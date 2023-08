TSMC, Bosch, Infineon en NXP richten joint venture op om geavanceerde semiconductorproductie naar Europa te halen

HSINCHU, Taiwan & STUTTGART, Germany & MÜNCHEN & EINDHOVEN, Netherlands--(BUSINESS WIRE)--TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM), Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG en NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) hebben vandaag een plan aangekondigd om gezamenlijk te gaan investeren in de European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH in Dresden (Duitsland) voor de productie van geavanceerde semiconductors. ESMC is een belangrijke stap naar de bouw van een 300 mm-fabriek en speelt in op de toekomstige capaciteitsbehoeften van de snelgroeiende automobiel- en industriële sectoren. De definitieve investeringsbeslissing volgt na bevestiging van de omvang van de publieke financiering voor dit project. Het project beoogt onder het raamwerk van de Europese Chips Act te vallen.

De geplande fabriek zal naar verwachting een maandelijkse productiecapaciteit hebben van 40.000 300mm (12-inch) wafers op TSMC's 28/22 nanometer planar CMOS en 16/12 nanometer FinFET-procestechnologie, waardoor het Europese semiconductorproductie-ecosysteem met geavanceerde FinFET-transistortechnologie verder wordt versterkt. Met het project worden ongeveer 2.000 directe hightech banen gecreëerd. ESMC streeft ernaar om in de tweede helft van 2024 met de bouw van de fabriek te starten; start van de productie wordt beoogd voor eind 2027.

De geplande joint venture zal voor 70% in eigendom zijn van TSMC, waarbij Bosch, Infineon en NXP elk een aandelenbelang van 10% hebben, behoudens goedkeuring van de betrokken overheden en andere voorwaarden. De totale investeringen zullen naar verwachting meer dan 10 miljard euro bedragen, bestaande uit kapitaalinjecties, leningen en sterke steun van de Europese Unie en de Duitse overheid. TSMC zal de fabriek gaan aansturen.

"Deze investering in Dresden toont de betrokkenheid van TSMC om onze klanten te voorzien in hun strategische capaciteits- en technologische behoeften, en we zijn verheugd over deze kans om onze langdurige samenwerking met Bosch, Infineon en NXP te verdiepen", aldus Dr. CC Wei, Chief Executive Officer van TSMC. "Europa is een veelbelovende plaats voor semiconductor innovatie, in het bijzonder op het gebied van automotive en industriële toepassingen. We kijken ernaar uit om die innovaties te realiseren met behulp van onze geavanceerde siliciumtechnologie en samen met het talent in Europa."

Dr. Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch: “Semiconductors zijn niet alleen een cruciale succesfactor voor Bosch. Hun betrouwbare beschikbaarheid is ook van groot belang voor het succes van de wereldwijde auto-industrie. Naast het continu uitbreiden van onze eigen productiecapaciteit, versterken we onze toeleveringsketens als leverancier van de auto-industrie verder door nauwe samenwerking met onze partners. We zijn blij dat we met TSMC een innovatieve wereldspeler aantrekken om het semiconductor-ecosysteem in de directe omgeving van onze semiconductorfabriek in Dresden te versterken.”

“Onze gezamenlijke investering is van strategisch belang om het Europese semiconductor-ecosysteem te versterken. Dresden ligt op koers om één van de grootste semiconductorhubs ter wereld te worden, en is ook al de thuisbasis van de grootste front-end fabriek van Infineon”, aldus Jochen Hanebeck, CEO van Infineon Technologies. “Infineon zal de nieuwe productiecapaciteit gebruiken om te voldoen aan de groeiende vraag vanuit haar Europese klanten, met name uit de automotive en IoT sectoren. De geavanceerde capaciteiten zullen een solide basis bieden voor het ontwikkelen van innovatieve technologieën, producten en hun toepassingen om de wereldwijde uitdagingen op het gebied van decarbonisatie en digitalisering te adresseren.”

"NXP is zeer toegewijd om de innovatie- en veerkracht van de toeleveringsketen in Europa te versterken", zegt Kurt Sievers, President en CEO van NXP Semiconductors. “We danken de Europese Unie, Duitsland en de deelstaat Saksen voor hun erkenning van de cruciale rol van de semiconductorindustrie en voor hun inzet om het Europese chipecosysteem te stimuleren. De bouw van deze nieuwe en belangrijke semiconductor fabriek in Dresden zal de broodnodige innovatie en capaciteit toevoegen aan het assortiment van silicium (producten) dat nodig is om de sterk toenemende digitalisering en elektrificatie van de auto- en industriële-sectoren mogelijk te maken.”

