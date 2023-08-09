科技投資與顧問服務領導者 GP Bullhound 與 North Ridge Partners 宣佈展開獨家合作

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- GP Bullhound 和 North Ridge Partners (NRP) 今天宣佈展開獨家合作，NRP 將為 GP Bullhound 在亞太地區的客戶提供支援，而 GP Bullhound 將為 NRP 在歐洲、英國和北美地區的客戶提供支援。

此次合作代表兩家公司多年合作關係的正式確立，增強了雙方在全球科技投資者和策略性整合者領域的實力和深度。這將有助於在關鍵地區促進成長，支援創辦人和投資者進入蓬勃發展的互聯科技生態系統。

GP Bullhound 和 NRP 已共同完成了 700 多項交易，為印尼、越南、泰國、新加坡、澳洲、中國和紐西蘭等不同地區的私人和上市科技公司提供服務，跨境交易涉及歐洲、英國、亞太地區和美國的收購者和投資者。

GP Bullhound 共同創辦人兼執行合夥人 Hugh Campbell 表示：「科技一直是全球性的，我們也是。我們的使命是支持優秀的科技公司在全球發展，我們與 NRP 的合作即代表這項使命中的一個里程碑。我們很高興能與志同道合、非常成功的夥伴合作，增進我們在這些地區的良好紀錄，並為科技公司提供最優質的投資和顧問服務。」

North Ridge Partners 共同創辦人兼董事長 Roger Sharp 表示：「我們很高興能與 GP Bullhound 正式建立合作關係。多年來，他們的專注、堅韌和過往記錄令我們留下深刻的印象。在當今的全球科技領域，區域性融資和購併解決方案已不再足夠。客戶尋求的是專業化的全球融資和退場機會。我們與 GP Bullhound 有著長期的合作關係，我們很高興能與 GP Bullhound 在文化上保持一致，並建立起特殊的合作關係。我們將共同在東南亞、澳洲及紐西蘭提供廣泛的網路，為投資者、創辦人和科技公司董事會提供全面的全球工具套組。」

GP Bullhound 簡介

GP Bullhound 是一流的科技顧問與投資公司，為全球最優秀的企業家和創辦人提供交易建議和資金。該公司成立於 1999 年，擁有由 180 多名員工組成的全球團隊，目前已在倫敦、舊金山、紐約及巴黎等主要中心城市設立了 13 家辦事處。如需更多資訊，請造訪 www.gpbullhound.com。

North Ridge Partners 簡介

North Ridge Partners (NRP) 是總部設在新加坡的區域性科技投資銀行。NRP 成立於 2003 年，由公司高階主管與總部位於新加坡的 PrimePartners 合作成立，在新加坡、澳洲及紐西蘭均設有辦事處。如需更多資訊，請造訪 www.northridgepartners.com 及 www.primepartners.com.sg。

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