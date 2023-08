SUBARU s'associe à Kinaxis pour optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement de son activité automobile

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), le principal fournisseur de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que SUBARU CORPORATION (SUBARU) a étendu son travail avec Kinaxis afin d'améliorer les opérations de prévision de la demande, d'optimiser les stocks et d'augmenter l'efficacité opérationnelle.

La filiale américaine de la société utilise déjà Kinaxis pour la planification des accessoires et des pièces de rechange pour son activité automobile et a optimisé la planification de la demande et des stocks pour garantir un approvisionnement adéquat des produits. Le siège japonais de SUBARU a choisi Kinaxis pour son expérience opérationnelle et de mise en œuvre, ses fonctionnalités supérieures et sa faisabilité pour l'innovation commerciale et l'amélioration de la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

L'industrie automobile traverse une période de changement basée sur les technologies connectées, autonomes, partagées et électriques (CAPE) et doit répondre aux exigences de nouveaux domaines qui n'ont pas fait partie de la construction automobile traditionnelle. S'il est essentiel de suivre l'évolution rapide de l'environnement commercial, les systèmes existants de gestion de la chaîne d'approvisionnement deviennent de plus en plus complexes. SUBARU utilise la plateforme RapidResponse de Kinaxis pour améliorer ses opérations de planification de la chaîne d'approvisionnement pour les accessoires et les pièces de rechange de son activité automobile.

Kazutaka Saito, Directeur général de la Division pièces de rechange & accessoires de SUBARU, a déclaré:« Nous espérons parvenir à un approvisionnement efficace en pièces de rechange qui répondra aux besoins de nos clients tout en gardant les niveaux de stock sous contrôle ».

Claire Rychlewski, Vice-présidente exécutive mondiale des ventes chez Kinaxis, a déclaré:« Nous sommes ravis de continuer à soutenir la chaîne d'approvisionnement mondiale de SUBARU alors que l'industrie automobile traverse une période de changements importants. La visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement est essentielle pour faire face à toutes les incertitudes du marché, et nous sommes impatients d'aider SUBARU à atteindre ses objectifs en matière de chaîne d'approvisionnement ».

À propos de Kinaxis

La volatilité et l'incertitude quotidiennes exigent une action rapide. Kinaxis® offre l'agilité nécessaire pour prendre des décisions rapides et sûres dans le cadre de la planification intégrée des activités et de la chaîne d'approvisionnement numérique. Les gens peuvent mieux planifier, mieux vivre et changer le monde. Bénéficiant de la confiance de marques innovantes, nous combinons l'intelligence humaine avec l'IA et la planification simultanée pour aider les entreprises à planifier n'importe quel avenir, à surveiller les risques et les opportunités et à réagir au rythme du changement. En s’appuyant sur une plateforme extensible basée sur le cloud, Kinaxis propose des applications éprouvées par l'industrie afin que chacun puisse savoir plus tôt, agir plus rapidement et éliminer les gaspillages. Pour plus d'informations sur Kinaxis, visitez Kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook.

À propos de SUBARU

Depuis ses débuts en tant que constructeur automobile en 1958 avec le lancement de la "Subaru 360", SUBARU a toujours fourni de nouvelles valeurs pour les véhicules et renforcé les liens avec les clients en ouvrant de nouvelles catégories et en créant des valeurs technologiques représentées par le premier1 système d’assistance à la conduite au monde "EyeSight", à partir de technologies de base telles que le moteur à cylindres opposés horizontalement et la traction intégrale symétrique. Ces dernières années, nous avons fait des États-Unis un marché prioritaire et avons axé notre gamme de produits sur les SUV et les modèles sportifs, en adoptant une stratégie qui consiste à concentrer nos ressources limitées sur des domaines où nous pouvons développer nos points forts et nos fonctionnalités. Nous offrons « sécurité et plaisir » grâce à nos produits à haute valeur ajoutée. Héritiers de la passion pour la fabrication qui a débuté avec le prédécesseur de Subaru, Nakajima Aircraft, nous continuons à diriger l'industrie aérospatiale japonaise en développant et en produisant une grande variété d'aéronefs.

_____________________ 1 En tant que système d’assistance à la conduite qui remplit diverses fonctions en utilisant uniquement une caméra stéréo (d'après les recherches de SUBARU).

