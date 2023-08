Excel Dryer lidera em carga com a filtragem eletrostática HEPA atualizada em todos os modelos de secadores de mãos

Excel Dryer is leading the charge with electrostatic HEPA filters. (Photo: Business Wire)

Excel Dryer is leading the charge with electrostatic HEPA filters. (Photo: Business Wire)

EAST LONGMEADOW, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A Excel Dryer atualizou para a filtragem eletrostática HEPA, que é um recurso opcional para os seus modelos de secador de mãos XLERATOR® e que agora está disponível em sua linha de produtos recentemente expandida ThinAir® Hand Dryer montado em superfície e compatível com ADA. O ThinAir é um modelo de alta eficiência que inclui todos os recursos padrão aprimorados - incluindo controles ajustáveis de som, velocidade e calor e que também se projeta a menos de quatro polegadas da parede para aderir aos regulamentos da ADA. O ThinAir seca as mãos em 14 segundos1, tem potência de 950 watts e ajuda as instalações a se qualificarem para vários créditos LEED® e pontos WELL®.

O sistema de filtragem HEPA atualizado utiliza meio carregado eletrostaticamente, o que permite maior fluxo de ar, e atrai partículas - incluindo bactérias e vírus - para o material filtrante, removendo-as do ar.

“Sempre promovemos a importância da higiene apropriada das mãos, incluindo lavar e secar bem as mãos, e vamos continuar a fazer isso. A pandemia da COVID-19 enfatizou e recordou o mundo da importância de mãos secas e limpas”, disse William Gagnon, vice-presidente executivo e COO (diretor de operações) na Excel Dryer. “Estamos muito felizes por oferecer agora este sistema aprimorado para todas as nossas soluções de secagem de mãos sem toque.”

Mãos limpas e pós-pandêmicas é uma questão mundial e a filtragem de bactérias e vírus do ar é fundamental para ajudar se melhorar a qualidade do ar de ambientes internos e do meio ambiente. A linha completa de soluções de secagem manual da Excel Dryer, com filtragem eletrostática HEPA, ajuda as instalações a realizar ambos.

Sobre a Excel Dryer, Inc.

A Excel Dryer fabrica e desenvolve soluções higiênicas de secagem de mãos econômicas e sustentáveis há mais de 50 anos. A empresa de propriedade e operação familiar revolucionou o setor com a invenção do secador de mãos XLERATOR®, que definiu um novo padrão para desempenho, confiabilidade e satisfação do cliente. A Excel Dryer se orgulha de oferecer o melhor serviço ao cliente e de fabricar produtos higiênicos, econômicos e sustentáveis em que as pessoas podem confiar. Com disponibilidade para ser distribuído no mundo inteiro, os produtos Excel Dryer podem ser adquiridos por meio de uma rede estabelecida de representantes de vendas, que trabalham com distribuidores do mundo inteiro. Saiba mais sobre a Excel Dryer em exceldryer.com.

1Testes de tempo de secagem e uso de energia realizados pela SGS International em secadores de mãos ThinAir padrão para 0,25 g ou menos de umidade residual, de acordo com as Regras Globais de Categoria de Produto (PCR) para secadores de mãos

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.