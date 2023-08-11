Chevron將在西澳州資助新的土壤碳捕集先導專案和藍碳研究專案

澳洲珀斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Chevron Corporation今天宣佈，將透過Chevron Australia New Energies Pty Ltd和Chevron Australia Pty Ltd兩家子公司，對西澳州(WA)的兩個低碳專案進行投資。

Chevron將透過在澳洲的首個基於自然的碳補償專案向位於西澳州的Carbon Sync提供資金。Carbon Sync正在領導一個土壤碳封存先導專案，涉及西澳州多達8萬公頃的種植和放牧區。

Chevron還加入了迪肯大學Blue Carbon Lab的一個多年期研究專案。該專案旨在探索西澳州沿海濕地潛在的二氧化碳封存機會。

Chevron New Energies碳補償和新興業務副總裁Barbara Harrison表示：「我們認為，能源產業的未來屬於低碳能源。澳洲是Chevron現有投資組合中的重要組成部分。我們還在這裡看到了巨大的業務發展潛力，有助於達成公司的低碳目標。」

Chevron Australia能源轉型總經理David Fallon對此表示贊同。Fallon表示：「有多種途徑可以實現低碳未來，我們在西澳州參與的兩個專案是其中的典型範例。我們與Carbon Sync的合作可望提供與土壤碳專案相關的重要見解，該地區具有巨大的規模化潛力，有助於滿足我們對澳洲碳信用單位(ACCU)的預期需求。我們很高興能與Blue Carbon Lab合作，一起探索西澳州鹽沼、紅樹林和海草環境中蘊藏的藍碳機會。」

Carbon Sync創辦人兼執行長Louise Edmonds表示：「很高興看到一家大型跨國企業認識到Carbon Sync的潛力。我們的專案有望改變西澳州農業部門的碳平衡，為本地區創造更多就業機會，並進一步吸引投資。我們的目標是透過這些先導專案提高西澳州農業部門的永續性，改善生物多樣性的成果。」

迪肯大學Blue Carbon Lab主任Peter Macreadie教授表示：「西澳州藍碳資產的規模，以及透過保護和恢復沿海濕地所創造的新藍碳機會的價值，一直以來始終不為人知。該研究專案旨在填補這一知識空白。」

關於Chevron Australia

Chevron是世界領先的綜合能源公司之一，透過澳洲子公司在當地開展業務，在澳洲已有70年的營運歷史。Chevron Australia擁有數千名富有聰明才智和敬業精神的員工，旗下業務包括：營運Gorgon和Wheatstone天然氣設施；管理North West Shelf Venture六分之一的權益；在巴羅島營運澳洲最大的陸上油田；作為重要投資人在勘探領域投資；透過Caltex和Puma Energy在澳洲各地提供優質燃料產品和服務，營運或供應超過360個零售網點和廣泛分佈的24小時柴油加油站網路，以及14個倉庫和3個沿海碼頭。

關於Carbon Sync

Carbon Sync是一家位於西澳州的農業教育和推廣服務提供者，專業從事土壤碳農業專案開發。Carbon Sync與農戶一對一合作，利用再生農業和整體管理原則恢復土壤健康。Carbon Sync是《澳洲碳市場產業行為準則》的簽署方，也是澳洲金融服務牌照（牌照編號：450874）的企業授權代表。

關於Blue Carbon Lab

Blue Carbon Lab由Peter Macreadie教授于2016年1月創立。該實驗室位於澳洲迪肯大學生命與環境科學(LES)學院及科學與建築環境(SEBE)學院內。該實驗室致力於提供創新的研究解決方案，幫助緩解氣候變化，加強藍色經濟，同時支持水生生物多樣性、經濟成長、能力建設和社群福祉。Blue Carbon Lab官網主頁

與《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」條款界定的前瞻性資訊有關的警示性陳述

本新聞稿包含有關Chevron營運和能源轉型計畫的前瞻性陳述，這些陳述是根據管理層對石油、化學品和其他能源相關產業的當前預期、估計和預測。諸如「預期」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「指標 」、「進展 」、「承諾 」、「驅動 」、「旨在 」、「預測 」、「預計 」、「認為 」、「接近 」、「尋求 」、「預定 」、「估計 」、「定位 」、「追求 」、「進步」、「能夠 」、「可能 」、「或許 」、「應該 」、「將 」、「預算 」、「展望 」、「趨勢 」、「指引 」、「專注 」、「有望 」、「目標 」、「目的 」、「策略 」、「機會 」、「準備好 」、「潛力 」、「雄心 」、「希望 」等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，而且受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出公司的控制範圍且難以預測。因此，實際結果和成果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為此等陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求，否則無論是由於新資訊的出現、未來事件或其他原因，Chevron均沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。

一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述存在較大差異，其中包括：原油和天然氣價格以及對公司產品的需求發生變化，以及因市場狀況而導致的生產減少；石油輸出國家組織和其他產油國可能實施的原油生產配額或其他行動；科技進步；公司營運所在國政府政策的變更；公共衛生危機，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相關的政府政策和行動；公司的全球供應鏈中斷，包括供應鏈限制和貨物及服務成本上升；公司營運所在各國經濟、監管和政治環境的變化；國內外一般經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突以及全球對該衝突的反應；煉油、行銷和化學品利潤率的變化；競爭對手或監管機構的行為；探勘支出的時間；原油提升的時機；替代能源或替代產品的競爭力；大型碳捕集和補償市場的發展；公司供應商、廠商、合作夥伴和股權關係企業的經營業績和財務狀況，特別是在新冠肺炎疫情期間的業績和狀況；公司的合資夥伴無法或未能為其營運和開發活動提供資金；現有和未來的原油和天然氣開發專案可能無法達成預期的淨產量；計畫專案的開發、建設或啟動可能發生延誤；由於戰爭、意外事故、政治事件、內亂、惡劣天氣、網路威脅、恐怖主義行為，或公司無法控制的其他自然或人為原因，可能導致公司營運受到干擾或中斷；根據現行或未來的環境規範及訴訟，採取補救行動或進行評估的潛在責任；在營運、投資或產品方面已經發生或現行或未來的環境法規和條例，包括限制或減少溫室氣體排放的國際協定、國家或地區立法和監管措施要求發生的重大變化，以限制或減少溫室氣體排放量；因未決或未來訴訟而產生的潛在責任；公司未來收購或處置資產或股份，或此類交易延遲或未能根據要求的成交條件完成；資產處置或減損可能產生的收益和損失；政府強制銷售、撤資、資本重組、稅務和稅務審計、關稅、制裁、財務條款的變化或對公司經營範圍的限制；外匯兌美元匯率的波動；高通貨膨脹及相關影響；公司流動性和債務市場的可及性大幅下降；獲得執行資本分配策略所需的董事會授權，包括未來的股票購回計畫和股利支付；根據規則制定機構頒佈的公認會計原則，變更會計規則的影響；公司識別和減輕全球能源產業營運中固有風險和危害的能力；以及在公司2022年Form 10-K年度報告第20至26頁「風險因素」標題下列出的因素，以及在隨後遞交給美國證券交易委員會的文件中列出的因素。本新聞稿中未討論的其他不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。

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