Graminex®黑麥花粉在中國獲得新食品註冊，並指定Guangzhou Narnia Biotechnology為其授權分銷合作夥伴

俄亥俄州德什勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Graminex®今天宣佈其黑麥花粉已在中國獲得新食品註冊，並指定Guangzhou Narnia Biotechnology為其在中國的分銷合作夥伴。

Graminex®總部位於美國，是黑麥花粉的獨家種植商和生產商，也是國際膳食補充品產業的領導者，其產品銷往超過47個國家。Graminex的垂直整合式生產確保其產品的品質、一致性和功效。Guangzhou Narnia Biotech將代理Graminex®黑麥花粉活性成分以及膳食補充品，主要專注於攝護腺健康、女性健康和肝臟保健領域。

Guangzhou Narnia Biotech總經理Daniel Guo表示：「我們很高興有機會行銷最近在中國註冊的高品質膳食成分。中國市場正日益尋求高品質的膳食產品。我們與Graminex®的合作將強化Narnia為客戶提供的產品陣容，也符合Narnia與創新型獨特成分生產商合作的策略。」

Graminex®執行長Heather J. May表示：「憑藉無與倫比的客戶服務和技術能力，包括實驗室測試和產品配方，Narnia Biotech享有很高的聲譽。我相信，透過其專長以及對產品安全和品質保證的關注，他們將成為Graminex在中國的理想分銷合作夥伴。」

關於Guangzhou Narnia Biotechnology Co., Ltd

Narnia總部位於廣州市天河區時代E-PARK，在廣州設有研發中心。其北京分公司將網路延伸至整個中國。Narnia以創造安全、天然、有營養的生活為使命，該使命建立在整合與推廣功能性食材的承諾基礎之上。Narnia掌握當前的市場趨勢並不斷開發配方科技，為客戶提供一站式採購解決方案，以及市場分析、專案啟動、配方設計和生產指導等加值服務。請造訪www.narniabiotech.com。

關於Graminex® L.L.C.

Graminex®是無溶劑Graminex®黑麥花粉的主要生產商。Graminex®在俄亥俄州擁有和管理超過6500英畝農地，以滿足其客戶的需求。公司種植並加工Graminex的活性成分，用於膳食補充品、營養品、藥品、食品和皮膚護理產業，專注於攝護腺健康、泌尿道保健和更年期保健。請造訪www.graminex.com。

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