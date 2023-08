Excel Dryer prend l'initiative d'une filtration électrostatique HEPA améliorée sur tous les modèles de sèche-mains

Excel Dryer is leading the charge with electrostatic HEPA filters. (Photo: Business Wire)

EAST LONGMEADOW, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Excel Dryer est passée à la filtration électrostatique HEPA, une caractéristique optionnelle sur ses modèles de sèche-mains XLERATOR® , désormais disponible dans sa nouvelle gamme de sèche-mains ThinAir® , montés en surface et conformes aux normes ADA. ThinAir est un modèle à haute efficacité qui comprend toutes les caractéristiques standard améliorées, notamment le réglage des commandes de son, de vitesse et de chaleur, tout en dépassant de moins de 10 cm du mur pour respecter les réglementations ADA. ThinAir sèche les mains en 14 secondes 1, fonctionne avec 950 watts et permet aux établissements d'obtenir plusieurs crédits LEED® et points WELL®.

Le système de filtration HEPA amélioré utilise un média chargé électrostatiquement qui permet d'augmenter le débit d'air et d'attirer les particules, notamment les bactéries et les virus, vers le média filtrant, les éliminant ainsi de l'air ambiant.

« Nous avons toujours insisté sur l'importance d'une bonne hygiène des mains, notamment en se lavant et en se séchant soigneusement les mains, et nous continuerons à le faire. La pandémie de COVID-19 a souligné et rappelé au monde entier l'importance d'avoir des mains propres et sèches », déclare William Gagnon, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation d'Excel Dryer. « Nous sommes très heureux d'ajouter ce système amélioré à toutes nos solutions de séchage des mains sans contact ».

Après la pandémie, la propreté des mains est devenue une priorité mondiale et la filtration des bactéries et des virus dans l'air est devenue primordiale pour améliorer la qualité de l'air ambiant et de l'environnement. La gamme complète de solutions de séchage des mains dotées de la filtration électrostatique HEPA d'Excel Dryer permet aux établissements d'accomplir ces deux tâches.

À propos d'Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer fabrique et développe des solutions de séchage des mains hygiéniques, rentables et durables depuis plus de 50 ans. L'entreprise familiale a révolutionné le secteur avec l'invention du sèche-mains XLERATOR® , qui a établi une nouvelle norme en matière de performance, de fiabilité et de satisfaction client. Excel Dryer est fière de proposer le meilleur service client et de fabriquer des produits sans contact, économiques et renouvelables sur lesquels les gens peuvent compter. Disponibles dans le monde entier, vous pouvez acheter les produits Excel Dryer grâce à un réseau établi de commerciaux qui travaillent avec des distributeurs du monde entier. Pour en savoir plus sur Excel Dryer, rendez-vous sur le site suivant exceldryer.com.

1Les tests de temps de séchage et de consommation d'énergie réalisés par SGS International sur les sèche-mains ThinAir standard ont permis d'atteindre un taux d'humidité résiduelle de 0,25 g ou inférieur, conformément aux règles mondiales relatives aux catégories de produits (PCR) d'UL Environment pour les sèche-mains.

