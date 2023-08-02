Brightcove為國家冰上曲棍球聯盟提供跨數位平台的線上串流媒體內容

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的串流科技公司Brightcove（那斯達克股票代碼：BCOV）今日宣布與國家冰上曲棍球聯盟 (NHL®) 達成協議，提供其屢獲殊榮的技術和平台，為該聯盟及其32家俱樂部的網站和NHL應用程式提供數位影片內容。

Brightcove執行長Marc DeBevoise表示：「NHL選擇了Brightcove，以確保其球迷獲得可靠、高品質和高效的影片串流服務。我們很榮幸能與他們合作，增強他們的串流功能。我們期待與該聯盟合作，為全球的NHL球迷提供世界一流的無縫串流媒體用戶體驗。」

NHL數位媒體高級副總裁Nili Doft指出：「我們很高興能與Brightcove合作，為本聯盟的眾多數位平台傳輸影片內容。我們期待與Brightcove共事。他們將透過創新的串流媒體解決方案，幫助我們繼續為熱情的粉絲提供最佳體驗。」

Brightcove的串流媒體解決方案包括一流的資料擷取、播放器、管理、資料和見解以及貨幣化，將改變NHL向全球冰上曲棍球球迷提供影片的方式，包括確保品質、快速上載和減少中斷。

國家冰上曲棍球聯盟加入許多目前正在部署Brightcove技術以與球迷建立聯繫的專業體育組織之列，包括大西洋沿岸聯盟( ACC) 的Raycom Sports、ATP巡迴賽、伯明頓賽馬選拔賽、加拿大橄欖球聯盟、中北美洲和加勒比足球協會 (Concacaf)、維多利亞輕駕車賽馬協會、世界少棒聯盟、美國職業足球大聯盟、美國高速賽車協會 (NHRA)、美國滑雪和單板滑雪協會、美國奧林匹克和殘奧委員會、世界摔跤聯合會和美國排球協會Brightcove身為可靠、具擴展力且靈活的合作夥伴，與世界多所著名體育機構合作。NHL的加入進一步鞏固了它的地位。

欲了解更多資訊，請訪問Brightcove.com。

關於國家冰上曲棍球聯盟

國家冰上曲棍球聯盟 (NHL®) 成立於1917年，由32個會員俱樂部組成。其球員來自20多個國家，每支球隊的球員名單都反映了該聯盟的國際性。他們競奪職業體育界最珍貴、最具歷史意義的獎杯——斯坦利杯 (Stanley Cup®)。每年，NHL在球場上以及透過其合作夥伴在全國電視和廣播頻道中為超過6.7億球迷帶來歡樂；其在Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat、TikTok和YouTube上的粉絲數量超過1.91億（聯盟、球隊和球員帳戶合計值）；NHL.com的線上粉絲則超過1億名。該聯盟透過美國的ESPN、WBD Sports和NHL Network、 加拿大的Sportsnet和TVA Sports、北歐、波羅的海國家和波蘭的Viaplay、芬蘭的YLE、捷克共和國和斯洛伐克的Nova、德國Sky Sports和ProSieben、瑞士的MySports和中國的CCTV5+等轉播權持有者，在160多個國家和地區轉播比賽；並經由可在每個國家/地區直播的比賽吸引全世界的粉絲。球迷可以經由下列管道訪問該聯盟的數位資產：在行動設備上使用免費的NHL®應用程式、NHK的九個社交媒體平台、SiriusXM NHL Network Radio™，以及由SAP支持的NHL.com，該網站提供八種語言版本、球員和球隊統計資料和自聯盟成立以來的每場常規賽和季后賽比賽得分。NHL Original Productions和NHL Studios製作引人入勝的原創節目，支持粉絲以前所未有的方式在NHL的社交和數位平台上認識球員、教練以及聯盟和球隊人員。

NHL透過冰上曲棍球運動建立健康活潑的社群，歡迎不同種族、膚色、宗教、國籍、性別認同、年齡、性取向和社會經濟地位的球迷。NHL的Hockey Is For Every®倡議強調這項運動的官方政策支持在冰上、更衣室、會議室和看台上開展包容性運動。NHL致力為來自各種背景和能力的群眾拓寬接觸冰上曲棍球的機會，營造更具包容性的環境，並透過更多元化的參與者來發展這項運動。迄今為止，NHL已在青少年冰上曲棍球和草根性活動上投入超過1億美元的資金，並承諾明年再投資500萬美元用於多元化和包容性活動。

關於Brightcove, Inc.

Brightcove創造全球最可靠、具擴展力且安全的串流技術解決方案，以在企業與觀眾間建立更緊密的聯繫——無論他們身處何地、或使用何種設備訪問內容。Brightcove的智慧型影片平台在60多個國家/地區支持企業更有效地向客戶銷售產品，支持媒體領導者以更可靠的方式傳輸內容並透過內容獲利，並支持每個組織與團隊成員進行更高效的溝通。我們因創新、始終領先同業的正常運行時間以及無與倫比的擴展力而榮獲兩項技術和工程艾美獎®，不斷突破影片的界限。請在LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram上關注我們，或瀏覽：www.brightcove.com。

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