Fundo Saudita para o Desenvolvimento assina um acordo de empréstimo no valor de US$ 77 milhões em Belize para a construção do Projeto da Usina de Energia Solar

(from left to right): Prime Minister of Belize, Hon. John Briceño, and The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad (Photo: AETOSWire)

(from left to right): Prime Minister of Belize, Hon. John Briceño, and The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad (Photo: AETOSWire)

BELMOPAN, Belize--(BUSINESS WIRE)--O diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), S.E. o Sultão Al-Marshad, assinou hoje um novo acordo de empréstimo para o desenvolvimento no valor de US$ 77 milhões com o primeiro-ministro de Belize, o Exmo. John Briceño, para o financiamento do "Projeto de Construção da Usina de Energia Solar" em Belize, por meio do SFD.

A cerimônia de assinatura também contou com a participação do Exmo. Chris Coye, Ministro de Estado do Ministério das Finanças, Desenvolvimento Econômico e Investimento, e por representantes oficiais de ambas as partes.

Este acordo faz parte dos esforços do SFD para apoiar o desenvolvimento sustentável na formação de países em desenvolvimento e nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS). O empréstimo ajudará na construção da usina de energia solar com capacidade para 60 megawatts, juntamente com o fornecimento e instalação de painéis solares para ajudar na redução das emissões do setor de energia, equivalentes a 60.000 toneladas de dióxido de carbono por ano. O projeto desempenhará um papel fundamental na geração de crescimento socioeconômico do país. Vale ressaltar que ele contribuirá para aprimorar a confiabilidade da rede elétrica, e também ajudará a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e avançar os esforços de Belize para mitigar as mudanças climáticas e fazer a transição para energia limpa.

O projeto também apoia a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, especificamente o ODS 7, Energia Limpa e Acessível, e o ODS 13, Ação Climática.

Nesta ocasião, o primeiro-ministro de Belize, o Exmo. John Briceño, explicou que o projeto solar é oportuno, já que Belize considera necessário expandir sua produção de energia por causa de uma economia em crescimento. Acima de tudo, ele está em linha com a política de energia do país, cujo foco é a energia renovável. Isso traz numerosos benefícios para Belize, incluindo energia limpa, economia de custo, independência energética, sustentabilidade ambiental, criação de empregos e melhor acesso à eletricidade por comunidades rurais.”

Por sua vez, o diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, S.E. o Sultão Al-Marshad, disse: “O acordo de hoje marca uma etapa importante na cooperação para o desenvolvimento existente entre os dois países. O projeto para a construção de uma usina de energia solar em Belize dará apoio à saúde e bem-estar da população local e ajudará a gerar oportunidades diretas e indiretas de trabalho, o que contribuirá para o crescimento socioeconômico do país. Este projeto reflete a importância que os ODS atribuem à mitigação das mudanças climáticas por meio de projetos inteligentes e ambientais”.

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.