南方东英成为BCT大中华股票基金的投资经理, 助力强积金计划投资者抓住大中华地区的增长机遇

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 南方东英资产管理公司（南方东英）荣幸地宣布我们被任命为BCT 银联集团大中华股票基金的投资经理，该基金是BCT（强积金计划）BCT积金之选（集成信托计划）下的一个成分基金，自2023年4月20日起生效。南方东英是亚洲领先的资产管理公司，也是香港第二大ETF发行商1。BCT银联集团 (BCT) 是香港一家退休金方案的主要提供者，及最具规模的信托公司之一。这次合作将丰富BCT强积金计划的投资选择。

在新的安排下，BCT大中华股票基金已从两个紧贴指数集体投资计划（ITCIS）之间的被动配置，转变为跨越一系列ITCIS的动态配置，这些ITCIS涵盖大中华地区的股票市场。南方东英会根据当前市场状况以及对不同市场前景和投资机会的看法，积极调整对香港、台湾、上海（A股和B股）、深圳（A股和B股）以及境外交易所上市的不同大中华市场的投资配置。

作为BCT 银联集团大中华股票基金的新任投资经理，南方东英量化投资部刘子安对大中华市场持乐观态度。“2023年第一季度的经济数据较为积极，但随后的四月和五月表现却令人失望，对中国的复苏产生了负面影响。无论在岸还是离岸的股票市场都表现不及全球市场，反映出投资者信心的明显不足。然而，服务类消费仍然强劲，而全球对商品的需求疲软，预示着全球经济出现失衡。展望未来，我们预计政府将推出刺激措施，例如降低贷款基准利率和扩大财政支出，以促进经济增长。地缘政治问题的积极发展，包括美国与中国之间的恢复性对话，也在改善市场情绪。”

在投资风格上，刘子安介绍到，“我们倾向于偏好风险，偏重于股票投资。在内地A股市场，我们看好国有企业和数字经济等受政策支持的行业。以技术自主创新为重点的高端制造业也提供了投资机会。我们对离岸中国股票持乐观态度，特别是关注科技和消费行业的龙头企业，其中许多在香港上市。强劲的2023年第二季度预测、复苏的盈利预期以及对民营经济发展的支持都有助于市场基本面。随着市场情绪好转，估值压力可能会减轻，因此中国内地和离岸市场都有望从中受益。此外，我们对整个大中华市场的前景也持积极看法。得益于人工智能技术不断扩展，对芯片和相关电子组件的需求飙升，大中华市场可望延续上半年强劲的表现。”

BCT银联集团董事总经理及行政总裁李微仪女士说：“我们很高兴与南方东英结成业务伙伴。BCT在香港植根近25年，一直与全球多家知名环球投资管理公司合作，提供一个开放式产品平台。是次南方东英的加入，让BCT可借助他们在ETF市场的经验为我们的强积金成员创优增值。南方东英的专业经验与我们相辅相成，为我们的强积金成员建立更稳健的投资组合。我们深信是次的合作有助巩固BCT于香港退休金市场的领导地位。”

南方东英资产管理公司的行政总裁丁晨女士表示：“我们非常荣幸地接任BCT大中华股票基金的基金经理角色。近年来，我们目睹了亚洲资产管理者在资产配置中越来越多地使用ETF这一工具。随着市场新推出的ETF产品数量增加，ETF成为强积金产品更受欢迎的资产配置工具，对此我们备受鼓舞。南方东英在过去的15年里在香港扎根，并且我们准备通过不同管道为强积金成员提供更多的投资解决方案。我们感谢BCT对南方东英的委托，并期待与BCT建立富有成果的合作关系，为香港的强积金市场做出贡献。”

关于南方东英资产管理有限公司

南方东英资产管理有限公司（「南方东英」）是亚洲领先的ETF发行商，在香港是第二大ETF发行商#。南方东英成立于2008年，是第一家由中国资产管理公司设立的离岸资产管理公司。南方东英致力于提供最佳的投资解决方案，为机构和零售客户提供多元化的指数跟踪交易基金/产品、主动管理的共同基金和投资咨询服务，涵盖了从股票和固定收益产品到货币市场和量化基金的策略。

# 彭博，截至2023年7月，不包括SPDR黄金信托基金

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1 彭博，截至2023年7月，不包括SPDR黄金信托基金