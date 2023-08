TotalEnergies, Baker Hughes, Technip Energies, Azimut investissent dans Zhero Europe pour financer son expansion dans les énergies renouvelables

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), Baker Hughes, Technip Energies, Azimut (à travers le fonds Azimut ELTIF - Infrastructure & Real Assets ESG) et d'autres investisseurs ont signé un accord préliminaire pour investir dans Zhero Europe afin de développer des projets d'énergies renouvelables à grande échelle en Europe et en Afrique, couvrant la production d'énergie renouvelable, les interconnexions électriques et les molécules vertes.

Zhero Europe a été fondée pour répondre à une vision : celle que les grands projets intégrés, y compris la production issue de ressources éoliennes et solaires de qualité, et les exportations captives sur de longues distances sont le moyen le plus efficace d'accélérer la transition énergétique dans les zones à forte demande.

Cette levée de fonds va permettre à Zhero Europe de poursuivre le développement de son portefeuille de projets en s’appuyant sur l’expertise de classe mondiale de ses nouveaux investisseurs.

Paddy Padmanathan et Alessandra Pasini, respectivement président et directrice générale de Zhero Europe, ont déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux investisseurs partageant notre ambition d’accélérer la transition énergétique en réalisant des projets finançables à grande échelle qui inspireront d'autres entreprises. L'énergie verte est déjà moins chère que les combustibles fossiles dans de nombreux pays et nous devons accélérer le développement et la construction des projets pour réduire l’écart qui se creuse entre l'action et l'ambition en matière de climat. Il n'y a pas de temps à perdre. »

Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies, a déclaré : « Zhero Europe a pour ambition d'acheminer vers l'Europe une énergie abondante, abordable et propre depuis les meilleurs sites de production vers les grands marchés consommateurs, notamment depuis l'Afrique du Nord. Nous nous réjouissons donc de l'occasion qui nous est donnée d'unir nos forces à celles de Zhero Europe et de ses autres investisseurs pour soutenir le développement de ces projets pionniers, dans l'intérêt mutuel de l'Europe et de l'Afrique. »

***

À propos de Zhero

Marco Alverà, Paddy Padmanathan, Alessandra Pasini et Enrico Vitali fondent Zhero au moment où une nouvelle génération d'énergies renouvelables est en passe de se développer massivement. L'entreprise développe et entend exploiter des projets de production d'énergie et d'infrastructures vertes aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Zhero s'est fixé comme premier objectif d'amener jusqu'à la phase de prise de décision finale d'investissement l'équivalent de 5 GW de projets d'ici 2026.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À la fin du mois de juillet 2023, sa capacité brute de production d’électricité renouvelable était de 19 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et de stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW en 2030, avec l’objectif de figurer au top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies - TotalEnergies - TotalEnergies - TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).