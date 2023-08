BYD a sorti son 5 millionième véhicule à énergie nouvelle

Wang Chuanfu, Chairman and President of BYD (Photo: Business Wire)

SHENZHEN, Chine--(BUSINESS WIRE)--BYD, premier fabricant mondial de véhicules à énergie nouvelle et de batteries, a sorti aujourd'hui son 5 millionième véhicule à énergie nouvelle (NEV), le DENZA N7, devenant ainsi le premier constructeur automobile au monde à franchir cette étape.

« Cette journée marque un moment historique pour BYD avec la sortie de notre 5 millionième véhicule à énergie nouvelle de la chaîne de production », a déclaré Wang Chuanfu, président du conseil d'administration et président de l'entreprise, lors de la cérémonie qui s'est tenue au siège mondial de BYD pour célébrer ce véritable exploit. « En cette occasion spéciale, nous aimerions exprimer notre sincère gratitude à nos clients du monde entier pour la confiance qu'ils accordent à nos produits, à nos partenaires du secteur pour ce parcours commun, et à chacun de nos employés dont le travail acharné et le dévouement ont rendu cette étape possible ».

BYD a mis 13 ans pour produire son premier million de véhicules à énergie nouvelle, 18 mois de plus pour en produire trois millions et, fait étonnant, seulement 9 mois de plus pour atteindre la barre des cinq millions. En 2022, les véhicules à énergie nouvelle de BYD ont connu une croissance remarquable, avec des ventes totales dépassant 1,86 million. Cette dynamique a continué sur sa lancée en 2023, l'entreprise ayant atteint de janvier à juillet un impressionnant volume de ventes cumulées de 1,5 million d'unités, dont 92 469 unités vendues à l'étranger, dépassant ainsi le total des ventes à l'étranger pour l'ensemble de l'année 2022. En juillet 2023, les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle de BYD ont dépassé les 4,8 millions d'unités cumulées, ce qui témoigne une fois de plus de l'engagement de l'entreprise en faveur des solutions de transport durable.

Depuis 2010, BYD élargit activement sa présence mondiale en lançant stratégiquement des bus et des taxis à énergie nouvelle pour électrifier les transports publics. Après une décennie d'efforts, les solutions de transport public électrique de BYD sont désormais opérationnelles dans plus de 400 villes réparties dans plus de 70 pays. Parallèlement, les véhicules à énergie nouvelle de BYD se sont imposés dans plus de 54 pays avec l'un de ses modèles phares, le BYD ATTO 3, qui a dominé pendant plusieurs mois les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande, en Israël et à Singapour. En juillet 2023, BYD a fait part de son projet de construction de trois nouvelles usines au Brésil, ce qui renforcera son rôle de moteur dans le secteur.

Depuis sa création en 1995, BYD a toujours été à la pointe des progrès technologiques. Des innovations comme la batterie Blade, le système super hybride DM-i, l'e-Platform 3.0, la technologie CTB, l'e4Platform et le système de contrôle intelligent de la carrosserie DiSus ont établi de nouvelles normes dans le secteur et consolidé la position de précurseur de BYD sur le marché des véhicules électriques. En 2022, BYD a investi plus de 20 milliards de RMB dans la recherche et le développement, ce qui représente une augmentation remarquable de 90,31 % en glissement annuel. En juillet 2023, grâce à une solide équipe de plus de 90 000 professionnels de la recherche et du développement, BYD illustrait ses prouesses en matière d'innovation en déposant plus de 40 000 brevets à l'échelle mondiale, dont plus de 28 000 ont déjà été approuvés.

À l'avenir, BYD, qui a déjà pris les devants dans cette révolution des nouvelles énergies, restera fidèle à son aspiration au respect de l'environnement et offrira de meilleures expériences de mobilité à davantage de clients dans le monde entier, ce qui accélèrera sa transition vers un avenir plus vert et contribuera à sa perspective d'avenir de refroidir la Terre de 1° C.

À propos de BYD

BYD est une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à exploiter des innovations technologiques pour une vie meilleure. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD se targue aujourd'hui d'avoir des activités diversifiées allant du secteur automobile, du transport ferroviaire, aux nouvelles énergies et à l'électronique, avec plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde. De la production et du stockage de l'énergie à ses applications, BYD se consacre à la fourniture de solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale à l'égard des combustibles fossiles. L'empreinte de ses véhicules à énergie nouvelle est désormais présente sur 6 continents, dans plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée à la bourse de Hong Kong et à celle de Shenzhen, l'entreprise est connue pour faire partie du Fortune Global 500 et apporter des innovations au service d'un monde plus vert.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web suivant www.bydglobal.com.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une entreprise multinationale de haute technologie dont la mission est de mettre les innovations technologiques au service d'une vie meilleure. Aux fins d'accélérer la transition écologique dans le secteur mondial des transports, BYD Auto se concentre sur le développement de véhicules purement électriques et de véhicules hybrides rechargeables. L'entreprise maîtrise les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle, telles que les batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs électroniques et les semi-conducteurs de qualité automobile. Ces dernières années, elle a été témoin d'importantes avancées technologiques, notamment la batterie Blade, les technologies hybrides DM-i et DM-p, l'e-Platform 3.0 et la technologie CTB. L'entreprise est le premier constructeur automobile au monde à avoir cessé la production de véhicules à carburant fossile en passant à l'EV et elle est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Chine pendant dix années consécutives.

