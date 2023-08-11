Excel Dryer率先在所有型号的干手机中采用升级版的静电HEPA过滤系统

马萨诸塞州EAST LONGMEADOW--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Excel Dryer已升级为静电HEPA过滤系统，这是其XLERATOR® 干手机型号的可选功能，并且现在可在其最新扩展的、符合ADA标准的表面安装ThinAir®干手机产品线中使用。ThinAir是一款高效机型，其中包括所有标准增强功能——可调节声音、速度和热量控制功能，同时离墙不到四英寸，符合ADA规定。ThinAir可在14秒内1干燥双手，其功率为950瓦，可帮助相关设施获得多项LEED®积分和WELL®积分。

升级后的HEPA过滤系统使用带静电的介质，可增加气流，并将包括细菌和病毒在内的颗粒物吸引到过滤介质上，从而将其从空气中去除。

Excel Dryer执行副总裁兼首席运营官William Gagnon表示：“我们一直在宣传手部卫生的重要性，包括一定要彻底洗手和烘干手部水分，我们会继续提倡这一点。新冠肺炎疫情突显并提醒了全球的人们手部清洁和烘干的重要性。我们很高兴现在能够为全部无接触手部干燥解决方案提供这种改进的系统。”

疫情结束后，清洁双手是全球关注的焦点，过滤空气中的细菌和病毒对于改善室内空气质量和环境至关重要。Excel Dryer的全系列手部干燥解决方案采用静电HEPA过滤系统，有助于相关设施实现这两项功能。

关于Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer 50多年来一直在生产和开发具有成本效益和可持续性的手部卫生干燥解决方案。这家家族企业发明了XLERATOR® 干手机，为干手机的性能、可靠性和客户满意度树立了新的标准，彻底改变了这一行业。Excel Dryer以提供最佳客户服务并生产人们值得信赖的无接触、经济且可再生产品而引以为豪。Excel Dryer产品在全球分销，可以通过与全球分销商合作的销售代表进行购买。有关Excel Dryer的更多信息，请访问exceldryer.com。

1SGS International 根据UL旗下环境部针对干手器的"全球产品类别规则" (PCR) 对标准ThinAir干手器进行干燥时间和能耗测试，残留水分为不大于0.25 克。

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