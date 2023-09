EXERTIS se développe avec Boomi, améliorant la satisfaction de ses partenaires et clients dans le monde entier

EXERTIS Scales With Boomi, Increasing Partner and Customer Satisfaction Globally (Graphic: Business Wire)

LONDRES et CHESTERBROOK, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, le leader de la connectivité et de l'automatisation intelligentes, a annoncé aujourd’hui que le distributeur de technologie de premier plan EXERTIS basé au Royaume-Uni étend son utilisation de la plateforme d’intégration unifiée de Boomi, leader dans sa catégorie, en vue d’améliorer la satisfaction de ses partenaires et clients à l’échelle mondiale.

EXERTIS travaille avec 2 400 partenaires technologiques, parmi lesquels Apple, Samsung, Microsoft et Dell Technologies, et sert plus de 50 000 détaillants et revendeurs dans plus de 20 pays. Grâce à sa vaste gamme de services, EXERTIS fournit du matériel et des logiciels informatiques aux détaillants en électronique et héberge les sites de e-commerce de certains clients, gérant de bout-en-bout la totalité de leur parcours client.

Avant d’utiliser Boomi, EXERTIS s’est développé par acquisition, où chacune de ses entités opérationnelles possédait un mélange d’outils d’intégration anciens et modernes. En conséquence, le codage personnalisé manuel, les systèmes de bus de service d'entreprise sur site vieillissants et les outils et services d’échange électronique de données dépassés étaient répandus et déconnectés. Cela a conduit au développement et déploiement lents de nouvelles intégrations, à une dette technique élevée et à un déclin du vivier de développeurs avec des compétences spécialisées, entravant l'évolutivité et la flexibilité nécessaires à EXERTIS.

Avec une stratégie d’acquisition qui a bénéficié de synergies commerciales interentreprises, EXERTIS avait besoin d’une solution à l’abri du vieillissement. Après avoir évalué plusieurs solutions d’intégration et EDI, EXERTIS a vu comment Boomi pouvait moderniser son environnement informatique et accompagner sa croissance et sa stratégie d’acquisition grâce à la facilité d’utilisation de sa plateforme low-code, à la rapidité de développement et aux multiples capacités dans le cadre d’une solution unifiée et mutualisée, basée sur le Cloud.

En utilisant ses fonctionnalités clés d’intégration, de gestion B2B/EDI et de gestion des API, la plateforme Boomi permet à EXERTIS de se connecter à plus de 100 systèmes internes et tiers – avec 200 autres dans le pipeline –, procurant à EXERTIS la souplesse nécessaire à une poursuite de l’innovation.

« EXERTIS trouve son origine dans le capital-risque et le capital privé, et une partie essentielle de notre travail tourne autour de l’intégration d’entités acquises », a déclaré Tim Griffin, PDG d’EXERTIS. « Il existe de nombreuses solutions sur le marché mais je place Boomi en tête, en particulier si l’on tient compte de son architecture mutualisée et de sa base infonuagique. Nos développeurs sont devenus compétents en seulement trois semaines, et nous disposons dorénavant d’un environnement de développement partagé qui promeut la réutilisation d'intégrations dans notre entreprise. »

À la lumière de son succès rapide, EXERTIS élargit son utilisation de Boomi en vue d’effectuer une transformation numérique de son environnement global pour les transactions d’intégration et EDI, mais aussi d’améliorer la satisfaction de ses partenaires et clients à l’échelle mondiale.

« Nous sommes ravis d'étendre notre engagement et notre soutien envers EXERTIS alors que la société continue de se développer à travers le monde », a affirmé Adrian Trickett, vice-président et directeur général de Boomi pour la région EMEA. « En permettant des transactions fluides, EXERTIS a augmenté le pourcentage de commandes de ses partenaires et clients et a libéré du temps pour ses collaborateurs, qui peuvent se consacrer à des travaux à plus forte valeur ajoutée. »

Pour en savoir plus sur le cas d'utilisation de Boomi par EXERTIS, cliquez ici.

