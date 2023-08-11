Chevron将在西澳大利亚州资助新的土壤碳捕获试点项目和蓝碳研究项目

澳大利亚珀斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Chevron Corporation今天宣布，将通过Chevron Australia New Energies Pty Ltd和Chevron Australia Pty Ltd两家子公司，对西澳大利亚州(WA)的两个低碳项目进行投资。

Chevron将通过在澳大利亚的首个基于自然的碳抵消项目向位于西澳大利亚州的Carbon Sync提供资金。Carbon Sync正在领导一个土壤碳封存试点项目，涉及西澳大利亚州多达8万公顷的种植和放牧区。

Chevron还加入了迪肯大学Blue Carbon Lab的一个多年期研究项目。该项目旨在探索西澳大利亚州沿海湿地潜在的二氧化碳封存机会。

Chevron New Energies碳抵消和新兴业务副总裁Barbara Harrison表示：“我们认为，能源行业的未来属于低碳能源。澳大利亚是Chevron现有投资组合中的重要组成部分。我们还在这里看到了巨大的业务发展潜力，有助于实现公司的低碳目标。”

Chevron Australia能源转型总经理David Fallon对此表示赞同。Fallon表示：“有多种途径可以实现低碳未来，我们在西澳大利亚州参与的两个项目是其中的典型范例。我免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。们与Carbon Sync的合作有望提供与土壤碳项目相关的重要见解，该地区具有巨大的规模化潜力，有助于满足我们对澳大利亚碳信用单位(ACCU)的预期需求。我们很高兴能与Blue Carbon Lab合作，一起探索西澳大利亚州盐沼、红树林和海草环境中蕴藏的蓝碳机会。”

Carbon Sync创始人兼首席执行官Louise Edmonds表示：“很高兴看到一家大型跨国企业认识到Carbon Sync的潜力。我们的项目有望改变西澳大利亚州农业部门的碳平衡，为本地区创造更多就业机会，并进一步吸引投资。我们的目标是通过这些试点项目提高西澳大利亚州农业部门的可持续性，改善生物多样性的成果。”

迪肯大学Blue Carbon Lab主任Peter Macreadie教授表示：“西澳大利亚州蓝碳资产的规模，以及通过保护和恢复沿海湿地所创造的新蓝碳机会的价值，一直以来始终不为人知。该研究项目旨在填补这一知识空白。”

关于Chevron Australia

Chevron是世界领先的综合能源公司之一，通过澳大利亚子公司在当地开展业务，在澳大利亚已有70年的运营历史。Chevron Australia拥有数千名富有聪明才智和敬业精神的员工，旗下业务包括：运营Gorgon和Wheatstone天然气设施；管理North West Shelf Venture六分之一的权益；在巴罗岛运营澳大利亚最大的陆上油田；作为重要投资者在勘探领域投资；通过Caltex和Puma Energy在澳大利亚各地提供优质燃料产品和服务，运营或供应超过360个零售网点和广泛分布的24小时柴油加油站网络，以及14个仓库和3个沿海码头。

关于Carbon Sync

Carbon Sync是一家位于西澳大利亚州的农业教育和推广服务提供商，专业从事土壤碳农业项目开发。Carbon Sync与农户一对一合作，利用再生农业和整体管理原则恢复土壤健康。Carbon Sync是《澳大利亚碳市场行业行为准则》的签署方，也是澳大利亚金融服务牌照（牌照编号：450874）的企业授权代表。

关于Blue Carbon Lab

Blue Carbon Lab由Peter Macreadie教授于2016年1月创立。该实验室位于澳大利亚迪肯大学生命与环境科学(LES)学院及科学与建筑环境(SEBE)学院内。该实验室致力于提供创新的研究解决方案，帮助缓解气候变化，加强蓝色经济，同时支持水生生物多样性、经济增长、能力建设和社区福祉。Blue Carbon Lab官网主页

与《1995年私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款界定的前瞻性信息有关的警示性声明

本新闻稿包含有关Chevron运营和能源转型计划的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对石油、化学品和其他能源相关行业的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“指标”、“进展”、“承诺”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“预计”、“认为”、“接近”、“寻求”、“预定”、“估计”、“定位”、“追求”、“进步”、“能够”、“可能”、“或许”、“应该”、“将”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指引”、“专注”、“有望”、“目标”、“目的”、“策略”、“机会”、“准备好”、“潜力”、“雄心”、“希望”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，而且受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围且难以预测。因此，实际结果和成果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为此等陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则无论是由于新信息的出现、未来事件或其他原因，Chevron均没有义务公开更新任何前瞻性陈述。

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