donc aux installations de la phase 1, couvrant une grande variété de spécifications pour tenir compte des exigences de chaque client potentiel. Les volumes produits pourront être accrus à mesure que la Société développera ses processus de qualification. Les résultats positifs des analyses d’échantillons, tant au laboratoire de NMG qu’à des installations externes de pointe, démontrent que la Société est capable de respecter les spécifications exigées.

Les analyses et les échanges avec des clients potentiels permettent à NMG, d’une part, d’améliorer l'efficacité des procédés et de remédier aux défis associés, et, d’autre part, d’élaborer des modèles pour produire efficacement des échantillons aux spécifications diverses tout en réduisant la durée du développement et de l’optimisation. L’évolution des paramètres d’exploitation et de traitement est directement reflétée dans la conception technique de l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2, amorcée avec la firme de génie-conseil BBA.

En vertu de leur protocole d’accord sur une entente « offtake », NMG et Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy ») collaborent activement à qualifier les produits et à conclure l’entente « offtake » définitive envisagée. Des rencontres et des visites sur place régulières favorisent l’avancement des composantes techniques et commerciales.

En plus des négociations avec Panasonic Energy, la Société participe à plusieurs discussions commerciales avec des fabricants de batteries et de VÉ de premier ordre en vue de signer d’éventuelles ententes « offtakes ». L’intérêt soutenu est appuyé par la production d’échantillons, des contrôles de qualité, des visites de sites aux installations de la phase 1 de la Société ainsi qu’une diligence raisonnable en matière d’ESG.

Parallèlement, le développement de la phase 2 se poursuit. Outre l’avancement de l’ingénierie détaillée et environnementale de la mine Matawinie (la progression de l’ingénierie globale dépasse maintenant les 70 %), des ententes définitives avec Caterpillar Inc. (« Caterpillar ») soutiennent la planification de l’électrification et la Société prépare les stratégies d’exécution et d’approvisionnement du projet, les demandes de permis de construction ainsi que les appels d’offres des articles à long délai de livraison.

Engagement ESG et développement corporatif

Le respect des normes exigées par les clients potentiels est un prérequis fondamental et un avantage concurrentiel certain. C’est pourquoi la Société place la qualité au centre de ses activités, en implantant un système de gestion conforme à la norme ISO 9001 et en prônant une culture d’excellence, d’amélioration continue et de protection environnementale.

NMG vise à devenir le principal producteur de graphite naturel intégré en Amérique du Nord, un objectif qui cadre avec l’appel croissant à une transition énergétique éthique et écoresponsable. Soucieuse du développement durable et dotée d’un modèle d’affaires vert, la Société s’efforce de maximiser son impact dans le secteur. Le 10 mai 2023, elle a publié son Rapport ESG 2022, qui présente son approche managériale, ses principaux programmes, son état d’avancement, ses indicateurs et des études de cas. Les pratiques de divulgation ESG établies de NMG devraient faciliter la transition vers les nouvelles normes IFRS S1 et IFRS S2 du Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (« ISSB », pour International Sustainability Standards Board) qui devront être intégrées aux pratiques d’information financière.

Bien que le Québec ait subi des crues printanières intenses, des feux de forêt dans les régions du nord et des pluies torrentielles au deuxième trimestre de 2023 et au-delà, la Société a pu poursuivre ses opérations dans des conditions de travail sécuritaires. Pour la période de six mois qui s’est terminée le 30 juin 2023, NMG a enregistré un taux d’incident selon les paramètres de l’Occupational Safety and Health Administration (« OSHA ») de 1,86 à ses installations et de 0 sur les chantiers de ses entrepreneurs. Aucun incident environnemental majeur n’est survenu.

En outre, NMG a conclu un placement public par voie de prise ferme de 22 M$ US pour soutenir l’avancement de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux de batterie de Bécancour en vue de la décision d’investissement définitive (« DID ») et du financement de projet. Pour optimiser sa structure de financement et diminuer le coût du capital associé, la Société travaillent actuellement à tirer parti des leviers gouvernementaux mis en place par le Québec et le Canada.

La situation de trésorerie de la Société à la fin de la période était de 59,8 M$.

Perspectives de marché

Dans un contexte d’incertitude macroéconomique à court terme, le prix franco à bord (Chine) des matériaux de batteries essentiels tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite a subi une forte pression à la baisse au premier semestre de 2023. Les fabricants de cathodes et d’anodes limitant leurs stocks actuels ou faisant preuve de prudence dans leurs nouvelles commandes, le prix de ces matériaux critiques a chuté de 20 % à 40 % (22 % dans le cas du graphite) d’après Benchmark Mineral Intelligence. Cette baisse est partiellement attribuable à un ralentissement de la demande chinoise, à une nouvelle capacité de production ainsi qu’aux efforts déployés par les États-Unis et l’Europe pour établir leurs propres chaînes d’approvisionnement de minéraux critiques.

Malgré un démarrage timide des ventes de VÉ en 2023, le marché a connu une augmentation de 36 % par rapport à l’an dernier et devrait continuer de croître au second semestre de 2023 (Rho Motion, juin 2023). L’adoption des VÉ en Amérique du Nord est actuellement stimulée par l’introduction de plusieurs nouveaux modèles par les principaux acteurs du marché ainsi que des partenariats structurants visant à accélérer le déploiement des réseaux de recharge.

Par conséquent, les analystes prévoient une augmentation de la demande de graphite ainsi qu’une correction des prix à la hausse (Benchmark Mineral Intelligence, juillet 2023). NMG estime qu'il existe un décalage entre les dynamiques d'offre et de demande en Amérique du Nord et en Chine. Les prix à long terme sur ce marché devraient notamment refléter un risque géopolitique plus faible, le respect des exigences de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, une prime « greenium » basée sur la faible empreinte carbone du graphite nord-américain, ainsi que l’allégement de la logistique et des coûts d'inventaire.

On évalue maintenant que l’industrie des batteries lithium-ion développera une capacité de production mondiale de 8 930 GWh d’ici 2030, via 399 giga-usines, pour répondre à la demande croissante en VÉ et en technologies propres (Benchmark Mineral Intelligence, juillet 2023). Ainsi, la demande projetée de matériaux de batterie devrait être multipliée par cinq, le graphite dépassant tous les autres métaux pour batteries avec 10 537 000 tpa d’ici 2030 (Benchmark Mineral Intelligence, juillet 2023).

En plus d’un modèle de production clé en main, du minerai aux matériaux pour batteries, NMG dispose de plusieurs atouts stratégiques. Parmi ceux-ci figurent son emplacement, ses écotechnologies exclusives, sa capacité de production démontrée et son profil carboneutre, mais aussi les avantages de la province où elle est située, notamment une hydroélectricité propre, une logistique flexible et des environnements fiscaux et politiques stables. Des facteurs qui positionnent favorablement la Société pour répondre aux besoins des marchés occidentaux qui souhaitent réduire leur dépendance aux chaînes d’approvisionnement chinoises.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

