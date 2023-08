Pólen de centeio Graminex® obtém registro de novos alimentos na China e nomeia a Guangzhou Narnia Biotechnology como o seu parceiro para distribuição autorizado

DESHLER, Ohio--(BUSINESS WIRE)--A Graminex® anunciou hoje que obteve o registro de novos alimentos na China para o pólen de centeio e que designou a Guangzhou Narnia Biotechnology como o seu parceiro de distribuição na China.

A Graminex®, com sede nos Estados Unidos, é a produtora e fabricante exclusiva do pólen de centeio e líder na indústria internacional de suplementos dietéticos, com produtos vendidos em mais de 47 países. A fabricação integrada verticalmente da Graminex garante a qualidade, consistência e eficácia de seus produtos. A Guangzhou Narnia Biotech representará os ingredientes ativos do pólen de centeio Graminex, assim como os suplementos dietéticos, principalmente com foco em áreas de saúde da próstata, saúde da mulher e suporte ao fígado.

“Estamos muito empolgados com a oportunidade de comercializar ingredientes dietéticos de alta qualidade que recentemente foram registrados na China. “O nosso mercado busca cada vez mais produtos dietéticos de alta qualidade. Nossa cooperação com a Graminex® fortalecerá a oferta da Narnia para nossos clientes e está alinhada com a estratégia de parceria da Narnia com produtores inovadores de ingredientes exclusivos.”

Heather J. May, CEO da Graminex® disse: “A Narnia Biotech tem uma reputação de atendimento ao cliente e capacidades técnicas inigualáveis, incluindo testes de laboratório e formulação de produtos. Estou confiante de que, por meio de sua experiência e atenção à segurança e garantia de qualidade do produto, eles serão o parceiro de distribuição certo para a Graminex na China.”

Sobre a Guangzhou Narnia Biotechnology Co., Ltd

A Narnia está sediada no TIMES E-PARK, distrito de Tianhe, Guangzhou, com um centro de P&D em Guangzhou. Sua filial em Pequim amplia sua rede por toda a China. A missão da Narnia de criar uma vida segura, natural e nutritiva e com base em compromissos com a integração e promoção dos ingredientes de formulação dietética é baseada nos compromissos com a integração e promoção de ingredientes alimentares funcionais. Com as tendências de mercado atuais e o desenvolvimento contínuo da tecnologia de formulação, a Narnia oferece aos clientes soluções completas de aquisição, assim como serviços de valor agregado, como análise de mercado, lançamento de projetos, design de fórmula e orientação de produção​. Acesse www.narniabiotech.com.

Sobre a Graminex® L.L.C.

A Graminex® é o principal produtor do pólen de centeio Graminex ® livre de solventes. A Graminex® possui e administra mais de 6.500 acres de fazenda em Ohio para atender às necessidades do cliente. Os ingredientes ativos da Graminex são cultivados e processados para as indústrias de suplementos dietéticos, nutracêuticos, farmacêuticos, alimentícios e de cuidados com a pele, com foco na saúde da próstata, cuidados urinários, suporte na menopausa. Acesse www.graminex.com.

