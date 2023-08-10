BYD生產出第500萬輛新能源汽車

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的新能源汽車和動力電池製造商BYD今天生產出第500萬輛新能源汽車（NEV）——騰勢N7，成為全球首家達到這一里程碑的汽車製造商。

BYD董事長兼總裁王傳福在BYD全球總部舉行的慶祝儀式上表示：「今天是BYD的歷史性時刻，我們見證了第500萬輛新能源汽車離開生產線。在這個特殊的時刻，我們要衷心感謝全球客戶對本公司產品的信任，感謝我們的業界合作夥伴共同走過這段歷程，感謝我們的每一位員工，他們的辛勤工作和奉獻使這一里程碑得以實現。」

BYD用13年時間達成首個一百萬輛新能源汽車的目標，又用了18個月時間達成300萬輛的目標，而現在，僅用九個月時間就達到500萬輛的目標。2022年，BYD新能源汽車呈現顯著成長，總銷售量突破186萬輛。2023年，這一態勢仍在繼續，1至7月的累計銷售量達到150萬輛，表現出色；其中海外銷售量達到92,469輛，超過2022年全年的海外總銷售量。截至2023年7月，BYD全球新能源汽車累計銷售量已突破480萬輛，再次證明了公司對永續運輸解決方案的承諾。

自2010年以來，BYD一直積極擴張全球業務，策略性地推出新能源公車和計程車，以推動公共運輸電氣化。經過十年的不懈努力，BYD的電動公共運輸解決方案已在全球70多個國家的400多個城市運行。與此同時，BYD的新能源汽車已在超過54個國家嶄露頭角，其代表車型之一BYD ATTO 3在泰國、以色列和新加坡的新能源汽車銷售量中連續數月遙遙領先。2023年7月，BYD宣佈了一項重大措施，計畫在巴西新建三家工廠，以強化其在該產業所扮演的驅動力量角色。

自1995年成立以來，BYD始終走在科技進步的最前端。葉片電池、DM-i超級混合動力系統、e-Platform 3.0、CTB技術、e4平台、DiSus智慧車身控制系統等創新樹立了產業新標準，鞏固了BYD作為電動車市場開拓者的地位。2022年，BYD的研發投資超過200億元人民幣，較前一年大幅增加90.31%。 截至2023年7月，在九萬多名研發專業人員組成的強大團隊的推動下，BYD在全球申請了超過四萬項專利，其中28,000多項專利已獲得批准，展示了公司的創新實力。

未來，已經在新能源革命中居於領先地位的BYD將繼續秉承環保理念，為全球更多客戶提供更好的行動運輸體驗，加速向綠色未來轉型，並為「讓地球降溫1℃」的願景貢獻力量。

關於BYD

BYD是一家致力於透過「科技創新，滿足人們對美好生活的嚮往」的跨國高新技術企業。BYD成立於1995年，最初是一家充電電池製造商，如今業務範圍涵蓋汽車、軌道交通、新能源、電子等多個領域，在中國、美國、加拿大、日本、巴西、匈牙利和印度擁有30多個產業園區。從能源的獲取、儲存，再到應用，BYD致力於提供零排放的全新能源解決方案，以減少全球對化石燃料的依賴。BYD新能源汽車的足跡現已遍佈6大洲、70多個國家和地區、400多個城市。BYD是中國香港和中國深圳上市公司，是一家世界500強企業，致力於以科技創新成就綠色夢想。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.bydglobal.com。

關於BYD Auto

BYD Auto成立於2003年，是BYD旗下的汽車子公司，BYD是一家致力透過「科技創新，滿足人們對美好生活的嚮往」的跨國高新技術企業。為加速全球交通領域的綠色轉型進程，BYD Auto重點發展純電動和插電式混合動力汽車。公司已掌握電池、電機、電子控制器、車規級半導體等新能源汽車全產業鏈核心技術。近年來，BYD達成了重大技術進步，包括刀片電池、DM-i和DM-p混合技術、e平臺3.0和CTB技術。BYD是全球首個停止燃油車生產的汽車企業，專注於新能源汽車，並且連續10年保持中國新能源乘用車銷量冠軍。

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