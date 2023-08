Brightcove unterstützt Online-Streaming-Inhalte auf verschiedenen digitalen Plattformen für die nordamerikanische National Hockey League

BOSTON (USA)--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit renommierteste Unternehmen für Streaming-Technologie, gab heute eine Vereinbarung mit der National Hockey League (NHL®) bekannt, der Eishockey-Profiliga in Nordamerika. Gemäß der Vereinbarung wird Brightcove seine preisgekrönte Technologie und Plattform für das Streaming von digitalen Videoinhalten auf den Websites der League und ihrer 32 Clubs sowie in der NHL-App bereitstellen.

„Die NHL hat sich für Brightcove entschieden, um sicherzustellen, dass ihre Fans zuverlässiges, qualitativ hochwertiges und effizientes Video-Streaming erhalten. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der NHL, um deren Streaming-Angebote zu verbessern“, so Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. „Darüber hinaus freuen wir uns, gemeinsam mit der League NHL-Fans in aller Welt erstklassige Streaming-Inhalte auf komfortable Weise anzubieten.“

„Wir freuen uns über die Kooperation mit Brightcove. Das Unternehmen wird die Bereitstellung von Videoinhalten auf den digitalen Plattformen der League unterstützen“, so Nili Doft, Senior Vice President des Bereichs Digital Media der NHL. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Brightcove, dessen innovative Streaming-Lösungen uns dabei unterstützen werden, unseren begeisterten Fans auch künftig herausragende Angebote bereitzustellen.“

Die Streaming-Lösungen von Brightcove, zu denen erstklassige Lösungen für Ingest, Player, Verwaltung, Datenmanagement, Transparenz und Monetarisierung zählen, werden grundlegend die Art und Weise verändern, wie die NHL ihre Videos Eishockeyfans in aller Welt bereitstellt. Dazu zählen unter anderem qualitativ hochwertige Videos, schnelle Ladezeiten und weniger Unterbrechungen.

Die National Hockey League ist eine der zahlreichen Profisportorganisationen, die die Technologie von Brightcove nutzen, um mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben. Zu diesen zählen unter anderem die folgenden Organisationen: Atlantic Coast Conference (ACC) Raycom Sports, ATP Tour, Badminton Horse Trials, Canadian Football League, Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (Concacaf), Harness Racing Victoria, Little League Baseball and Softball, Major League Soccer, National Hot Rod Association (NHRA), U.S. Ski & Snowboard, United States Olympic and Paralympic Committee, United World Wrestling sowie USA Volleyball. Die Aufnahme der NHL in die Reihe der Kunden unterstreicht die Position von Brightcove als zuverlässiger, skalierbarer und flexibler Kooperationspartner, der mit einigen der weltweit bekanntesten Sportorganisationen zusammenarbeitet.

Über die NHL

Die nordamerikanische National Hockey League (NHL®) wurde 1917 gegründet und besteht aus 32 Mitgliedsclubs. Die Teams spiegeln die internationale Zusammensetzung der League wider: Spieler aus mehr als 20 Ländern sind vertreten und kämpfen um die begehrteste, geschichtsträchtigste Trophäe im Profisport: den Stanley Cup®. Jedes Jahr erreicht die NHL mehr als 670 Millionen Fans in den Stadien und über ihre Kooperationspartner im nationalen Fernsehen und Radio, mehr als 191 Millionen Follower (über Liga-, Team- und Spielerkonten zusammengenommen) auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube sowie mehr als 100 Millionen Fans online auf NHL.com. Die League überträgt Spiele in mehr als 160 Ländern und Territorien über ihre Rechteinhaber, darunter ESPN, WBD Sports und NHL Network in den USA, Sportsnet und TVA Sports in Kanada, Viaplay in Skandinavien, den baltischen Staaten und Polen, YLE in Finnland, Nova in der Tschechischen Republik und der Slowakei, Sky Sports und ProSieben in Deutschland, MySports in der Schweiz und CCTV5+ in China. Darüber hinaus erreicht die League ihre Fans auch weltweit mit Spielen, die in allen Ländern per Streaming empfangen werden können. Die digitalen Angebote der League begeistern die Fans auf mobilen Endgeräten über die kostenlose NHL® App, über neun Social-Media-Plattformen, über das SiriusXM NHL Network Radio™ und über NHL.com, dessen Angebote in acht Sprachen verfügbar sind und beispiellosen Zugriff auf Spieler- und Teamstatistiken sowie auf alle regulären Saison- und Playoff-Spiele seit Gründung der League bieten und von SAP gestützt werden. NHL Original Productions und NHL Studios produzieren fesselnde Originalprogramme mit noch nie dagewesenem Zugang zu Spielern, Trainern, League- und Teammitgliedern, die über die sozialen und digitalen Plattformen der NHL verbreitet werden.

Die NHL setzt sich für den Aufbau gesunder, lebendiger Gemeinschaften ein und nutzt den Eishockeysport, um Fans jeglicher Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, jeglichen Alters und mit jeglichem sozioökonomischem Status zu begeistern. Die NHL-Initiative Hockey Is For Everyone® unterstreicht, dass die offizielle Politik des Eishockeysports auf Inklusion auf dem Eis, in den Umkleidekabinen, in den Vorstandsetagen und auf den Tribünen ausgerichtet ist. Die NHL fördert einen erweiterten Zugang und die Chancen für Menschen von unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Fähigkeiten zum Eishockeysport und schafft so ein integrativeres Umfeld. Dies trägt dazu bei, dass der Sport noch bekannter wird und eine noch breitere Vielfalt an Teilnehmern erreicht. Bisher hat die NHL mehr als 100 Millionen US-Dollar in Jugend-Eishockey- und Breitensportprogramme investiert und sich verpflichtet, im kommenden Jahr weitere 5 Millionen US-Dollar in Programme zur Förderung von Vielfalt und Integration zu investieren.

Über Brightcove, Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen weltweit, um eine stärkere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen aufzubauen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie die Inhalte nutzen. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, effektiver an Kunden zu verkaufen, führenden Medien, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und allen Organisationen, effektiver mit Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, beständig branchenführender Uptime und unübertroffener Skalierbarkeit erweitern wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.brightcove.com.

