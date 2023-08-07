南方東英成為BCT大中華股票基金的投資經理, 助力強積金計劃投資者抓住大中華地區的增長機遇

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 南方東英資產管理公司（南方東英）榮幸地宣佈我們被任命為BCT 銀聯集團大中華股票基金的投資經理，該基金是BCT（強積金計劃）BCT積金之選（集成信託計劃）下的一個成分基金，自2023年4月20日起生效。南方東英是亞洲領先的資產管理公司，也是香港第二大ETF發行商1。BCT銀聯集團 (BCT) 是香港一家退休金方案的主要提供者，及最具規模的信託公司之一。這次合作將豐富BCT強積金計劃的投資選擇。

在新的安排下，BCT大中華股票基金已從兩個緊貼指數集體投資計劃（ITCIS）之間的被動配置，轉變為跨越一系列ITCIS的動態配置，這些ITCIS涵蓋大中華地區的股票市場。南方東英會根據當前市場狀況以及對不同市場前景和投資機會的看法，積極調整對香港、臺灣、上海（A股和B股）、深圳（A股和B股）以及境外交易所上市的不同大中華市場的投資配置。

作為BCT 銀聯集團大中華股票基金的新任投資經理，南方東英量化投資部劉子安對大中華市場持樂觀態度。“2023年第一季度的經濟數據較為積極，但隨後的四月和五月表現卻令人失望，對中國的復蘇產生了負面影響。無論在岸還是離岸的股票市場都表現不及全球市場，反映出投資者信心的明顯不足。然而，服務類消費仍然強勁，而全球對商品的需求疲軟，預示著全球經濟出現失衡。展望未來，我們預計政府將推出刺激措施，例如降低貸款基準利率和擴大財政支出，以促進經濟增長。地緣政治問題的積極發展，包括美國與中國之間的恢復性對話，也在改善市場情緒。”

在投資風格上，劉子安介紹到，“我們傾向於偏好風險，偏重於股票投資。在內地A股市場，我們看好國有企業和數字經濟等受政策支援的行業。以技術自主創新為重點的高端製造業也提供了投資機會。我們對離岸中國股票持樂觀態度，特別是關注科技和消費行業的龍頭企業，其中許多在香港上市。強勁的2023年第二季度預測、復蘇的盈利預期以及對民營經濟發展的支持都有助於市場基本面。隨著市場情緒好轉，估值壓力可能會減輕，因此中國內地和離岸市場都有望從中受益。此外，我們對整個大中華市場的前景也持積極看法。得益於人工智慧技術不斷擴展，對晶片和相關電子元件的需求飆升，大中華市場可望延續上半年強勁的表現。”

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀女士說：“我們很高興與南方東英結成業務夥伴。BCT在香港植根近25年，一直與全球多家知名環球投資管理公司合作，提供一個開放式產品平台。是次南方東英的加入，讓BCT可借助他們在ETF市場的經驗為我們的強積金成員創優增值。南方東英的專業經驗與我們相輔相成，為我們的強積金成員建立更穩健的投資組合。我們深信是次的合作有助鞏固BCT於香港退休金市場的領導地位。”

南方東英資產管理公司的行政總裁丁晨女士表示：“我們非常榮幸地接任BCT大中華股票基金的基金經理角色。近年來，我們目睹了亞洲資產管理者在資產配置中越來越多地使用ETF這一工具。隨著市場新推出的ETF產品數量增加，ETF成為強積金產品更受歡迎的資產配置工具，對此我們備受鼓舞。南方東英在過去的15年裡在香港紮根，並且我們準備通過不同管道為強積金成員提供更多的投資解決方案。我們感謝BCT對南方東英的委託，並期待與BCT建立富有成果的合作關係，為香港的強積金市場做出貢獻。”

關於南方東英資產管理有限公司

南方東英資產管理有限公司（「南方東英」）是亞洲領先的ETF發行商，在香港是第二大ETF發行商#。南方東英成立於2008年，是第一家由中國資產管理公司設立的離岸資產管理公司。南方東英致力於提供最佳的投資解決方案，為機構和零售客戶提供多元化的指數跟蹤交易基金/產品、主動管理的共同基金和投資咨詢服務，涵蓋了從股票和固定收益產品到貨幣市場和量化基金的策略。

# 彭博，截至2023年7月，不包括SPDR黃金信托基金

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1 彭博，截至2023年7月，不包括SPDR黃金信託基金