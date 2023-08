AGC Biologics completa la propria espansione con lo stabilimento di Milano per lo sviluppo e produzione di terapie cellulari e genetiche (Cell and Gene Therapy)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--AGC Biologics, un’azienda del settore biofarmaceutico leader nello sviluppo e produzione su contratto (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization), ha annunciato il completamento dell'espansione del proprio stabilimento di Milano, centro di eccellenza per la produzione e sviluppo di terapie cellulari e genetiche. Questa nuova espansione ha aggiunto 1 x 50L, 2 x 200L e 2 x 1,000L bioreattori a sospensione monouso, permettendo anche l'aggiunta di altri quattro bioreattori monouso iCellis500 per soddisfare la richiesta dei progetti di produzione di vettori virali cGMP. Inoltre, il progetto di espansione ha incluso la costruzione di altri spazi per laboratori di sviluppo e ricerca, una nuova linea automatizzata per il riempimento e l'aggiunta di uno spazio da 1000m2 da dedicare al magazzino.

“Questa espansione rappresenta un importante obiettivo raggiunto per il nostro stabilimento e per il network di AGC Biologics per le terapie cellulari e genetiche, proprio mentre ci prepariamo a offrire i nostri servizi a più clienti” ha riferito Luca Alberici, General Manager di AGC Biologics a Milano. “Grazie a questa espansione del nostro stabilimento, abbiamo la capacità e flessibilità di supportare le aziende dallo step degli studi clinici fino alla commercializzazione dei prodotti, per le applicazioni di terapie genetiche in-vivo ed ex-vivo. Inoltre, possiamo produrre virus adeno-associati e vettori lentivirali in quantità medie da 50L fino a quantità più grandi pari a 2000L. Unendo tutto ciò ai nostri servizi di sviluppo, analisi e riempimento/completamento, questo nostro stabilimento può offrire ai clienti che sviluppano terapie cellulari e genetiche ogni tipo di supporto di cui potrebbero avere bisogno durante il ciclo vitale dei loro prodotti".

AGC Biologics ha acquisito lo stabilimento di Milano per avviare il proprio business nelle terapie cellulari e genetiche a luglio del 2020, e da quel momento è diventato il centro principale per i servizi dell'azienda in ambito terapie cellulari e genetiche. Il team scientifico principale ha oltre 30 anni di esperienza nel settore e lo stabilimento è stato il primo nel suo genere a essere approvato in Europa per la produzione GMP di prodotti e sostanze necessarie alle terapie cellulari e genetiche. Il team a lavoro nello stabilimento ha portato svariati prodotti dallo stadio degli studi pre-clinici fino alle fasi commerciali, sviluppando anche sistemi plug-and-play personalizzati secondo le esigenze per la produzione dei vettori, tra cui anche BravoAAV™ e ProntoLVV™, due prodotti di AGC.

AGC Biologics opera due stabilimenti per terapie cellulari e genetiche nel suo network globale, uno situato a Milano e uno a Longmont, in Colorado, negli Stati Uniti. In ognuno degli stabilimenti, AGC Biologics offre lo sviluppo e produzione di vettori virali e terapie cellulari, così come servizi di controllo qualità e normativi, affidandosi alle più avanzate piattaforme tecnologiche e metodi scientifici più innovativi. Questi stabilimenti ricevono anche supporto dallo stabilimento di AGC Biologics a Heidelberg, dove avviene la produzione di materiali plasmidi proprietari per terapie avanzate di alto livello e grado GMP.

Il network CDMO globale per le terapie cellulari e genetiche ha supportato quattro prodotti di vettori virali commerciali, tre terapie cellulari commerciali e oltre 30 studi clinici su terapie cellulari e genetiche in tutta Europa e Stati Uniti.

Per maggiori informazioni sul profilo biologico delle proteine, sul DNA di plasmidi (pDNA), sulla Terapia Cellulare (Cell Therapy), sui vettori virali e sul RNA messaggero (mRNA) che fanno parte dei farmaci, servizi e prodotti aziendali, potete consultare il sito www.agcbio.com.

AGC Biologics è un’azienda del settore biofarmaceutico leader nello sviluppo e produzione su contratto (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization), con un forte impegno nell'offrire servizi di alta qualità, collaborando sempre fianco a fianco con clienti e partner. Offriamo servizi avanzati di sviluppo e produzione di proteine terapeutiche di origine proveniente da microbi e mammiferi, DNA di plasmidi (pDNA), RNA messaggero (mRNA), vettori virali e cellule modificate geneticamente. Il nostro network opera in tutto il mondo, dagli Stati Uniti fino all’Europa e all’Asia, con sedi conformi alle linee guida cGMP a Seattle, nello Stato di Washington; Boulder e Longmont, nello Stato del Colorado; Copenhagen, in Danimarca; Heidelberg, in Germania; Milano, in Italia; e Chiba, in Giappone. Al momento lavorano oltre 2.500 dipendenti in tutto il mondo per l'azienda. Il nostro impegno per l'innovazione promuove la creatività tecnica necessaria per risolvere i problemi più complessi dei nostri clienti, compresa la specializzazione in malattie rare e progetti fast-track. AGC Biologics si rivela essere un partner eccellente per tutti i nostri clienti. Per saperne di più potete visitare il sito www.agcbio.com.

