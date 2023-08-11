Excel Dryer領導變革，旗下各型烘手機一律升級採用HEPA靜電濾網

麻薩諸塞州，東朗梅多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Excel Dryer已升級採用HEPA靜電濾網，這項配備是XLERATOR®型號烘手機的可選配備；並用於最近剛擴展的牆掛式ADA（《美國身心障礙者法案》）合規ThinAir®烘手機生產線。高效的ThinAir型號具備所有標準強化功能，包括可調節音量、速度和熱量控制等；此外，從牆面突出厚度不到四英寸，符合ADA規範。ThinAir可在14秒內烘乾雙手1，運轉功率為950瓦，並可幫助所在建物符合數項LEED®（美國綠建築標章）認證和WELL®（健康建築標準）積分。

升級後的HEPA濾網系統採用帶靜電的濾材，可增加通過的氣流量，並吸附微粒（包括細菌和病毒），以淨化空氣。

「我們不斷宣導正確手部衛生的重要性，包括徹底洗手和乾燥雙手，並且將繼續這樣宣導。 」Excel Dryer執行副總裁兼營運長William Gagnon說，「新冠大流行突顯並提醒世人清潔和乾燥雙手的重要性。現在，Excel Dryer為所有免接觸式烘手機提供這套改良的系統，令我們深感驕傲。」

新冠疫情後，清潔雙手成為全球關心的大事；而過濾空氣中的細菌和病毒又能大幅改善室內空氣品質和環境衛生。Excel Dryer的各型烘手機採用HEPA靜電濾網，有助於建物達成這兩項條件。

關於Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer生產開發具成本效益又兼顧環保永續的衛生烘手解決方案，歷史逾50餘載。這所由家族所有、經營的公司發明了XLERATOR® 烘手機，徹底改變了該產業的格局，為性能、耐用度和客戶滿意度樹立了新標準。Excel Dryer製造使用者信賴的免接觸式、經濟實慧可再生產品，提供最佳客戶服務，並以此為榮。Excel Dryer產品行銷全球各地，可透過與全球多家分銷商合作的穩固銷售代表網路購買。如欲瞭解有關Excel Dryer的更多詳情，請造訪：exceldryer.com。

1SGS全球驗證服務根據UL Environment《全球產品類別規則》 (PCR) 之烘手機部分規定，對ThinAir標準型烘手機進行乾燥時間和能源用量測試之結果，測試所得之殘留水分不高於0.25克。

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