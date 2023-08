H2O Innovation consolide sa marque et obtient de nouveaux contrats et renouvellements, portant ainsi son carnet de commandes O&M à 130,1 M$

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--(TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer l’obtention de deux nouveaux contrats pour des clients industriels ainsi que le renouvellement de trois contrats actuels pour l’opération et la maintenance (O&M) de systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées. Ces nouveaux contrats, d’une valeur annuelle combinée de 4,6 M$, portent le carnet de commandes O&M de la Société à 130,1 M$, renforçant ainsi sa position au sein de l’industrie.

Le premier nouveau projet consiste à fournir des services d’O&M pour les installations d’eau et d’eaux usées d’un camp de travailleurs du secteur industriel situé dans le nord de l’Alberta pour une période initiale de trois ans. La portée du projet augmentera après la première année, et un nouvel employé sera embauché à ce moment. « Ce nouveau contrat illustre bien notre modèle d’entreprise, qui, grâce aux synergies générées entre nos différents secteurs d’activité, nous aide à fidéliser nos clients. En effet, il s’agit d’un client à qui nous avions fourni un système de nanofiltration pour son usine de production d’eau potable en 2008 ainsi qu’un châssis d’osmose inverse pour son usine de traitement central quelques années plus tard, et qui est revenu vers nous pour obtenir nos services de nouveau », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Le deuxième nouveau projet concerne un client du secteur de la fabrication et de la distribution situé dans la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York. L’installation de traitement des eaux usées est située de manière que les eaux usées soient déversées dans le bassin de la ville de New York. Elle est réglementée et financée par le Department of Environmental Protection. Ce nouveau contrat a été accordé à la Société pour une durée initiale de cinq ans. H 2 O Innovation a également renouvelé trois contrats d’O&M dans cette région, ce qui témoigne du degré de satisfaction des clients quant à l’expertise de la Société, à son engagement en matière de sécurité et à sa volonté de respecter les règles de conformité environnementale.

Ces récents développements surviennent dans la foulée du regroupement, le 1er juillet 2023, des entreprises JCO Inc. (JCO) et Environmental Consultants, L.L.C. (EC) sous la marque H 2 O Innovation. Cette décision stratégique permet à la Société de solidifier sa position sur le marché et d’améliorer son offre de solutions complètes et novatrices en matière de gestion de l’eau et des eaux usées. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, H 2 O Innovation a fait l’acquisition en décembre 2021 de JCO et EC. Par le changement de marque de ces entreprises, la Société vise à simplifier ses opérations, à unifier son identité de marque et à tirer profit des compétences collectives de ses services d’O&M.

« Ce changement marque une étape importante, dans un contexte où nous continuons à renforcer notre position en tant qu’acteur de premier plan dans le domaine de l’opération et de la maintenance de systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées », a ajouté Frédéric Dugré. « En regroupant JCO et EC sous la marque H 2 O Innovation, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients plus de solutions complètes et diversifiées pour relever leurs défis uniques en matière de gestion de l’eau. » Les clients peuvent compter sur une transition en douceur, puisque toutes les opérations commerciales et les communications se font désormais sous un seul et même nom, celui d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains facteurs importants pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou les attentes décrites dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la réalisation et la performance des services décrits dans les contrats O&M, selon les délais prévus et sans coûts supplémentaires, en tenant compte des défis liés à la pénurie de main-d'œuvre et au taux d'inflation affectant les biens et services, la création de synergies entre les différents piliers d'affaires de la Société malgré l'environnement compétitif dans lequel elle œuvre, l'intégration réussie d'entreprises acquises antérieurement, ainsi que tout autre risque décrit dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.