BYD lançou seu 5.000.000º veículo de nova energia

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--A BYD, líder mundial em vendas de carros de nova energia e baterias de energia, lançou hoje o seu 5.000.000º veículo de nova energia (NEV), um DENZA N7, tornando-se a primeira fabricante do mundo a alcançar este marco.

“O dia de hoje marca um momento histórico para a BYD, enquanto testemunhamos a saída da linha de produção de 5 milhões de novos veículos de nova energia”, disse Wang Chuanfu, presidente do conselho executivo e presidente da empresa, na cerimônia realizada na sede global da BYD para comemorar esta importante conquista. “Nesta ocasião especial, gostaríamos de estender nossa sincera gratidão a nossos clientes do mundo inteiro por sua confiança em nossos produtos, nossos parceiros do setor, por esta jornada que compartilhamos juntos, e a cada um de nossos funcionários, cujo trabalho árduo e dedicação tornaram este marco possível.”

A BYD levou 13 anos para produzir o seu primeiro milhão de veículos de nova energia, outros 18 meses para atingir três milhões e agora, surpreendentemente, apenas mais 9 meses para atingir a marca de cinco milhões. Em 2022, os veículos de nova energia da BYD apresentaram um crescimento notável, com vendas totais ultrapassando 1,86 milhão. O folego continuou em 2023, quando a empresa atingiu um impressionante volume cumulativo de vendas de 1,5 milhão de unidades de janeiro a julho, incluindo notáveis 92.469 unidades vendidas no exterior, que excederam o total de vendas internacionais para todo o ano de 2022. Em julho de 2023, as vendas globais de veículos de nova energia da BYD ultrapassaram a marca de 4,8 milhões de unidades cumulativamente, outra prova do compromisso da empresa com soluções de transporte sustentáveis.

A BYD vem expandindo ativamente sua presença global desde 2010 ao apresentar estrategicamente ônibus e táxis de nova energia para a eletrificação do transporte público. Com uma década de esforços dedicados, as soluções de transporte público elétrico da BYD agora estão operacionais em mais de 400 cidades em mais de 70 países. Enquanto isso, os veículos de nova energia da BYD já deixaram uma marca em mais de 54 países, com o BYD ATTO 3, um de seus modelos de destaque, liderando as vendas de veículos de nova energia (NEV) na Tailândia, Israel e Singapura por vários meses. Em uma ação significativa em julho de 2023, a BYD anunciou planos para três novas fábricas no Brasil, reforçando seu papel como força motriz do setor.

Desde sua fundação em 1995, a BYD tem estado consistentemente na vanguarda dos avanços tecnológicos. Inovações como a bateria Blade, sistema super híbrido DM-i, e-Platform 3.0, tecnologia CTB, e4 Platform e o sistema de controle inteligente de carroceria DiSus estabeleceram novos padrões no setor e solidificaram a posição da BYD como pioneira no mercado de veículos elétricos. Em 2022, a BYD investiu mais de RMB 20 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, experimentando um notável aumento de 90,31% ano a ano. Em julho de 2023, motivada por uma equipe enérgica de mais de 90.000 profissionais de P&D, a BYD demonstrou sua proeza inovadora ao registrar mais de 40.000 patentes em escala global, com mais de 28.000 dessas patentes já aprovadas.

No futuro, a BYD, que já assumiu a liderança na nova revolução energética, permanecerá fiel à sua aspiração de respeito pelo meio ambiente e fornecerá melhores experiências de mobilidade para mais clientes do mundo inteiro ao acelerar a transição para um futuro mais verde e contribuindo para sua visão de resfriar a terra em 1°C.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero, que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e de Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais verde.

Para mais informações, acesse www.bydglobal.com.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Visando acelerar a transição ecológica do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos plug-in puros e híbridos. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de novas energias, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. Ela testemunhou, nos últimos anos, avanços tecnológicos significativos, incluindo a Blade Battery, a tecnologia híbrida DM-i e DM-p, a e-Platform 3.0 e a tecnologia CTB. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis e a fazer a transição para veículos elétricos, além de se manter no topo das vendas de veículos de passageiros de novas energias na China por 10 anos consecutivos.

