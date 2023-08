Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology amplia le capacità di manifattura additiva con una stampante Sapphire XC Velo3D

Metal 3D printed parts on display at Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment's offices in Ternitz, Austria. The parts shown were produced using Velo3D's fully integrated metal additive manufacturing solution. (Photo: Business Wire)

Metal 3D printed parts on display at Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment's offices in Ternitz, Austria. The parts shown were produced using Velo3D's fully integrated metal additive manufacturing solution. (Photo: Business Wire)

Ternitz, Austria--(BUSINESS WIRE)--Velo3D, Inc. (NYSE: VLD), azienda leader nel settore della tecnologia della manifattura additiva di metallo per componenti mission-critical, oggi ha annunciato che Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology (SBOT), uno dei principali fornitori di componenti di alta precisione per l'industria dell'olio e del gas, ha acquistato una stampante Sapphire XC di grande formato per ampliare le proprie capacità di manifattura additiva. La nuova stampante Sapphire XC è calibrata per stampare componenti metallici su Inconel® 718 e contribuirà a soddisfare la crescente domanda di componenti stampati in 3D da parte dei clienti SBOT. L'ultima stampante dell'azienda potenzia le capacità produttive consentendo di realizzare componenti in serie a costi ridotti. Inoltre, supporta la stampa di componenti di grandi dimensioni fino a 600 mm di diametro e 550 mm di altezza.

SBOT vanta una grande esperienza nella manifattura di componenti di alta qualità per l'industria dell'olio e del gas e da oltre un decennio mette al servizio dei suoi clienti le proprie capacità di manifattura additiva. Oltre alle operazioni in Europa la sua società sussidiaria, Knust-Godwin, gestisce un parco di stampanti di Velo3D nello stabilimento di Katy, in Texas. In seguito allo sviluppo delle capacità di stampa e all'adozione della tecnologia Velo3D negli USA, nel novembre 2021 SBOT è diventata il primo produttore a contratto Velo3D in Europa con l'acquisto di una stampante Sapphire calibrata per stampare su Inconel 718. Aggiungendo una stampante Sapphire XC, SBOT può aumentare con facilità la produzione di componenti precedentemente stampati e certificati sulla stampante Sapphire.

“La manifattura additiva registra un costante aumento di utilizzo e, grazie alla stampante 3D Sapphire XC di Velo3D, il nostro team può aumentare la produzione di componenti per i clienti grazie a un incremento della produttività del 500% rispetto alla Sapphire originale”, afferma Campbell MacPherson, Vicepresidente esecutivo di SBO per la manifattura avanzata. “La Sapphire XC aumenterà inoltre i possibili casi d'uso della manifattura additiva di metallo consentendoci di produrre componenti di dimensioni maggiori e di mantenere la nostra posizione di leadership all'interno del settore”.

La stampante 3D Sapphire XC offre a SBOT una libertà di design geometrico senza precedenti, permettendo la produzione di componenti mission-critical altamente complessi con una precisione ed efficienza assolute e uno dei maggiori volumi di stampa attualmente disponibili. Il produttore a contratto offre inoltre capacità di manifattura convenzionali come fresatura e tornitura CNC, trattamento termico, prova dei materiali e levigatura. In questo modo SBOT è in grado di fornire ai propri clienti componenti finiti e pronti per l'uso.

“Siamo entusiasti di collaborare con SBOT e di espandere la nostra presenza in Europa con la nostra prima installazione di Sapphire XC presso un produttore a contratto”, ha affermato Benny Buller, fondatore e CEO di Velo3D. “L'impegno di SBOT nel fornire componenti di alta qualità è in perfetta sintonia con la nostra missione di consentire ai produttori di sfruttare al massimo il potenziale dei loro prodotti attraverso la manifattura additiva. Siamo fiduciosi che le capacità avanzate di Sapphire XC consentiranno a SBOT di raggiungere un nuovo livello di innovazione ed eccellenza nei processi di manifattura”.

La crescente presenza di Velo3D in Europa rappresenta uno sviluppo entusiasmante per l'industria della manifattura additiva. La partnership con SBOT testimonia l'impatto di Velo3D sull'industria della manifattura in Europa e rafforza ulteriormente la posizione di Velo3D come leader globale nel settore della stampa 3D metallo avanzata.

