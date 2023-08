Graminex® Rye Pollen est enregistré comme nouvel aliment en Chine et Guangzhou Narnia Biotechnology est nommé comme partenaire de distribution agréé

DESHLER, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Graminex® a annoncé aujourd’hui avoir obtenu l’enregistrement d’un nouvel aliment en Chine pour Rye Pollen et a nommé Guangzhou Narnia Biotechnology comme partenaire de distribution en Chine.

Graminex®, basé aux États-Unis, est le producteur et fabricant exclusif de pollen de seigle et un leader de l’industrie internationale des compléments alimentaires, avec des produits vendus dans plus de 47 pays. La fabrication intégrée verticalement de Graminex garantit la qualité, la cohérence et l’efficacité de ses produits. Guangzhou Narnia Biotech représentera les ingrédients actifs Graminex® Rye Pollen, ainsi que les compléments alimentaires, en se concentrant principalement sur les domaines de la santé de la prostate, de la santé des femmes et du soutien du foie.

« Nous sommes ravis de l’opportunité de commercialiser des ingrédients diététiques de haute qualité ayant été récemment enregistrés en Chine », déclare Daniel Guo, directeur général de Narnia Biotech. « Notre marché recherche de plus en plus des produits diététiques de qualité. Notre coopération avec Graminex® va renforcer l’offre de Narnia à nos clients et s’inscrit dans la stratégie de Narnia visant à s’associer à des producteurs innovants d’ingrédients uniques. »

Heather J. May, PDG de Graminex®, déclare : « Narnia Biotech a la réputation d’un service client et de capacités techniques inégalés, y compris pour ses tests en laboratoire et sa formulation de produits. Je suis convaincue que grâce à leur expertise et à leur souci de la sécurité des produits et de l’assurance qualité, ils sont le bon partenaire de distribution pour Graminex en Chine. »

À propos de Guangzhou Narnia Biotechnology Co., Ltd

Narnia a son siège social à TIMES E-PARK, Tianhe District, Guangzhou, avec un centre de R&D à Guangzhou. Sa succursale de Pékin étend son réseau dans toute la Chine. La mission de Narnia visant à créer une vie sûre, naturelle et nutritive se fonde sur des engagements envers l’intégration et la promotion d’ingrédients alimentaires fonctionnels. Avec les tendances actuelles du marché et une technologie de formulation en constante évolution, Narnia fournit à ses clients des solutions d’approvisionnement à guichet unique, ainsi que des services à valeur ajoutée tels que des analyses de marché, le lancement de projets, la conception de formules et des conseils de production. Rendez-vous sur www.narniabiotech.com.

À propos de Graminex® L.L.C.

Graminex® est le premier producteur de pollen de seigle Graminex® sans solvant. Graminex® possède et gère plus de 6 500 hectares agricoles dans l’Ohio pour répondre aux besoins de ses clients. Les ingrédients actifs de Graminex sont cultivés et transformés pour les industries des compléments alimentaires, nutraceutiques, pharmaceutiques, alimentaires et des soins de la peau, en se concentrant sur la santé de la prostate, les soins urinaires et le soutien à la ménopause. Rendez-vous sur www.graminex.com.

