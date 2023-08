BYD hat sein 5-millionstes Fahrzeug mit neuer Energie auf den Markt gebracht

Wang Chuanfu, Chairman and President of BYD (Photo: Business Wire)

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--BYD, der weltweit führende Hersteller von Fahrzeugen mit neuer Energie und Batterien, hat heute sein 5-millionstes Fahrzeug mit neuer Energie (NEV), einen DENZA N7, vorgestellt und ist damit der erste Automobilhersteller der Welt, der diesen Meilenstein erreicht hat.

„Der heutige Tag ist ein historischer Moment für BYD, denn wir sind Zeuge, wie unser 5-millionstes Fahrzeug mit neuer Energie vom Band läuft“, sagte Wang Chuanfu, Chairman und President des Unternehmens, bei der Zeremonie in der BYD-Zentrale, um diesen bedeutenden Erfolg zu feiern. „Zu diesem besonderen Anlass möchten wir unseren Kunden auf der ganzen Welt für ihr Vertrauen in unsere Produkte, unseren Partnern in der Industrie für die gemeinsame Reise und jedem einzelnen unserer Mitarbeiter, deren harte Arbeit und Engagement diesen Meilenstein ermöglicht haben, unseren aufrichtigen Dank aussprechen.“

BYD brauchte 13 Jahre für die erste Million Fahrzeuge mit neuer Energie, weitere 18 Monate, um drei Millionen zu erreichen, und jetzt erstaunlicherweise nur noch 9 Monate, um die Fünf-Millionen-Marke zu erreichen. Im Jahr 2022 verzeichnete BYD mit seinen Fahrzeugen mit neuer Energie ein bemerkenswertes Wachstum und verkaufte insgesamt mehr als 1,86 Millionen Fahrzeuge. Der Schwung setzte sich 2023 fort, als das Unternehmen von Januar bis Juli ein beeindruckendes kumulatives Verkaufsvolumen von 1,5 Millionen Einheiten erreichte, darunter beachtliche 92.469 verkaufte Einheiten in Übersee, die den gesamten Überseeabsatz des Jahres 2022 übertrafen. Bis Juli 2023 wird BYD weltweit mehr als 4,8 Millionen Fahrzeuge mit neuer Energie verkaufen – ein weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Transportlösungen.

BYD hat seine globale Präsenz seit 2010 aktiv ausgebaut und strategisch Busse und Taxis mit neuer Energie für die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs eingeführt. Nach einem Jahrzehnt engagierter Arbeit sind die elektrischen Lösungen von BYD für den öffentlichen Nahverkehr heute in über 400 Städten in mehr als 70 Ländern im Einsatz. Inzwischen haben die Fahrzeuge mit neuer Energie von BYD in mehr als 54 Ländern Fuß gefasst. Der BYD ATTO 3, eines der herausragenden Modelle des Unternehmens, führt die NEV-Verkäufe in Thailand, Israel und Singapur seit mehreren Monaten an. In einem bedeutenden Schritt kündigte BYD im Juli 2023 Pläne für drei neue Fabriken in Brasilien an und stärkte damit seine Rolle als treibende Kraft in der Branche.

Seit seiner Gründung im Jahr 1995 steht BYD stets an der Spitze des technologischen Fortschritts. Innovationen wie die Blade Battery, das DM-i Super Hybrid System, die e-Plattform 3.0, die CTB-Technologie, die e4-Plattform und das DiSus Intelligent Body Control System haben neue Standards in der Branche gesetzt und BYDs Position als Vorreiter auf dem Markt für Elektrofahrzeuge gefestigt. Im Jahr 2022 investierte BYD mehr als 20 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung und verzeichnete damit einen bemerkenswerten Anstieg von 90,31 % im Vergleich zum Vorjahr. Bis Juli 2023 hat BYD mit einem robusten Team von mehr als 90.000 F&E-Fachleuten seine Innovationskraft unter Beweis gestellt, indem es weltweit über 40.000 Patente angemeldet hat, von denen mehr als 28.000 bereits genehmigt wurden.

In Zukunft wird BYD, das bereits eine führende Rolle bei der neuen Energierevolution einnimmt, seinem Anspruch auf Umweltfreundlichkeit treu bleiben und mehr Kunden auf der ganzen Welt ein besseres Mobilitätserlebnis bieten, den Übergang zu einer grüneren Zukunft beschleunigen und zu seiner Vision beitragen, die Erde um 1°C abzukühlen.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, das sich der Nutzung von technologischen Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD wurde 1995 als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breit gefächertes Geschäftsfeld, das die Bereiche Automobile, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik mit über 30 Industrieparks in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien umfasst. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu den Anwendungen widmet sich BYD der Bereitstellung emissionsfreier Energielösungen, die die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Die Präsenz der Fahrzeuge mit neuer Energie erstreckt sich mittlerweile auf 6 Kontinente, über 70 Länder und Regionen und mehr als 400 Städte. Das an den Börsen von Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist als Fortune Global 500-Unternehmen bekannt, das Innovationen für eine grünere Welt liefert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bydglobal.com.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen High-Tech-Unternehmen, das sich der Nutzung von technologischen Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von reinen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen, um den umweltfreundlichen Wandel des globalen Transportsektors zu beschleunigen. Es beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Kette von Fahrzeugen mit neuer Energie, wie z. B. Batterien, Elektromotoren, elektronische Steuergeräte und Halbleiter in Automobilqualität. In den letzten Jahren hat es bedeutende technologische Fortschritte gegeben, darunter die Blade Battery, die DM-i und DM-p Hybridtechnologie, die e-Platform 3.0 und die CTB-Technologie. Das Unternehmen ist der erste Automobilhersteller der Welt, der die Produktion fossil betriebener Fahrzeuge mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge eingestellt hat, und steht seit 10 Jahren in Folge an der Spitze der Verkäufe von Personenkraftwagen mit neuer Energie in China.

