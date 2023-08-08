Graminex®黑麦花粉在中国获得新食品注册，并指定Guangzhou Narnia Biotechnology为其授权分销合作伙伴

俄亥俄州德什勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Graminex®今天宣布其黑麦花粉已在中国获得新食品注册，并指定Guangzhou Narnia Biotechnology为其在中国的分销合作伙伴。

Graminex®总部位于美国，是黑麦花粉的独家种植商和生产商，也是国际膳食补充剂行业的领导者，其产品销往超过47个国家。Graminex的垂直一体化生产确保了其产品的质量、一致性和功效。Guangzhou Narnia Biotech将代理Graminex®黑麦花粉活性成分以及膳食补充剂，主要专注于前列腺健康、女性健康和肝脏保健领域。

Guangzhou Narnia Biotech总经理Daniel Guo表示：“我们很高兴有机会销售最近在中国注册的高品质膳食成分。中国市场正日益寻求高品质的膳食产品。我们与Graminex®的合作将加强Narnia为客户提供的产品阵容，也符合Narnia与创新型独特成分生产商合作的战略。”

Graminex®首席执行官Heather J. May表示：“凭借无与伦比的客户服务和技术能力，包括实验室测试和产品配方，Narnia Biotech享有很高的声誉。我相信，凭借其专长以及对产品安全和质量保证的关注，他们将成为Graminex理想的在华分销合作伙伴。”

关于Guangzhou Narnia Biotechnology Co., Ltd

Narnia总部位于广州市天河区时代E-PARK，在广州设有研发中心。其北京分公司将网络延伸至整个中国。Narnia以创造安全、天然、有营养的生活为使命，该使命建立在整合与推广功能性食品配料的承诺基础之上。Narnia结合当前的市场趋势和不断发展的配方技术，为客户提供一站式采购解决方案，以及市场分析、项目启动、配方设计和生产指导等增值服务。请访问www.narniabiotech.com。

关于Graminex® L.L.C.

Graminex®是无溶剂Graminex®黑麦花粉的领先生产商。Graminex®在俄亥俄州拥有和经营超过6500英亩农场，以满足其客户的需求。公司种植并加工Graminex的活性成分，用于膳食补充剂、营养品、药品、食品和皮肤护理行业，专注于前列腺健康、尿路护理和维护更年期保健。请访问www.graminex.com。

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