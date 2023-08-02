Brightcove为国家冰球联盟提供跨数字平台的在线流媒体内容

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的流媒体技术公司Brightcove（纳斯达克股票代码：BCOV）今日宣布与国家冰球联盟（NHL®）达成协议，提供其屡获殊荣的技术和平台，用于在联盟及其32 家具乐部的网站和NHL应用程序上传输数字视频内容。

Brightcove首席执行官Marc DeBevoise表示：“NHL选择了Brightcove，以确保其球迷获得可靠、高质量和高效的视频流。我们很高兴与他们携手，增强他们的流媒体功能。我们期待与联盟合作，为全球的NHL球迷提供世界一流的无缝流媒体用户体验。”

NHL数字媒体高级副总裁Nili Doft指出：“我们很高兴与Brightcove合作，支持跨联盟数字平台交付视频内容。我们期待与Brightcove携手，他们将通过创新的流媒体解决方案帮助我们继续为热情的粉丝提供出色的体验。”

Brightcove的流媒体解决方案包括一流的数据拉取、球员、管理、数据和洞察以及货币化，将改变NHL向全球冰球球迷提供视频的方式，包括提供高质量的视频、快速的加载和更少的中断。

国家冰球联盟加入了目前部署Brightcove技术以与球迷建立联系的专业体育组织之列，包括大西洋沿岸联盟（ACC）Raycom Sports、ATP巡回赛、羽毛球赛马选拔赛、加拿大橄榄球联盟、北美、中美和加勒比足球联合会（Concacaf）、维多利亚轻驾车赛马协会、棒球和垒球少棒联盟、美国职业足球大联盟、美国改装汽车协会（NHRA）、美国滑雪和单板滑雪协会、美国奥林匹克和残奥委员会、世界摔跤联合会和美国排球协会。NHL的加入进一步巩固了Brightcove作为可靠、可扩展且灵活合作伙伴的地位，并与世界上一些最著名的体育机构合作。

若要了解更多信息，请访问Brightcove.com。

关于NHL

国家冰球联盟（NHL®）成立于1917年，由32个会员俱乐部组成。每支球队的球员名单都反映了联盟的国际构成，球员来自20多个国家，争夺职业体育界最珍贵、最具历史意义的奖杯——斯坦利杯®。每年，NHL在球场上以及通过其合作伙伴在国家电视和广播中为超过6.7亿球迷带来欢声笑语；其在Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat、TikTok和YouTube上的粉丝数量超过1.91亿（联盟、球队和球员账户合计）；NHL.com拥有超过1亿在线粉丝。联盟通过美国的ESPN、WBD Sports和NHL Network、 加拿大的Sportsnet和TVA Sports；北欧、波罗的海国家和波兰的Viaplay；芬兰的YLE；捷克共和国和斯洛伐克的Nova；德国Sky Sports和 ProSieben；瑞士的MySports；和中国的CCTV5+等转播权持有者在160多个国家和地区转播比赛；并通过可在每个国家/地区直播的比赛吸引全世界的粉丝。球迷可以通过免费的NHL®应用程序在移动设备上访问联盟的数字资产；跨九个社交媒体平台；通过SiriusXM NHL Network Radio™；由SAP支持、提供八种语言版本、球员和球队统计数据以及自联盟成立以来的每场常规赛和季后赛比赛得分的NHL.com。NHL Original Productions和NHL Studios制作引人入胜的原创节目，支持粉丝以前所未有的方式了解球员、教练以及联盟和球队人员，并在NHL的社交和数字平台上分发。

NHL 致力于利用冰球运动建立健康和充满活力的社区，以庆祝不同的种族、肤色、宗教、国籍、性别认同、年龄、性取向和社会经济地位的球迷。NHL 的Hockey Is For Every®倡议强调了这项运动的官方政策是在冰上、更衣室、会议室和看台上开展包容性运动。NHL正在拓宽各种背景和能力的人们接触冰球的机会，营造更具包容性的环境，并通过更多元化的参与者来发展这项运动。迄今为止，NHL已在青少年冰球和大众项目上投资超过1亿美元，并承诺明年再投资500万美元用于多元化和包容性项目。

关于Brightcove, Inc.

Brightcove创造全球最可靠、可扩展且安全的流媒体技术解决方案，以在公司与其受众之间建立更紧密的联系，无论他们身处何地或使用哪种设备访问内容。Brightcove的智能视频平台在60多个国家/地区支持企业更有效地向客户销售产品，媒体领导者能够更可靠地传输内容并通过内容获利，并且每个组织都能够与团队成员进行更高效的沟通。我们因创新、始终领先于行业的正常运行时间以及无与伦比的可扩展性而荣获了两项技术和工程艾美®奖，我们不断突破视频的界限。请在LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram上关注我们，或访问www.brightcove.com。

NHL和NHL Shield是国家冰球联盟的注册商标。© NHL 2023。保留所有权利。

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