Armis与Security Risk Advisors宣布达成战略合作伙伴关系

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Armis是首屈一指的资产可视性和安全公司，该公司今天宣布与国际网络安全咨询公司Security Risk Advisors （SRA）达成战略合作伙伴关系。此次合作为共同客户提供了支持，因为两个组织都利用各自的专业领域来确保运营技术（OT）的安全并保护网络物理系统（CPS）。

随着运营技术的互联程度不断提高，监控和保护这些资产的责任对于保护业务连续性、供应链和消费者变得越来越重要。

Armis业务开发和联盟全球渠道副总裁Tim Mackie表示：“ 我们非常自豪能够与包括SRA在内的优秀全球合作伙伴合作。SRA的专业安全服务与我们的技术和专长相结合，使我们共同的客户受益匪浅。我们很高兴正式建立这种伙伴关系，并密切合作，以更好地保护关键的网络物理系统。”

Armis提供业界最全面的资产智能平台，为需要防范不可见的运营和网络风险、提高效率、优化资源利用以及利用新技术安全创新以实现增长的组织提供统一的资产可视性和卓越的安全性。

武田制药（Takeda Pharmaceuticals）首席安全和信任官Mike Towers表示：“ 无法向患者提供产品的潜在原因是网络攻击导致工厂瘫痪并导致计算机驱动设备无法使用的潜在事件。“我们主要针对这一用例部署Armis，提高我们的供应连续性和整个制造流程的弹性。武田制药首先要确保我们能够将药品送到患者手中，而Armis是确保我们能够做到这一点的关键贡献者之一。”

Cyber Physical Systems/Security Risk Advisors OT安全总监Jason Rivera表示：" 我们的使命是帮助客户在其CPS/OT生态系统中建立网络安全复原力，而我们与Armis的合作恰恰有助于实现这一目标。与Armis的合作使我们能够对客户环境中的资产和潜在风险进行持续跟踪，从而更好地保护客户。他们的平台使我们能够更加积极主动地采取CPS/OT安全措施，并更好地对安全事件和事故做出反应。我们正在缩小Armis行业领先技术与需要提高CPS/OT安全能力的企业之间的差距。

SRA是Armis合作伙伴体验(APEX)计划的成员。该计划的宗旨是在Armis与其合作伙伴之间建立长期的战略关系，并促进协作，以尽可能最好的方式为客户提供服务。在此申请成为合作伙伴。

在此了解更多有关Armis OT网络安全解决方案以及公司如何帮助客户保护操作技术的信息：https://www.armis.com/solutions/ot-device-security/

如需向Armis申请ICS风险评估，请访问：https://www.armis.com/ics-security-risk-assessment/

如需了解SRA网络物理系统安全服务的更多信息，请访问：https://sra.io/cpss

关于Armis

Armis是领先的资产可见性和安全公司，提供业界首个统一的资产智能平台，旨在解决联网资产带来的新攻击和攻击面越来越大的问题。《财富》100 强公司信任我们实时、持续的保护，可全方位查看IT、云端、物联网设备、医疗设备(IoMT)、运营技术(OT)、工业控制系统(ICS)和5G中的所有托管和非托管资产。Armis提供被动网络资产管理、风险管理和自动执行。Armis 是一家私营公司，总部位于美国加利福尼亚州。

关于Security Risk Advisors

Security Risk Advisors（SRA）提供专业化的安全服务，包括渗透测试、紫色团队、云安全、恢复能力、网络物理系统安全、工程和全年7天24小时网络安全运营。SRA的使命是每天 "提升水准"，保护客户及其顾客的安全。公司为财富和全球1000强企业、创新型技术初创企业以及以使命为导向的非营利组织提供安全服务。SRA总部位于费城，在纽约州罗切斯特和爱尔兰基尔肯尼设有办事处。

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