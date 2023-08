BYD heeft zijn 5 miljoenste nieuwe energievoertuig van de band gerold

Wang Chuanfu, Chairman and President of BYD (Photo: Business Wire)

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--BYD, 's werelds toonaangevende fabrikant van nieuwe energievoertuigen en accu's, heeft vandaag zijn 5 miljoenste nieuwe energievoertuig (NEV) van de band gerold, een DENZA N7, en is daarmee de eerste autofabrikant ter wereld die deze mijlpaal bereikt.

"Vandaag is een historisch moment voor BYD, aangezien we getuige zijn van het feit dat ons 5 miljoenste nieuwe energievoertuig van de productielijn afrolt," aldus Wang Chuanfu, voorzitter en president van het bedrijf, tijdens de ceremonie die werd gehouden in het wereldwijde hoofdkantoor van BYD om deze gedenkwaardige prestatie te vieren. “Bij deze speciale gelegenheid willen we onze oprechte dank uitspreken aan onze klanten over de hele wereld voor hun vertrouwen in onze producten, onze partners in de industrie voor dit gezamenlijke traject en al onze medewerkers wiens harde werk en toewijding deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt.”

BYD besteedde 13 jaar aan de eerste miljoen nieuwe energievoertuigen, nog eens 18 maanden om de drie miljoen te bereiken, en nu verbazingwekkend genoeg nog maar 9 maanden om de grens van vijf miljoen te halen. In 2022 maakten de nieuwe energievoertuigen van BYD een opmerkelijke groei door, met een totale verkoop van meer dan 1,86 miljoen. Het momentum zette zich voort in 2023, toen het bedrijf van januari tot juli een indrukwekkend cumulatief verkoopvolume van 1,5 miljoen eenheden bereikte, waaronder een opmerkelijke 92.469 verkochte eenheden in het buitenland, wat de totale overzeese verkoop voor het hele jaar 2022 overtrof. Vanaf juli 2023 is de wereldwijde verkoop van nieuwe energievoertuigen van BYD gestegen tot meer dan 4,8 miljoen eenheden in totaal, opnieuw een bewijs van de toewijding van het bedrijf aan duurzame transportoplossingen.

BYD is sinds 2010 actief bezig met het uitbreiden van zijn wereldwijde aanwezigheid door op strategische wijze nieuwe energiebussen en -taxi's te introduceren voor elektrificatie van het openbaar vervoer. Na tien jaar toegewijde inspanningen zijn de elektrische openbaarvervoeroplossingen van BYD nu operationeel in meer dan 400 steden in meer dan 70 landen. Ondertussen maken de nieuwe energievoertuigen van BYD nu indruk in meer dan 54 landen, met de BYD ATTO 3, een van de opvallende modellen, die al enkele maanden de NEV-verkopen in Thailand, Israël en Singapore leidt. In een belangrijke stap in juli 2023 kondigde BYD plannen aan voor drie nieuwe fabrieken in Brazilië, waarmee het zijn rol als drijvende kracht in de industrie versterkte.

Sinds de oprichting in 1995 loopt BYD consequent voorop op het gebied van technologische vooruitgang. Innovaties zoals Blade Battery, DM-i Super Hybrid System, e-Platform 3.0, CTB Technology, e4 Platform en het DiSus Intelligent Body Control System hebben nieuwe normen gesteld in de branche en BYD's positie als pionier in de elektrische voertuigmarkt verstevigd. In 2022 investeerde BYD meer dan RMB 20 miljard in onderzoek en ontwikkeling, een opmerkelijke stijging van 90,31% op jaarbasis. Sinds juli 2023 heeft BYD, aangedreven door een robuust team van meer dan 90.000 R&D-professionals, zijn innovatieve kracht getoond door wereldwijd meer dan 40.000 patenten aan te vragen, waarvan er al meer dan 28.000 zijn goedgekeurd.

In de toekomst zal BYD, dat nu al het voortouw neemt in de nieuwe energierevolutie, trouw blijven aan zijn streven naar milieuvriendelijkheid en voorzien in betere mobiliteitservaringen voor meer klanten over de hele wereld, de overgang naar een groenere toekomst versnellen en bijdragen aan zijn visie om de aarde met 1 °C af te laten koelen (Cool the Earth by 1°C).

Over BYD

BYD is een multinationaal hightechbedrijf dat zich toelegt op het benutten van technologische innovaties voor een beter leven. BYD, opgericht in 1995 als fabrikant van oplaadbare batterijen, kan bogen op een gevarieerde bedrijfsomvang, waaronder auto's, spoorwegvervoer, nieuwe energie en elektronica, met meer dan 30 industrieparken in China, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Brazilië, Hongarije en India . Van energieopwekking en -opslag tot de toepassingen daarvan, BYD zet zich in voor het leveren van emissievrije energieoplossingen die de wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. De nieuwe energievoertuigvoetafdruk van het bedrijf omvat nu 6 continenten, meer dan 70 landen en regio's en meer dan 400 steden. Het bedrijf is genoteerd aan zowel de Hong Kong als de Shenzhen Stock Exchange en staat bekend als een Fortune Global 500-onderneming die innovaties levert in het streven naar een groenere wereld.

Over BYD Auto

BYD Auto, opgericht in 2003, is de automobieldochteronderneming van BYD, een multinationaal hightechbedrijf dat zich toelegt op het benutten van technologische innovaties voor een beter leven. Om de groene transitie van de wereldwijde transportsector te versnellen richt BYD Auto zich op de ontwikkeling van volledig elektrische en plug-in hybride voertuigen. Het bedrijf beheerst de kerntechnologieën van de gehele industriële keten van nieuwe energievoertuigen, zoals batterijen, elektromotoren, elektronische regelaars en halfgeleiders voor auto's. De afgelopen jaren heeft het bedrijf aanzienlijke technologische vooruitgang gekend, waaronder de Blade Battery, de DM-i en DM-p hybride technologie, het e-Platform 3.0 en de CTB-technologie. Het bedrijf is 's werelds eerste autofabrikant die stopt met de productie van voertuigen op fossiele brandstof tijdens EV-ploegendiensten en staat al 10 jaar op rij bovenaan als het gaat om de verkoop van nieuwe personenauto's in China.