Grazie a competenze approfondite nell'industria dell'olio e del gas, Velo3D conosce perfettamente le sfide specifiche che caratterizzano questo settore. L'esperienza dell'azienda nella tecnologia della manifattura additiva consente la produzione di geometrie complesse migliorando l'efficienza e l'affidabilità di componenti critici nel settore dell'olio e del gas. Accogliendo le soluzioni innovative di Velo3D, SBOT può accrescere i processi di manifattura con un conseguente miglioramento delle prestazioni, tempi di esecuzione ridotti e una maggiore agilità operativa.

A proposito di Velo3D:

Velo3D è un'azienda che si occupa di tecnologia di stampa 3D metallo. La stampa 3D, anche nota come manifattura additiva, possiede l'esclusiva capacità di migliorare il modo in cui vengono realizzati componenti metallici di valore elevato. Tuttavia, a partire dalla sua invenzione risalente a quasi 30 anni fa, la manifattura additiva di metallo preesistente ha presentato capacità notevolmente limitate che ne hanno impedito l'utilizzo per realizzare componenti di maggior valore e impatto circoscrivendola a specifici impieghi di nicchia per i quali tali limitazioni erano accettabili.

Velo3D ha superato queste limitazioni in modo da consentire agli ingegneri di progettare e stampare i componenti che desiderano. La soluzione dell'azienda offre un'ampia libertà di design consentendo ai clienti dei settori dell'esplorazione spaziale, dell'aviazione, della produzione di energia, dell'energia e dei semiconduttori di sviluppare innovazioni future nel proprio campo. Ricorrendo a Velo3D, questi clienti sono ora in grado di realizzare componenti mission-critical la cui manifattura si era finora dimostrata impossibile. La soluzione completamente integrata comprende il software di preparazione alla stampa Flow, la famiglia di stampanti Sapphire e il sistema di controllo qualità Assure, tutti basati sul processo di manifattura Intelligent Fusion di Velo3D. L'azienda ha lanciato il suo primo sistema Sapphire nel 2018 ed è stata un partner strategico per innovatori come SpaceX, Honeywell, Honda, Chromalloy e Lam Research. Velo3D è stata nominata una delle aziende più innovative del 2023 da Fast Company. Per maggiori informazioni, visitate Velo3D.com o seguite l'azienda su LinkedIn o Twitter.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa comprende “dichiarazioni previsionali” nell'accezione definita nelle disposizioni denominate “Safe Harbor” del Private Securities Litigation Reform Act (Legge sulla riforma del contenzioso sui titoli privati) del 1996. I reali risultati dell'azienda potrebbero differire dalle sue aspettative, stime e proiezioni e, di conseguenza, non bisogna fare affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto predizioni di eventi futuri. Termini quali “attende”, “stima”, “progetta”, “preventiva”, “prevede”, “anticipa”, “intende”, “pianifica”, “potrebbe”, “sarà”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “crede”, “predice”, “potenziale”, “continua” ed espressioni simili sono volti a identificare tali dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali comprendono, senza limitazione, gli obiettivi aziendali del 2023 nonché altre aspettative, speranze, credenze, intenzioni o strategie dell'azienda per il futuro. Queste dichiarazioni previsionali comportano significativi rischi e incertezze che potrebbero far differire materialmente i risultati reali dai risultati attesi. Tenere attentamente in considerazione i rischi e le incertezze descritti nei documenti depositati periodicamente dall'azienda presso la SEC. Questi documenti identificano e riguardano altri importanti rischi e incertezze che potrebbero far sì che eventi e risultati reali differiscano materialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. La maggior parte di questi fattori esulano dal controllo dell'azienda e sono difficili da predire. L'azienda avverte di non fare eccessivo affidamento su dichiarazioni previsionali di qualsiasi tipo, proiezioni incluse, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. L'azienda non si assume e non accetta alcun obbligo di rilasciare pubblicamente eventuali aggiornamenti o revisioni riguardo qualsiasi dichiarazione previsionale che riflettano un qualsivoglia cambiamento nelle sue aspettative o qualsiasi cambiamento di eventi, condizioni o circostanze su cui si basa tale dichiarazione.

VELO, VELO3D, SAPPHIRE e INTELLIGENT FUSION sono marchi commerciali registrati di Velo3D, Inc.; e WITHOUT COMPROMISE, FLOW e ASSURE sono marchi commerciali di Velo3D, Inc. Tutti i diritti riservati © Velo3D, Inc.